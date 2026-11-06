Kyrkomötet: Tvisten om kvinna och präst dök på nytt upp ur historiens djup

Av prästvigda kvinnor i 40 år har fyra blivit biskopar - som Mari Leppänen i Åbo ärkestift.

Frågan om kvinnor kan vara präster trodde många småningom var ur världen i kyrkan. Men nej. Ett 40-tal växande lutherska mässgemenskaper samlas fortfarande – i traditionen att bara en manlig präst räknas vid altaret.

Vad man inte hade kunnat förutse 1986 var att diskussionen om ämbete och kön skulle pågå fortfarande 40 år senare. I kyrkomötet i den här veckan år 2026 utgick den från att det finns ett växande antal, parallella mässgemenskaper, som önskar få en tydligare egen status i kyrkan. Debatten på onsdag blev rasande.

Enligt företrädare för den nygrundade konservativa alliansen Kyrkfolket ska det vid det här laget finnas 40 konservativare mässgemenskaper på 25 orter runtom i landet. I Helsingfors firar den evangeliska rörelsen Sley av stor tillströmning av besökare och utrymmesskäl dubbla söndagsgudstjänster.

I inledningsanförandet gjorde initiativets första undertecknare Kai Niemelä, österbottnisk regionledare i den finskspråkiga Folkmissionen (Kansanlähetys) tydligt att mässgemenskaperna förutom en traditionell synd-och-nåd-fokuserad förkunnelse också kännetecknas av att enbart män här agerar som präster.

Det ledde omedelbart till protester bland de kvinnliga prästerna bland ombuden, från bland andra kyrkoherden i en av församlingarna i Kuopio, Sanna Husso och den nyvalda domprosten i Helsingfors Päivi Vähäkangas.

– Här föreslås nya mässgemenskaper som skulle få verka under kyrkoherdens tillsyn. Men det känns motsägelsefullt att jag skulle övervaka ett nattvardsfirande som jag inte själv på grund av mitt kön skulle vara behörig eller duga att förrätta, sa Sanna Husso.

Päivi Vähäkangas sa att trenden kring mässgemenskaperna kännetecknas dels av en förkärlek för separatism, och dels av en kyrkosyn där man ibland redan betraktar mässgemenskaperna som sina egna församlingar.





"Jag har blivit kallad en orm och en Eva"

I ett personligt inlägg av stiftsdekanen i Borgå, Mia Anderssén-Löf berättade hon att manliga prästkolleger under hennes tid som kyrkoherde i Österbotten ska ha sagt till henne att diskussioner om samarbete med henne vore som "att räcka djävulen handen".

"Jag har blivit kallad en orm och en Eva, för att jag sökte en tjänst jag var behörig för, och valdes till av församlingen. När jag lämnade tjänsten och flyttade från orten grät min mamma av lättnad, 'jag hör ju vad dom pratar'."

I diskussionen hävdades att man inom kyrkan behöver kunna visa så mycket respekt för varandra att man fortfarande kan mötas vid samma nattvardsbord även om man har olika åsikter. Kyrkan tycks utåt kunna ha ekumenik med de mest vitt skilda kristna riktningar, men inte interna samtal, sa flera talare.

– Olika gudstjänstgemenskaper, traditioner och uttryck berikar vår kyrka. Men bara om de inte innebär att vi förblir permanent åtskilda och inte ömsesidigt respekterar varandra som präster, sa biskop Bo-Göran Åstrand.

Hans biskopskollega Matti Repo i Tammerfors sade sig under sin 18 år som biskop ha vigt 164 präster, majoriteten av dem kvinnor.

– Tolv av männen for direkt till Kansanlähetys efter att ha vigts vid samvigningar (tillsammans med kvinnor). Men ingen av dem har efteråt kommit och ifrågasatt om deras prästvigning var riktig, sa han.



"Olämpligt och rentav smaklöst"

Det åländska ombudet Olof Widén betraktade det som "olämpligt och rentav smaklöst" att i samband med 40-årsdagen av kvinnors rätt att vara präster komma med initiativet till den debatt som fördes i salen.

Under debatten som fick vara exakt en timme lång hölls 28 inlägg. I dem förhöll en klar majoritet sig kritiskt till de mässgemenskaper i kyrkan som tillämpar "den gamla ämbetssynen". I debatten hann de svenskspråkiga ombuden Torsten Sandell som företräder de konservativare i frågan, och Martina Harms-Aalto som är liberal människorättsförespråkare i kyrkomötets debatter, inte hålla sina anföranden.

Debattinitiativet är en ny form för åsiktsutbyte i kyrkomötet som infördes med en ny arbetsordning i våras. Ombuden kan diskutera aktuella frågor inom kyrkan, utan att diskussionen leder fram till beslut. Kyrkomötet har också under de senaste år infört andra liknande forum som bland annat frågetimme och aftonskola.

Initiativtagaren Kai Niemelä bad som avslutning på debatten om ursäkt för att han hade tagit upp frågan i samband med 40-årsjubileet av att prästämbetet öppnades för kvinnor.

– Det kunde gott ha väntat till sessionen i maj. Jag hör också smärtan i vad ni som kvinnor har blivit utsatta för, sa han och satte sig.