Larsmo församling hade det högsta valdeltagandet, trots en liten sänkning. Där har 30 procent av församlingsmedlemmarna röstat, jämfört med 30,8 procent år 2022.
Också Pedersöre församling ligger högt med 25,2 procent (2022: 25,0). Till församlingarna med högt valdeltagande hör också Grankulla svenska församling, där 23,3 procent av medlemmarna har röstat. I valet 2022 hade församlingen sämjoval, meddelar KT.
I Kronoby församling ökade valdeltagandet till 21,2 procent (2022: 17,1). I Kyrkslätts svenska församling steg det till 15,5 procent (10,7), i Norra Ålands församling till 15,9 procent (11,3) och i Matteus församling i Helsingfors till 14,3 procent (10,7).
I några församlingar i Borgå stift har valdeltagandet sjunkit något jämfört med 2022. Till dem hör Mariehamns församling, där valdeltagandet sjönk från 10,9 till 9,7 procent, och Ekenäsnejdens svenska församling, där det sjönk från 12,3 till 11,9 procent.
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Valdeltagandet ökade i flera församlingar i Borgå stift – i hela landet ökade deltagandet till 14,1 procent
VAL 2026.
I Borgå stift har valdeltagandet ökat i flera församlingar jämfört med valet i fyra år sedan, enligt de preliminära uppgifterna.16.11.2026 kl. 10:42
KP