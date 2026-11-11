Sammanförde stjärnor med änglar i årets adventskalender

För den åländska författaren Karin Erlandsson handlar julkalender som koncept om längtan.



Den julkalender som delas ut till församlingsmedlemmarna i Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda handlar i år om stjärnor. Och änglar.

Författaren Karin Erlandsson brukar aldrig tacka ja till ett projekt förrän hon har en idé.

– Men med det här projektet visste jag genast vad det skulle handla om och vilket tonfall det skulle vara.

– Stjärnor ser vi hela tiden på vinterhalvåret på en mörk himmel. Men änglar kan vara lite diffusa. Ändå är änglar något som är otroligt centralt i kristendomens och julens berättelse. Änglar som tema är också väldigt tacksamt utan att på något sätt kompromissa med vad kristendom är.

Konceptet julkalender är för henne längtan.

– Det är ju det att man trappar ner till någonting som man vet att ska hända. Jag tycker om att man bejakar den längtan helt enkelt. Att man låter det ta tid. Lucka för lucka.



Livet kan kännas ensamt

För Karin Erlandsson var det inte svårt att skriva korta texter till julkalendern.

– Jag tycker att det är svårare att skriva långt. Korta texter passar mig väldigt bra. Jag skriver mycket lättläst för tillfället. Då handlar det om att uttrycka så mycket som möjligt, på så få ord som möjligt.

När Karin Erlandsson skriver brukar hon inte vända sig till någon särskild grupp. Det gör hon egentligen inte heller nu.

– Men nu har jag ändå haft någon slags förhoppning kring dem som får kalendern. Jag vill att de ska se fram emot att öppna en lucka på morgonen.

De korta texterna tar avstamp i någon slags utgångspunkt om att livet är väldigt tungt ibland, säger hon.

– Och att man inte behöver vara ensam i det. Jag hoppas att när man öppnar en lucka ska man förhoppningsvis känna sig lite mindre ensam.





Stjärnfall

I år går julkalendern i par med en längre berättelse per dag. Det är en ny satsning för huvudstadsregionen.

– Jag har skrivit en bok för lågstadieåldern. Den heter Stjärnfall och handlar om stjärnor som tävlar om sin plats på himlen och får uppgifter av mästaren.

– Tanken är att lärare för skolklasser kan högläsa boken. Eller så lyssnar de på den inläsning som jag har gjort.

Karin Erlandsson vill inte spoila innehållet i boken.

– Man får hela julevangeliet i boken – men i en fantasyupplaga. På ett slott. Där det blir revolution!



Två korta frågor om julen: Vad måste finnas på ditt julbord?

– Absolut ingenting. Jag vill faktiskt bara vara tillsammans med min familj och vad vi äter har ingen betydelse.





Vad är det bästa med julen?

– De stilla stunderna som händer mellan allt det som måste ske.





Ny bok för barnen: Stjärnfall

– I år kompletteras den svenska kalendern av en hel berättelse, i 24 kapitel, som riktar sig till barn i lågklasserna. Berättelsen heter Stjärnfall och är också skriven av Karin Erlandsson.

– Boken är en gemensam adventsgåva från de svenskspråkiga församlingarna i huvudstadsregionen till svenskspråkiga lågstadier i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla.



– Berättelsen i boken finns också inläst av författaren själv.

”Vi tryckte 400 ex så det ska räcka till ett exemplar per undervisningsgrupp i hela huvudstadsregionen. Boken föddes ur tanken om vi kan göra något mer när vi en gång har en så älskad författare med på resan. Kanske barnen kunde få något alldeles eget”, säger kyrkoherde Patricia Högnabba i Matteus församling.

”Vår förhoppning är att berättelsen ska få skänka en stund av glädje, spänning och samvaro i advent, mitt i skolvardagen”, säger Högnabba.



