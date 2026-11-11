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Darrande nålar i valkompassen

Fredsarbete i två generationer – Camilla Ojala arbetar vid KFUM, Jani Edström har jobbat i religiondialog, som lärare och pastor.

”Mediernas blinda fläck är det omfattande fredsarbete som pågår i det tysta”

FREDSARBETE.

Unga människor och religiösa personer möts ibland av samhället med samma skepsis. Camilla Ojala och Jani Edström arbetar med båda grupperna. Och försöker hitta vägen till samförstånd och fred. I var­dagen och i världen.

 11.11.2026 kl. 13:04


Det finns framför allt två stora skillnader mellan generationerna i arbetet för fred under 1960-talets make love, not war och freds­arbete i dag.

Det ena är att gångna tiders fredsrörelse trodde på utveckling, framsteg och att världen skulle bli bättre. Unga idag står snarare inför en stor pessimism om framtiden. Det talas om hot för rentav hela planeten.

Det andra är att pacifism för ett halvsekel sedan var en smalare sak. Inom kyrkorna handlade det för det mesta om att vara vapenfri eller inte vid värnpliktsutbildningen i Dragsvik.

I dag handlar det om mycket mera – om trygghet, samhörighet och tillit i vardagen. Det i sin tur, har vi lärt oss, bygger resiliens, motståndskraft, för tider av kris och krig.

Baptistpastorn och religionsläraren Jani Edström, 66, och koordinatorn för fredsarbete bland unga Camilla Ojala, 33, möts för att, som det heter, jämföra sina anteckningar.

– Mediers och politikers blinda fläck är hur mycket fredsarbete som görs helt utan att så många vet om det, säger Jani Edström. Journalistiken skapar motsatser. Man ser enbart våldshandlingarna vid skolprotesterna i Frankrike, inte de fridsamma elever och lärare som bara vill ha bättre skolor.

Det finns hundra- och tusentals icke-vålds­rörelser världen över som de senaste decennierna har stått upp mot olika typer av maktutövning – forskningen om dem borde lyftas mer, säger han.

”Religion är en resurs”

Camilla Ojalas nätverk för unga är placerat hos det kristliga finländska KFUM-förbundet. Sin bakgrund har hon i arbetet med FN-organisationer med en akademisk utbildning vid Helsingfors universitet i ett program för religion, konflikter och dialog

Tro och religion ses ofta som ett bränsle i konflikter, och ibland också som orsaken till dem. Och ofta behandlar man religiösa människor och unga lite på samma sätt, säger Camilla Ojala.
Medan man glömmer att de vardera också har en enorm potential att lösa konflikter.

– Det ligger djupt i oss att se unga som aggressiva, eller som dem som blir terrorister. Men unga är inte bara hot eller offer. Unga gör själva mycket fredsarbete som inte syns, säger hon.

– Vi har mycket ungdomsdrivet arbete med jämnåriga ledare som arbetar med dialog. Det är viktigt med vänner som är bra på dialog och på att lösa missförstånd. Ungdomar, liksom alla andra, vill bygga samhörighet och förståelse.

Nätverket som Camilla Ojala koordinerar arbetar med stöd från Utrikesministeriet. En FN-resolution 2015 ville ge unga mera plats i beslutsfattandet, och Finland var ett av de första länderna i världen att omsätta det i en handlingsplan. Nätverket styrs av de sju unga som årligen väljs in i nätverkets kärngrupp.

Bland de omkring 40 medlemsorganisationern i nätverket är flera förankrade i kyrkan; Camilla Ojala nämner bland andra Kyrkans utlandshjälp och Finska missionssällskapet.


Pacifism är inte ”pacifitet”

– Pacifism har det inte talats så mycket om när jag växte upp, det var mer mellan raderna, säger Jani Edström. Min morbror Emanuel hade kunnat vara krigsmotståndare, men blev sanitär vid fronten. Där ville man att han skulle bära vapen, men han bar bara ett tomt pistol­hölster som han fått av en officer. Stridsvagnar sa han sig vara beredd att förstöra – om ingen män­niska var i dem. säger Jani Edström.

I Jani Edströms generation gjorde många i hans frikyrkliga miljö, eller i musikrörelsen i Jakobstad där han växte upp, civiltjänst.

– Några anarkister och punkare var där dessutom. Men det var ingen djup, övergripande idé om fredsarbete på den tiden.

Själv valde han militärtjänstgöringen och blev militärmusiker. Unga Jani ville uppleva armésystemet, för att veta vad det var.

– Och det fick jag, säger han. Jag tyckte alltsammans var barnsligt. Ledarskapsförmågan var noll. Armén var inte för fritt tänkande människor. Bara lyda hela tiden.

I hans baptistfamilj tog man intryck av 1960-talets medborgarrätts­kämpe, baptisten Martin Luther King i USA.

– Han och också Mahatma Gandhi påverkade mig. De lärde mig att pacifism också är aktivism, inte passivitet, säger Jani Edström. Inte ”pacifitet”.

Icke-våld fungerar på tre nivåer, säger han. Kroppsligt – du slår inte. Som ett mindset – i dag att inte du skriver hatkommentarer på nätet. Och som en grundläggande attityd – andra är också Guds skapelser. Man kan hata det onda som görs, men vi har ingen rätt att hata Trump eller Putin, säger han.


Oroande framtid

Därute upplever unga ändå enligt Camilla Ojala att tonen skärps. Den första handlingsplanen i hennes nätverk för sex år sedan handlade mera om positivt välmående; i dag är man framme vid ”hård säkerhet”, säger Camilla Ojala.

– Men med det kommer också ett militaristiskt språk. Om man vill diskutera någon stor vapen­anskaffning och föreslå att pengarna kunde användas till någonting annat får man ofta svaret att vi nu bara är tvungna att göra så här.

– Men om man bara använde en tiondel av vapen­anslagen till att träna folk i resiliens, säger Jani Edström, i att läsa av sociala medier och ryska nätbottar, så skulle vi ha ett starkare samhälle.

Men i vårt eget samhällsklimat går saker i en annan riktning. Många unga därute upplever samtalstonen i dag som utmattande och skadlig och att nätalgoritmerna driver på polariseringen.

– De unga har vuxit upp i den samtalskulturen. Och det krävs mycket för att vända den och lära oss de goda gränserna för konstruktiva samtal, säger Camilla Ojala.

– Det krävs också något slag av nyfikenhet i mötet. För det är en jättestark upplevelse att någon ser dig. Att någon säger ”okej, du hör till det där partiet och tänker så där, men jag är nyfiken och vill förstå dig som människa”, säger hon.


Finlands kristliga fredsrörelse firade sitt 50 årsjubileum i förra veckan. Den lilla, ekumeniskt ledda föreningen gav i år sitt fredspris till journalistveteranen Rauli Virtanen.

Christa Mickelsson

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