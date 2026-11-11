Hallå där Bodil Liljeberg!

Julspelet riktar sig i första hand till daghemsgrupper och sker dagtid i Johanneskyrkan.
– Vi har varit en grupp på dryga tio frivilliga som tillsammans med församlingens personal fått dramatisera julevangeliet. Jag njuter av att se barnens reaktioner, responsen är ju omedelbar. Också i gruppen frivilliga har det varit fin stämning och trevligt att träffas på nytt inför julen.
Kom med! Vill du vara med och dramatisera julvandringar för barn? Ta kontakt med Helena Hollmérus på telefonnummer 050 401 0390 eller via epost: helena.hollmerus@evl.fi.