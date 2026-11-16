Frontalkrock, fängelse, dråpförsök och en bot på 82 000 euro – sen kom framtidstron SJÄLVMORDSFÖRSÖK. Som 22-åring försökte Rasmus Anderssén ta sitt liv genom att styra sin bil mot en långtradare. Han överlevde olyckan, dömdes till fängelse för dråpförsök och fick så småningom en bipolärdiagnos. I dag lever han ett lyckligt familjeliv med sin sambo Saija Tastula och deras sex barn - och han har långsamt hittat en tro som ger livet en ny dimension.

Två prästtjänster i Österbotten har fått sökande TJÄNSTER. Ronny Thylin, kaplan i Petrus församling, har sökt kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling.

”Jag är väldigt bedrövad över föraktet för svaghet” OMSORGSPRÄST. I slutet av oktober utnämndes Rolf Steffansson till ny omsorgspräst vid Kyrkostyrelsen. I sin nya roll vill han jobba både med gräsrotsarbete och samhällspåverkan.

Här är kvinnorna som reserverar kyrkans altaren för män KVINNA OCH PRÄST. De tre kvinnorna Soili, Sari och Regina har ledande uppgifter i just de väckelse­rörelser som nu samlar sig kring att prästyrket borde vara enbart för – män.

Här är de invalda i Borgå stift VAL 2026. Blev din kandidat invald? Med hur många röster? Här kan du kolla igenom namnen på dem som blir beslutsfattare i de svenskspråkiga församlingarna för fyra år framåt.

Kaj fick nya lungor – och en ny vardag TRANSPLANTATION. Nya lungor – nytt liv. Så blev det för Kaj Lönnqvist som fick diagnosen lungfibros 1992. Trots en omtumlande tid med väntan, transplantation och begränsningar i livet är Kaj lugnet personifierad. Idag är han tacksam för alla som bett för honom och för den okände personen vars lungor han fått.

Unga, anställda – och präster var röstmagneter i årets församlingsval VAL 2026. Församlinganställda får inte kandidera i valet. Men efter pensioneringen, eller om man har sitt jobb i grannförsamlingen, så går det bra. Prosten Max-Olav Lassila i Larsmo eller diakonen Lena Blomstedt i Sibbo körde på det – och blev röstmagneter. Precis som flera unga under 20.

Hur högt var valdeltagandet i din församling? Vi har de preliminära siffrorna VAL 26. Valdeltagandet varierade mellan församlingarna i Borgå stift. Diagrammet visar hur det ligger till i din församling.

Storbjörk slutar som chefredaktör för Kyrkpressen Kyrkpressen. Efter åtta år som chefredaktör på Kyrkpressen väljer Nicklas Storbjörk nu att stiga av uppdraget. Han kommer ändå att kvarstå i rollen som vd för Fontana Media som utöver Kyrkpressen också ger ut och förmedlar böcker.

”Mediernas blinda fläck är det omfattande fredsarbete som pågår i det tysta” FREDSARBETE. Unga människor och religiösa personer möts ibland av samhället med samma skepsis. Camilla Ojala och Jani Edström arbetar med båda grupperna. Och försöker hitta vägen till samförstånd och fred. I var­dagen och i världen.

Han valde genast att bli deras vän – inte bonuspappa familjeliv. Thomas Enroth var i 20-årsåldern när han valde bort egna barn. I dag gläds han över relationen till frun Heléne Nybergs barn och barnbarn som kommit att betyda väldigt mycket för honom.

På jakt efter fotfästet Personligt. Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv.

John Vikström 40 år senare: Vi är ju överraskande eniga i kvinnoprästfrågan OPINION. Det är i dag, den 6 november 2026, fyrtio år sedan dåvarande ärkebiskop John Vikström i kyrkomötet i Åbo klubbade av frågan om kvinnor i prästämbetet. Varför tvista så i dag, när parterna egentligen står så nära varandra? frågar han i det här inlägget.