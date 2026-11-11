Ledare Jan-Erik Andelin

Darrande nålar i valkompassen

Bodil Liljeberg har medverkat i församlingens julspel redan flera år. Gruppbilden är från uppsättningen 2023.

Hallå där Bodil Liljeberg!

Johannes.

Hon spelar den romerska soldaten när Johannes församling bjuder in till julspel. – Jag ska vara butter och sträng till karaktären, och se till att alla små besökare går via skattskrivarna och får sitt deltagarkort stämplat, berättar Liljeberg som medverkat i julspelen redan flera år.

 11.11.2026 kl. 13:23

Julspelet riktar sig i första hand till daghemsgrupper och sker dagtid i Johanneskyrkan.

– Vi har varit en grupp på dryga tio frivilliga som tillsammans med församlingens personal fått dramatisera julevangeliet. Jag njuter av att se barnens reaktioner, responsen är ju omedelbar. Också i gruppen frivilliga har det varit fin stämning och trevligt att träffas på nytt inför julen.


Kom med! Vill du vara med och dramatisera julvandringar för barn? Ta kontakt med Helena Hollmérus på telefonnummer 050 401 0390 eller via epost: helena.hollmerus@evl.fi.

Text: Nina Österholm

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