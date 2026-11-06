Ledare Jan-Erik Andelin

Darrande nålar i valkompassen

John Vikström klubbade ämbetsbeslutet i Åbo i kyrkomötet 1986.

John Vikström 40 år senare: Vi är ju överraskande eniga i kvinnoprästfrågan

OPINION.

Det är i dag, den 6 november 2026, fyrtio år sedan dåvarande ärkebiskop John Vikström i kyrkomötet i Åbo klubbade av frågan om kvinnor i prästämbetet. Varför tvista så i dag, när parterna egentligen står så nära varandra? frågar han i det här inlägget.

 6.11.2026 kl. 10:16

6.11.2026

Idag för jämnt 40 år sedan slog jag klubban i bordet som bekräftelse på att kyrkomötet hade beslutat öppna prästämbetet för kvinnor i vår evangelisk-lutherska kyrka. Det här beslutet mottogs i vida kretsar med glädje och stora förväntningar. Den debatt som föregick beslutet har emellertid fortsatt. Därför vill jag nu påminna om hur mycket vi trots allt är eniga om när det gäller kvinnors rätt att utföra uppgifter som ingår i prästämbetet.

Tillsammans tror vi att ”evangeliet … räddar var och en som tror” (Romarbrevet 1:16) och att detta räddande och befriande evangelium förmedlas särskilt genom förkunnelsen och sakramenten.

Tillsammans tror vi att ett dop förrättat av en kvinna är ett rätt dop. Ett så kallat nöddop får nämligen också förrättas av kvinnor.

Tillsammans tror vi att en nattvard förrättad av en kvinnlig lektor vid enskild själavård är en
fullständig nattvard. Numera har vi få lektorer, men ämbetets teologiska grund har inte ifrågasatts.

Tillsammans tror vi att ett evangelium, som är förkunnat av en kvinna, är ett rätt och frälsande evangelium.

I dagens läge är det ytterst få som ifrågasätter de här enskilda besluten av gångna årtiondens kyrkomöten. I vissa av kyrkolagen definierade och avgränsade situationer får alltså en kvinna idag, också utan prästvigning, utföra de flesta av de uppgifter inom prästämbetet som har att göra med människans frälsning och eviga väl.

Om detta rådde stor enighet redan före det avgörande beslutet om vigning av kvinnor till prästämbetet. I den fortsatta debatten har vi ofta glömt att beakta den här enigheten.

Situationen är nu den att en del av väckelserörelsernas ledare och medlemmar anser att även om en kvinna i princip får utföra de flesta andliga och centrala prästerliga tjänsterna, får hon ändå inte vigas till präst. Den här ståndpunkten verkar överraskande, men förstår vi den, kan den hjälpa oss att inse vad det ytterst är fråga om i den utdragna debatten om kvinnors förhållande till prästämbetet.

Kärnpunkten i den här debatten är tolkningen av det ”Herrens bud” som aposteln Paulus hänvisade till när han krävde ordning bland de kristna i Korint (Första Korinthierbrevet 14:26–40). Frågan om kvinnan och prästämbetet har därför blivit en allvarlig samvetsfråga för många.

Vad avsåg aposteln med hänvisningen till Herrens bud? Enligt kyrkomötet menade Paulus att den Gud som ”inte är oordningens Gud utan fridens” (vers 33) givetvis påbjuder att det med beaktande av dåtida förhållanden ska råda ordning i de kristna sammankomsterna i Korint. Motståndarna till kvinnliga präster anser att med denna hänvisning till Herrens bud föreskrev aposteln därtill också vilken ordning som ska gälla för alla tider i en kristen församling. Till den ordningen hör bl.a. att kvinnorna ska underordna sig männen och ”tiga vid sammankomsterna” (vers 34).

Hur ska detta Herrens bud tillämpas i dagens kyrka, där vi har hunnit bli eniga om att en kvinna också utan prästvigning i princip får predika, undervisa, förrätta bägge sakramenten samt inneha ledande poster?Kyrkomötet ansåg att den Gud, som inte är oordningens utan fridens Gud, ålägger oss att i dagens församling och kyrka skapa en ordning som iakttar Hans bud om kärlek och rättvisa. Därför bör kyrkans kvinnliga medlemmar ha samma rättigheter och ställning som männen.

För motståndarna har detta givetvis blivit ett problem: Hur kräva underordning av en kvinna, som vi redan gemensamt har gett rätt att tala och leda? På senare tid försöker man lösa problemet genom att begränsa Herrens bud till församlingens huvudgudstjänst. Endast där behöver kvinnan underordna sig mannen och avstå från att tala och leda. Endast av den här orsaken kan hon enligt Bibeln inte bli präst.

Många av motståndarna till kvinnors prästvigning har ännu sina samveten bundna till den här tolkningen av Herrens bud. Därför vägrar man samarbeta och delta i högmässor som förrättas av en kvinna.

Ändå är det mycket lite som numera skiljer de två parterna i inställningen till prästvigning av kvinnor. Den avgörande frågan är hur trovärdig den bibeltolkning är som begränsar kvinnans skyldighet att underordna sig till församlingens huvudgudstjänst. En ganska naturlig undran inställer sig då: Varför får Guds kärleksbud med dess krav på rättvisa inte efterföljas på högmässans heliga plats på samma sätt som på alla andra håll inom kyrka och samhälle?

John Vikström
ärkebiskop emeritus

KP


Mest läst

  1. Det blev Förbundet Kyrkfolket – de konservativas eget paraply i kyrkan
  2. Steffansson efterträder Terlinden
  3. Kyrkomötet: Tvisten om kvinna och präst dök på nytt upp ur historiens djup
  4. John Vikström 40 år senare: Vi är ju överraskande eniga i kvinnoprästfrågan
  5. Fick svar – efter 40 år av bön

Personligt. Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv. 6.11.2026 kl. 21:59

KYRKOMÖTET. Frågan om kvinnor kan vara präster trodde många småningom var ur världen i kyrkan. Men nej. Ett 40-tal växande lutherska mässgemenskaper samlas fortfarande – i traditionen att bara en manlig präst räknas vid altaret. 6.11.2026 kl. 14:25

BÖNESVAR. Författaren och konstnären Mathias Rosenlund drabbades av ett svårt sjukdomsanfall i vintras. Tron hjälpte honom att ta sig genom krisen. 5.11.2026 kl. 20:05

mission. Gunilla Luther-Lindqvist växte upp i Munksnäs i Helsingfors. Lite senare flyttade familjen till Högbergsgatan i Rödbergen. Största delen av sitt vuxna liv har hon ändå tillbringat i Österbotten, Jakobstad. Gunilla har i många år mött människor, speciellt barn, som drabbats av krig och svårigheter och tagit emot dem med öppna armar. Hur orkar hon psykiskt möta allt det svåra? Hur behåller man hoppet om det goda i världen när man år efter år tittar misären rakt i ögonen? 4.11.2026 kl. 14:46

film. Militärprästernas uppgifter var både psykiskt och fysiskt krävande. – De tvättade liken och lade dem i kistorna, berättar skådespelaren Peter Franzén som spelar prästen Vainio i storfilmen Lapin sota. 3.11.2026 kl. 19:55

UTNÄMNING. Rolf Steffansson blir ny omsorgspräst i Svenskfinland. Han valdes bland fyra sökande till tjänsten, som administrativt lyder under Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen. 30.10.2026 kl. 13:55

VÄCKELSERÖRELSER. Ett prästämbete enbart för män är en gemensam agenda för sex väckelserörelser. 29.10.2026 kl. 14:05

FREDSARBETE. Den 78-åriga journalistveteranen beklagar hur lite trovärdig information som i dag sprids om krishärdar i världen. 29.10.2026 kl. 12:28

RESTAURERING. Uppe bland valven i Åbo domkyrka knackar Helena Salo på rappningen eller rengör fresker – allt för att Domkyrkan ska bevaras fin för kommande generationer. 28.10.2026 kl. 14:57

vanda. Tomas Ray firar snart trettioårsjubileum sedan han blev prästvigd. Sedan den första september i år har han också fått en ny titel: kyrkoherde. 28.10.2026 kl. 13:58

Teologi. En söndag kliver Kari Kuula upp i predikstolen och predikar om det som nästan ingen präst idag vill predika om: helvetet. – Om nu Gud är kärleken, hur kan han slänga människor i helvetet? frågar han. Sedan berättar han hur han ser på detta kyrkans trovärdighetsproblem. 22.10.2026 kl. 16:34

FÖRSAMLINGSVALET. En nära, småskalig kyrka som stöder mission och bistånd och är aktiv i samhällsdebatten. Och som bryr sig om familjer med barn och unga. Det önskar finlandssvenska kandidater i församlingsvalet – åtminstone bland dem som har svarat. 22.10.2026 kl. 12:01

Personligt. I flera år målade Mari Vihanto varenda kväll. Hon beskriver processen som en väg genom sorgen – och mot en tro där Gud finns inom oss. 21.10.2026 kl. 09:00

PSYKISK OHÄLSA. Om du följer Otto Svarvar på Instagram är du i gott sällskap med runt 12 000 andra. Många känner igen Otto från hans underhållande videor, där han ledigt blandar finska och svenska medan han svingar sig fram och imponerar med sin kroppsstyrka. Han har gått från panikångest och kroppsdymorfi till att använda sina osäkerheter till något bra. Äran – den ger han till Gud. 20.10.2026 kl. 15:39

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom ramen för den förlängda ansökningstiden sökts av pastor Jukka Hildén. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift. 19.10.2026 kl. 17:48
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Anna-Mari Bäckman:

Hit, men inte längre – ur medberoende finns det en väg ut

Ledare Jan-Erik Andelin

Darrande nålar i valkompassen

Personligt. Vad sker när livet inte längre går att fatta med förnuftet? Joachim Högväg intresserar sig för frågor om medvetandet, samtidigt som han försöker fånga poängen med sitt eget liv. 6.11.2026 kl. 21:59

KYRKOMÖTET. Frågan om kvinnor kan vara präster trodde många småningom var ur världen i kyrkan. Men nej. Ett 40-tal växande lutherska mässgemenskaper samlas fortfarande – i traditionen att bara en manlig präst räknas vid altaret. 6.11.2026 kl. 14:25

BÖNESVAR. Författaren och konstnären Mathias Rosenlund drabbades av ett svårt sjukdomsanfall i vintras. Tron hjälpte honom att ta sig genom krisen. 5.11.2026 kl. 20:05

mission. Gunilla Luther-Lindqvist växte upp i Munksnäs i Helsingfors. Lite senare flyttade familjen till Högbergsgatan i Rödbergen. Största delen av sitt vuxna liv har hon ändå tillbringat i Österbotten, Jakobstad. Gunilla har i många år mött människor, speciellt barn, som drabbats av krig och svårigheter och tagit emot dem med öppna armar. Hur orkar hon psykiskt möta allt det svåra? Hur behåller man hoppet om det goda i världen när man år efter år tittar misären rakt i ögonen? 4.11.2026 kl. 14:46

film. Militärprästernas uppgifter var både psykiskt och fysiskt krävande. – De tvättade liken och lade dem i kistorna, berättar skådespelaren Peter Franzén som spelar prästen Vainio i storfilmen Lapin sota. 3.11.2026 kl. 19:55
Läs fler artiklar här
Slutet nått

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi