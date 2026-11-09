Ledare Jan-Erik Andelin

Darrande nålar i valkompassen

– I Helenes pojkar har jag fått två goda vänner och vi träffas ganska ofta och kan prata om sådant som man kanske inte pratar med en förälder om.

Han valde genast att bli deras vän – inte bonuspappa

familjeliv.

Thomas Enroth var i 20-årsåldern när han valde bort egna barn. I dag gläds han över relationen till frun Heléne Nybergs barn och barnbarn som kommit att betyda väldigt mycket för honom.

 9.11.2026 kl. 11:02


När Thomas Enroth var 21 träffade han sin fru Heléne Nyberg som är 14 år äldre än honom. Hon har två söner som är cirka tio år yngre än Thomas. Att ta rollen som bonuspappa fanns aldrig på kartan. Däremot valde han genast att bli deras vän.

För Thomas som har växt upp som ensambarn och inte har några egna barn har relationen till Helénes söner alltid varit viktig. I dag, drygt 20 år senare, är sönernas barn också en viktig del av Thomas liv.

– I Helenes pojkar har jag fått två goda vänner och vi träffas ganska ofta och kan prata om sådant som man kanske inte pratar med en förälder om. Vi har öppna samtal.

Sin egen pappa förlorande Thomas för snart tio år sedan. Och det som tidigare var självklart – att besöka sin pappa på fars dag, dricka kaffe och äta kaka – är inte det längre.


Hur ser er familjekonstellation ut och hurudan är relationen mellan dig och Helénes söner och barnbarn?

– Min fru har två barn och fyra barnbarn. Jag kom in i pojkarnas liv ganska tidigt. De var 10, 11 år. Jag har aldrig velat vara en fadersgestalt. Det vore väldigt konstigt gentemot deras pappa som jag har en jättebra relation med. Barnen har redan fantastiska föräldrar.

– Vi pratar om allt som livet bjuder på. Ibland är det sorger och elände, och ibland är det riktigt bra. Vi försöker bära varandra. Min relation till dem och till Helénes barnbarn påverkas inte av min relation till Heléne. I somras åkte jag till Legoland med tvillingarna (två av barnbarnen), deras pappa och Heléne. Det var en fin upplevelse.

– Om man är en bonuspappa så förstår jag inte varför man ska fira fars dag. Jag vet att jag provocerar när jag säger så men jag tycker det. Men det är förstås olika från fall till fall. Jag har nära bekanta som inte delar min åsikt och jag respekterar det.


Har du längtat efter egna barn?

– Inte egna barn, nej. Många har frågat mig om jag ska ha egna barn, och så ser det inte ut. Jag visste när jag och Helene blev tillsammans att det inte går och det var ett val jag gjorde då. Men det är klart att det ibland dyker upp tankar och funderingar.

– Att umgås med barn och ungdomar ger mig väldigt mycket. Jag brukar säga att djur och barn är det som gör att man tror på någon form av godhet. De bästa stunderna i livet är när jag umgås med Helénes barnbarn, det ger en glädje som betyder något. Jag tror att många unga människor i dag saknar en vuxen att prata och bolla idéer med, någon som inte är förälder eller släkting.


Hur var relationen till din egen pappa?

– Det var en fin relation på alla sätt. Han lärde mig så otroligt mycket om livet. Han försökte lära mig praktiska saker men det misslyckades han med totalt. Han var omtänksam och väldigt hjälpsam och visade mig hur man ska uppföra sig mot andra människor.

– Sedan han dog har jag förändrats väldigt mycket. Han var den som fixade allt det jag inte själv kunde. Men nu är det så att om jag inte fixar det så blir det inte fixat. Fast det snart gått tio år sedan han dog är det en ständig saknad förstås. Allt har förändrats. Jag firar inte fars dag längre. Men jag går till graven och tänder ett ljus.

Text och foto: Louise Häggström

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