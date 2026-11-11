”Jag vill vara med och dela hopp”

Denna höst har jag börjat arbeta med klienter inom diakonin igen, efter en paus på några år. Mycket är detsamma och mycket är bekant – och ändå inte.



Med en regering som inte prioriterar de svagaste i samhället, och i ett samhälle där medmänsklighet kanske ses som en svaghet, är det kanske inte så konstigt att diakonin får mer klientarbete.

Det finns en annan sorts nöd just nu, en som sakta krupit på oss, eller så har den varit självklar för många länge. Folk känner mindre hopp och personen jag möter upplever en ännu större känsla av att ingen bryr sig. Många har fastnat i sin situation och ser inte en väg ut.

Man brukar säga att diakoniarbete är att dela hopp, men det är svårt att göra det i stunden då vi båda vet att personen jag möter kommer ha det på liknande sätt nästa gång vi ses, om inte värre. Så vad göra?





Jag tänker att det är här Gud kommer in. Vi behöver inte vandra ensamma. I varje möte är också Jesus med, och då läget känns hopplöst brukar jag be om att få lämna det alltför tunga i vår Herres händer.

Vår uppgift som kristna och som församling är att nu mer än någonsin vara den som står för hopp. Vi får dela den kärlek som Jesus ger till oss, till våra medmänniskor i ord och i handling. Hoppet finns och hoppet är Jesus.





Den ekonomiska nöden diakonin möter är speciellt aktuell då juletiden står inför dörren. Önskningarna brukar inte vara särskilt komplicerade, man vill kunna ge en julklapp till sitt barn, ha mat på bordet. Nya vinterkläder behövs då de gamla slitits ut. Någon vill slippa välja mellan medicin och mat. Listan kunde fortsätta.

Ett enkelt sätt att dela hopp denna jul är att skänka ett presentkort till församlingarnas insamling. ”Ge en julgåva”. Du kan föra presentkort av valfri summa till din församling under tiden 9.11–7.12.

Det finns flera insamlingar och många fina sätt att hjälpa. Men denna väg kommer hjälpen direkt till människor som diakonin har kontakt med under hela året.

Jag hoppas du vill vara med och dela hopp!