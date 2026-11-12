Ledare Jan-Erik Andelin

Darrande nålar i valkompassen

Storbjörk har varit chefredaktör för Kyrkpressen sedan 2019.

Storbjörk slutar som chefredaktör för Kyrkpressen

Kyrkpressen.

Efter åtta år som chefredaktör på Kyrkpressen väljer Nicklas Storbjörk nu att stiga av uppdraget. Han kommer ändå att kvarstå i rollen som vd för Fontana Media som utöver Kyrkpressen också ger ut och förmedlar böcker.

 12.11.2026 kl. 12:20


– Blickar man framåt kommer det här knappast heller att bli mindre krävande framöver. De här uppgifterna kommer också framöver att ligga på mitt bord som vd, säger Nicklas Storbjörk.

Storbjörk har varit chefredaktör för Kyrkpressen sedan 2019.

– Det har varit en ära att få axla huvudansvaret för den tidning i Svenskfinland som har den största pappersupplagan. Det har också varit ett privilegium att få göra en tidning tillsammans med oerhört duktiga kolleger. Jag är förstås partisk, men jag brukar säga att om Kyrkpressen är den enda kontakt en församlingsmedlem har med sin församling under en två veckors period så är det en hälsning med hög kvalitet hen får, vilket i första och största hand är mina kollegers förtjänst.

Rekryteringsprocessen av en ny chefredaktör startar genast.

Christa Mickelsson

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