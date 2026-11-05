Mathias var nära döden: ”Jag har en förvissning om att Gud ingrep”

Mathias Rosenlund drabbades i vintras av en massiv inre blödning och låg i koma i över en vecka.

Författaren och konstnären Mathias Rosenlund drabbades av ett svårt sjukdomsanfall i vintras. Tron hjälpte honom att ta sig genom krisen.

För Mathias Rosenlund har Jesus alltid varit en stadig klippa i vardagen.

– Vår familj hörde till den lokala pingstförsamlingen i Vasa. Vi gick varje söndag till kyrkan under min uppväxt. Och så gick jag i församlingens dagis. Det kändes tryggt och oproblematiskt, säger Rosenlund.

Religiositet var en del av normen i familjens vänkrets i 1980-talets Vasa.

– Jag hade kompisar som var baptister, metodister och muslimer. Att tro på något var hur naturligt som helst. Det var inte något som folk förundrade sig över.

I de tidiga tonåren fick tvivlet ändå övertaget.

– Jag tyckte att det skorrade falskt då pastorn talade om vikten av att församlingen skulle leva som en stor familj och dela allt med varandra. Mina föräldrar hade det knapert, men pastorn levde i en flott lokal och körde omkring i en dyr Mercedes Benz.

Rosenlund fick för sig att han skulle ge igen för pastorns flärdfulla livsstil.

– Jag repade pastorns Mercedes. Misstankarna riktades mot mig, men jag blånekade och lyckade undgå straff.



Jesus – den perfekta socialisten

Mathias sökte sig aktivt till sammanhang där han kunde bejaka sitt intresse för jämlikhet och social rättvisa.

– Jag hittade kretsar inom punken och arbetarklassen som tänkte solidariskt. Jesus har alltid varit en förebild och inspirationskälla för mig.

Mathias tilltalades i synnerhet av Jesus sätt att värna om dem som var utsatta och utstötta.

– Jag skrev min första debattartikel som sextonåring. Texten handlade om Jesus som jag kallade för den perfekta socialisten. Inlägget publicerades i ungdomstidningen Frukt som då leddes av teologen Patrik Hagman. Han gav mig fin uppmuntran.

Patrik Hagman är numera doktor i teologi och verksam i Linköpings stift i Svenska kyrkan. Mathias Rosenlund är mest känd för sin genombrottsbok Kopparbergsvägen 20 från 2013 som är en berörande självbiografisk skildring av fattigdomens skepnader i dagens Finland.

– Jag har alltid gillat den bibliska berättelsen om hur Jesus stormade templet och välte borden för att driva ut alla försäljare och pengaväxlare som utnyttjade fattiga pilgrimer för kommersiella syften.



Bibeln ger hårt tuggmotstånd

Orden är Rosenlunds inre drivkraft och referensram. Han hamstrar böcker och läser konstant för att vidga sina vyer och sitt inre landskap. Det bibliska språket fascinerar och förbryllar honom.

– Jag har ett problematiskt förhållande till Bibeln. Det är svårt att intuitivt förstå stora delar av Bibeln. I synnerhet Gamla testamentet kan vara väldigt svårt att greppa. Å andra sidan är det bra att det finns ett tuggmotstånd som tvingar läsaren att brottas med texten och föra en kamp med den.

Enligt Rosenlund finns det likheter mellan Bibeln och de bästa verken i världslitteraturen. Hans tankar går osökt till den romerske skalden Ovidius epos Metamorfoser som bjuder på mytiska berättelser om förvandlingar. Varje ny genomläsning ger en ny insikt som inte infann sig den förra gången, förklarar Rosenlund medan han läppjar på sitt kaffe.

– Så är det också med Bibeln. Vissa livserfarenheter hjälper mig att förstå bibliska texter bättre. Gud vill att vi ska kämpa med texterna och oss själva. Och visst föredrar jag en gåtfull text framom en instruktionsmanual. Det är viktigt att höja ribban. Vägen till fördjupad förståelse går ofta via frustration, säger han.



Guds kärlek bär

Rosenlunds religiositet har förstärkts med åren.

– Min tro har blivit en del av mig själv. Jag upplever att Guds kärlek bär mig. Det finns stunder då jag har haft det som svårast då jag upplever att jag har varit fysiskt omfamnad av Guds omsorg.

Ändå finns tvivlet stundvis där fortfarande.

– Jag kan ibland tvivla på till exempel tanken att det finns en himmel och ett helvete. Eller så kan jag tvivla på att jag räcker till i Guds ögon. Det är inte farligt att tvivla. Tvivlet är en del av processen i vad det vill säga att växa som kristen. Jag ser tvivlet som ett steg framåt som fördjupar min tro.

I vintras drabbades Rosenlund av en omskakande och dramatisk motgång. Han fick en massiv inre blödning. Ambulansen hann med nöd och näppe avhämta honom innan han förlorade medvetandet. På sjukhuset fick Rosenlund diagnosen encefalopati som ledde till förhöjda ammoniaknivåer i hjärnan.

– Efter att jag hade blivit intagen på sjukhus låg jag i koma i en dryg vecka.

Rosenlunds familj och vänner bad för honom. Många förberedde sig på det värsta. Sedan kom vändpunkten.



Ett medicinskt mirakel

– Jag vaknade upp från min koma och såg min son Benjamin som sade ”välkommen tillbaka”. Jag kunde till en början inte greppa vad som hade hänt eller hur nära döden jag hade varit.

Rosenlund var till en början omtöcknad och virrig, vilket försvårade hans gestaltningsförmåga. En av läkarna sade att symtomen och hjärnskadan kan bli bestående med nedsatt verbal uttrycksförmåga som följd. Så blev det inte. Livet segrade.

– Jag är helt återställd och friskförklarad i dag. För en månad sedan beslutade läkaren att avveckla den medicinering som ordinerades efter sjukhusvistelsen. Jag har en stark förvissning om att Gud ingrep i mitt liv.





Hur har din nära-döden-upplevelse påverkat dig?

– Jag känner en stor tacksamhet. Det står bortom allt tvivel. Jag vill tacka Gud för att han har välsignat mig och min familj. Och så ser jag numera helt annorlunda på begreppet tid. Framför allt hur jag använder min tid. Alltså den tid som jag har kvar i jordelivet.

Den nya insikten öppnar också dörrar som tidigare förblev stängda.

– Det är lättare att göra det jag brinner för nu. Jag har alltid velat satsa på konst, men jag fegade ur tidigare. Nu vågar jag satsa på performans, bläckmålning, fotoutställningar och att testa nya grejer.

Då Kyrkpressen träffar Mathias Rosenlund är han i färd med att finslipa en fotoutställning som har vernissage i Vasa samma vecka. Glädjen att få pröva sina vingar som konstnär är påtaglig. Liksom glädjen över att få leva.

– Guds vägar är outgrundliga. Gud är kärlek. Att leva enligt Jesus kärleksbudskap är det finaste vi kan göra som kristna, säger han.