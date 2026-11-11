Hallå där Bodil Liljeberg!

Storbjörk slutar som chefredaktör för Kyrkpressen Kyrkpressen. Efter åtta år som chefredaktör på Kyrkpressen väljer Nicklas Storbjörk nu att stiga av uppdraget. Han kommer ändå att kvarstå i rollen som vd för Fontana Media som utöver Kyrkpressen också ger ut och förmedlar böcker.

”Mediernas blinda fläck är det omfattande fredsarbete som pågår i det tysta” FREDSARBETE. Unga människor och religiösa personer möts ibland av samhället med samma skepsis. Camilla Ojala och Jani Edström arbetar med båda grupperna. Och försöker hitta vägen till samförstånd och fred. I var­dagen och i världen.

Han valde genast att bli deras vän – inte bonuspappa familjeliv. Thomas Enroth var i 20-årsåldern när han valde bort egna barn. I dag gläds han över relationen till frun Heléne Nybergs barn och barnbarn som kommit att betyda väldigt mycket för honom.

På jakt efter fotfästet Personligt. Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv.

John Vikström 40 år senare: Vi är ju överraskande eniga i kvinnoprästfrågan OPINION. Det är i dag, den 6 november 2026, fyrtio år sedan dåvarande ärkebiskop John Vikström i kyrkomötet i Åbo klubbade av frågan om kvinnor i prästämbetet. Varför tvista så i dag, när parterna egentligen står så nära varandra? frågar han i det här inlägget.

Kyrkomötet: Tvisten om kvinna och präst dök på nytt upp ur historiens djup KYRKOMÖTET. Frågan om kvinnor kan vara präster trodde många småningom var ur världen i kyrkan. Men nej. Ett 40-tal växande lutherska mässgemenskaper samlas fortfarande – i traditionen att bara en manlig präst räknas vid altaret.

Mathias var nära döden: ”Jag har en förvissning om att Gud ingrep” BÖNESVAR. Författaren och konstnären Mathias Rosenlund drabbades av ett svårt sjukdomsanfall i vintras. Tron hjälpte honom att ta sig genom krisen.

Fick svar – efter 40 år av bön mission. Gunilla Luther-Lindqvist växte upp i Munksnäs i Helsingfors. Lite senare flyttade familjen till Högbergsgatan i Rödbergen. Största delen av sitt vuxna liv har hon ändå tillbringat i Österbotten, Jakobstad. Gunilla har i många år mött människor, speciellt barn, som drabbats av krig och svårigheter och tagit emot dem med öppna armar. Hur orkar hon psykiskt möta allt det svåra? Hur behåller man hoppet om det goda i världen när man år efter år tittar misären rakt i ögonen?

”Jag bär på erfarenheter som jag inte har kunnat förlåta” film. Militärprästernas uppgifter var både psykiskt och fysiskt krävande. – De tvättade liken och lade dem i kistorna, berättar skådespelaren Peter Franzén som spelar prästen Vainio i storfilmen Lapin sota.

Steffansson efterträder Terlinden UTNÄMNING. Rolf Steffansson blir ny omsorgspräst i Svenskfinland. Han valdes bland fyra sökande till tjänsten, som administrativt lyder under Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen.

Kristna fredsrörelsen gav pris till förre krigsreportern Rauli Virtanen FREDSARBETE. Den 78-åriga journalistveteranen beklagar hur lite trovärdig information som i dag sprids om krishärdar i världen.

Konservatorn Helena: ”Det här är mitt drömjobb” RESTAURERING. Uppe bland valven i Åbo domkyrka knackar Helena Salo på rappningen eller rengör fresker – allt för att Domkyrkan ska bevaras fin för kommande generationer.

Tomas Ray: ”Att leda en församling på bästa sätt är leva med den” vanda. Tomas Ray firar snart trettioårsjubileum sedan han blev prästvigd. Sedan den första september i år har han också fått en ny titel: kyrkoherde.