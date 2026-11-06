På jakt efter fotfästet

Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv.



En måndag för inte så länge sedan vaknade Joachim Högväg med ett lugn i kroppen. Världen kändes god och snäll och det höll i sig en hel förmiddag. Han reagerade på det ovanliga: ”Jaha? Så här kan det också vara?”

För – så har det inte alltid varit. De senaste femton åren har oro och stress varit återkommande fenomen i hans liv och med jämna mellanrum, när hjärnan inte orkat med, så har han varit sjukskriven.

Med en magister i kognitionsvetenskap är han bekant med stress i teorin, men det är en annan sak att uppleva det själv.

När han gjorde sitt examensarbete konstruerade han till och med en egen stressmätare.

– Jag ville mäta aktiveringen i det autonoma nervsystemet, alltså det som sköter om vår vakenhetsgrad, berättar han.

När Joachim presenterade examensarbetet på en konferens vid Åbo Akademi resulterade det i en tjänst i labbet vid Mediacity, numera Experience lab. Där användes också psykofysiologiska mätningar och han trivdes jättebra i början.

– Jag tänkte att nu jobbar jag med precis det jag vill och har studerat till. Det var mycket psykologi och perfektion och i min roll som planerare deltog jag i olika studier och projekt, främst kring användarvänlighet. Men ganska tidigt kraschade det för mig, redan där i början.



När tryggheten försvann

Han beskriver den första kraschen som en upplevelse av att få blixtar i huvudet, där varje blixt kändes som om han somnade i en bråkdels sekund. Vid arbetshälsovården konstaterades det rätt snabbt att det var fråga om något psykiskt, eftersom mycket hade hänt och förändrats i Joachims liv under en rätt kort period. Förutom att han blivit färdig med studierna i Umeå, flyttat till Vasa och börjat på sitt nya jobb, så hade hans pappa nyligen dött.

– Jag tror att min pappas död var en stor sak. Något hände i mig då. Jag var trettio år, så jag var ju inte liten, men man förlorar ändå en grundtrygghet när en förälder dör. Pappa hade representerat just trygghet för mig och när den försvann satte det igång en process – jag började ifrågasätta allt och kunde inte lita på livet på samma sätt som tidigare, istället gick jag runt och väntade på nästa katastrof. En psykiater berättade att min hjärna jobbade i nödläge och att nervsystemet inte fick någon vila. Jag förstod det teoretiskt, mycket väl, men det går inte att tänka sig ut ur en depression.

Han ordinerades sin första sjukskrivning och medicinering, men frågorna fanns kvar även när han började må bättre. Först gällde det bara jobbet: ”Är jag på rätt plats? Jag har det bra, så vad är det då som skaver?” Men med tiden växte frågorna till att börja handla om hela livet: ”Hur funkar allt? Vad innebär vår existens? Vad ska jag göra av min tid här och vad händer efteråt?”

– Jag har alltid varit intresserad av filosofi, men förr hölls det på en mera intellektuell nivå. När pappa dog fick frågorna en starkare känslomässig dimension – som jag nog fortfarande försöker lära mig hantera.



”Medvetandet är inte skapat av hjärnan”

Med sin utbildning i bagaget känner han sig ändå bra rustad att fundera på gränslösa saker, och ett annat ämne han ofta tänker på är vårt medvetande.

– Jag har alltid velat veta hur saker fungerar och kan inte släppa att jag inte vet vad vårt medvetande är. Det var också därför kognitionsvetenskapen verkade lockande.

Studierna innehöll bland annat psykologi, medvetandefilosofi och neurologi, och Joachim var tidigt öppen för att medvetandet är något större än det som bara ryms inuti kroppen. Han tror att det är något fundamentalt och ingenting som enbart skapas av vår hjärna.

– Jag tror att vår hjärna är uppkopplad till ett större medvetandeplan. Jag vet inte hur det funkar, men jag tänker mig att medvetandet existerar utanför vår konkreta värld, och att det är helt tidlöst.

Han brukar läsa och lyssna på berättelser om människor som varit med om nära-döden-upplevelser och minns speciellt Raymond Moodys bok Life after life, som han lånade av en vän när hans pappa dött. I den har författaren samlat berättelser från människor som varit nära att dö eller upplevt sig lämna sina kroppar i samband med livshotande tillstånd. Många hade upplevt att de svävade över sin egen kropp och betraktade allt som hände utifrån, att de rörde sig i en mörk tunnel mot ett starkt ljus – eller så hade de känt en intensiv kärlek, tidlöshet och frid.

Det är rätt vanligt att avfärda sådana berättelser som flum och flera etablerade personer inom vetenskapen har också riskerat sina karriärer när de uttalat sig i de här frågorna.

– Men inte är det mera flummigt än att vi går omkring här på jorden utan att begripa syftet. Liksom – varför kom vi hit och finns det alls en poäng? På senare tid har man börjat acceptera de här tankegångarna lite mera inom vetenskapen också, tycker jag. Nära-döden- och utanför kroppen-upplevelser är ju ledtrådar till hur medvetandet fungerar i ett större perspektiv.

Joachim tror att svaret på vad medvetandet är finns någonstans i kombinationen av vetenskap, psykologi och religion.

– Och jag uppskattar när det finns en balans mellan vetenskap och religion. Jag tycker inte om när det blir för mycket vetenskap och jag tycker inte heller om när det blir för mycket religion.

Samtidigt anar han att tankarna på medvetandet kan ha del i hans livskris.

– När allt rullar på finns det ingen orsak att ifrågasätta så mycket.



”Jag fattade plötsligt varför folk ber”

Ibland kunde Joachim jobba några år utan att

– som han säger det – krascha. Men symptomen återkom alltid till slut: hjärntrötthet, håglöshet och känslan av att ingenting var roligt.

– Jag körde på med en reservtank för att kunna göra mina arbetsuppgifter, men då var jag i stället helt slut när jag kom hem och kunde sova resten av dagen.

Ibland fick han också känslor av panik där han bara ville krypa ut ur sitt eget skinn. När han mådde som sämst hittade han lite trygghet i kristendomen, trots att han skrivit ut sig ur kyrkan och inte identifierade sig själv som troende.

– Jag fattade plötsligt varför folk ber. När jag lät en kristen vän be för mig ibland kändes det bara välvilligt och skönt, det gav en värme och ett lugn. Jag kunde också söka fram någon skön predikan på youtube för att det fanns en sån enkelhet i det kristna budskapet att luta sig mot.

– Jag analyserade varken bönen eller predikan intellektuellt – jag orkade inte med det då. Det viktiga var kanalen till det goda som öppnades. Tryggheten kom från en större plats och jag fick känslan av att vi alla existerar i ett mycket större sammanhang.



Ville vara mera rotad i livet

Senast han var sjukskriven mådde han så pass dåligt att han förlängde tiden med en tjänstledighet på ett år. En period då han hann reflektera extra mycket.

– Jag märkte att jag inte följt mina egna värderingar och insåg att det är mycket viktigare för mig att vara en fungerande pappa här hemma än att ha en fungerande tjänst vid Åbo Akademi. Och jag tänkte att jag måste kunna leva livet på ett bättre sätt än det här. Så när jobbet skavt i femton år, från och till, kom det till slut en gräns. Jag ville vara mera rotad i livet än då jag flöt omkring i den akademiska världen.

Avgörandet kom i augusti 2026, då han kände att han inte kunde återvända till jobbet efter tjänstledigheten, och det var med skräckblandad förtjusning som han då sa upp sig. Han känner sig lyckligt lottad som har en sambo med fast tjänst som dessutom uppmuntrade honom i beslutet.

– Utan Jenny hade jag nog fortsatt jobba och fortsatt att må dåligt. Nu har jag ett skyddsnät som håller mig uppe. Om jag varit ensam hade det här kunnat gå riktigt illa.



Ett ombonat hem på över femhundra kvadrat

Joachim Högväg har ofta varit öppen med sitt mående, bland annat på Facebook. Han ser ingen anledning att hålla undan det och om det ens kan hjälpa en enda människa att känna sig mindre ensam är det bra.

– Jag vill inte heller måla upp någon glansbild av livet, det är ju vad det är.

I hans fall är glansbilden inte bara en metafor, eftersom han bor i ett hus som titt som tätt figurerat i bildrika inredningstidningar. Det är så det kan bli när man har ett ombonat hem på över femhundra kvadrat med högt i tak.

– Vi tackar oftast nej till reportagen för att vi vill behålla nån form av integritetstänk. Men samtidigt är det bra att sätta Malax på kartan ibland och nu har vi ju dessutom startat en liten affärsverksamhet som kan må väl av lite synlighet, speciellt i början.

Familjen bor i en gammal byskola som länge stod tom, Tuv skola i Malax. År 2015 var den en flyktingförläggning och 2017 slog Joachim och Jenny till när den blev till salu. I takt med renoveringen har hemmet fyllts med möbler som oftast hittat dit via släktingar och vänner.

– De brukar höra av sig till oss då de vill bli av med någon gammal möbel, och då vi dessutom handlar på loppis har vi sällan köpt något nytt. Det känns mera själfullt med saker som har sin egen berättelse och därför har vi till exempel tre stycken pianon nu ... En släktings, ett vi fått från vänner och min mormors gamla.



Den personliga hållbarheten

Det var under tjänstledigheten som Joachim startade affärsverksamheten Allmoge Byggnadsvård. De erbjuder färger, tillbehör och återvunnet material för att man ska kunna renovera gamla hus med beprövade metoder, som till exempel med linoljefärg. Och deras filosofi går hand i hand med dagens hållbarhetstänk.

– Vi pratar mycket om hållbarhet nu, mest på en samhällelig nivå – men det gäller ju också oss människor. På samma sätt som samhället inte kan leva över sina tillgångar kan inte heller jag göra det. Så jag har börjat fråga mig: Hur kan jag leva utan att överskrida mina psykiska resurser?





