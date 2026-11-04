Fick svar – efter 40 år av bön

Gunilla Luther-Lindqvist växte upp i Munksnäs i Helsingfors. Lite senare flyttade familjen till Högbergsgatan i Rödbergen. Största delen av sitt vuxna liv har hon ändå tillbringat i Österbotten, Jakobstad. Gunilla har i många år mött människor, speciellt barn, som drabbats av krig och svårigheter och tagit emot dem med öppna armar. Hur orkar hon psykiskt möta allt det svåra? Hur behåller man hoppet om det goda i världen när man år efter år tittar misären rakt i ögonen?



– Jag ser Guds ledning i allting. Livet har verkligen inte alltid varit lätt, men så välsignat.

På Högbergsgatan i Rödbergen i Helsingfors var hemmet fullt av människor som behövde hjälp. Varje lördag bjöd Gunillas pappa in ensamma människor till deras hem för att umgås och äta glass och varje julafton tillbringade han med Nödställdas vänner och firade jul med hemlösa och andra människor i nöd.

– Det var så naturligt och självklart för mig och mina två syskon. Jag undrade ofta vem som kommer att hälsa på oss den här veckan. Det var roligt att ha huset fullt med folk. Det påverkade mig väldigt positivt, fast jag inte förstod det då.

– Min pappa var en hjälpare ut i fingerspetsarna. På hans begravning ville han inte att vi skulle sätta pengar på blommor, utan istället samla in filtar till hemlösa.

Församlingen var ständigt närvarande. Gunilla var aktiv i Lukas församling och deltog i barn- och ungdomsarbete och KGG, kristliga gymnasistgruppen.



Böner väcks och bränder släcks

– Som 15-åring blev jag aktiv i frälsningsarmen. Redan då väcktes drömmen och bönen: tänk om jag någon gång kunde få jobba med utsatta barn ute i världen!

En bön som skulle följa henne i många år innan den blev sann.

Gunilla visste tidigt att hon vill jobba med barn. Hon flyttade upp till Jakobstad för att studera till barnträdgårdslärare, blev färdig och jobbade med barn många år.

– Bönen fanns hela tiden med. Och många gånger förstod jag inte varför Gud inte använde mig, varför besvarade han inte bönen? Gud, jag finns ju här redo för att användas! Varför använder du inte mig? I efterhand har jag förstått att jag behövde finnas där för mina fyra barn innan bönen blev besvarad.

Åren gick. Familjen bodde några år i Helsingfors och i Svartå, där de fick sina två första barn. När Gunillas man längtade efter en lugnare livsstil blev det för andra gången en flytt upp till Österbotten.

– Vi köpte en köksinredningfabrik i Bennäs. Det var ungefär 20 anställda och i den ena änden av fabriken bodde vi. Fredagen den 13 juli brann hela fabriken ner. Jag var i södra Finland då med våra fyra barn och min var ensam hemma. Jag hörde på nyheterna att hela fabriken brunnit ner till grunden.

Gunillas man hann ut ur fabriken och klarade sig. När familjen stod utan hem och möbler fick de se den fina sidan av Österbottens talko-anda.

– Vi fick dockvagnar till barnen, madrasser och massa annat. Det var så många som ställde upp. Jag kände att det här klarar man i Österbotten!

– Det är bara materiella saker. Om vi bara får ha varandra har vi det hemskt bra.

Under hela livet har Gunilla mött tecken på Guds ledning och kraft.

– Jag har hela tiden fått kraft att orka vidare. Det finns någonting som bär och för mig har det varit bönen.



Hur ser ditt böneliv ut idag?

– Morgon, middag och kväll.



Där kom min chans!

Men trots ett rikt böneliv fanns det någontingsom skavde. Bönen om att få hjälpa barn ute i världen stod utan svar. I det här skedet var Gunilla femtio år. Hon medger att många kanske hade gett upp efter över fyrtio år med samma bön. Men då grep Gud in.

– Min man hade börjat på ett nytt jobb där han byggde kraftverk. En dag fick han frågan om han vill åka till Azerbadjan i några år och jobba. Där kom min chans! Barnen var utflugna och det kändes rätt.

Efter en vecka som boende i Azerbadjan fick Gunilla möjligheten att åka till ett barnhem som volontär.

– Där bodde det 150 funktionsvarierade barn. De var alla helt apatiska och hade blivit övergivna av sina föräldrar. Ingen besökte dem någonsin. Många ansåg att ett funktionsvarierat barn var ett straff för familjen. De blev så dåligt behandlade, fick dålig mat och deras hygien var inte en prioritet. De fick högst en blöja per dag.

– De som jobbade på barnhemmet hatade barnen. De hade ingen ork och energi att bry sig om och ta hand om dem. Det var så hemskt. Men jag bara älskade dem. Ville ha dem i famnen och krama om dem hela tiden.

“Hur kan jag hjälpa till och ta hand om de här barnen?”, tänkte Gunilla. Svaret hittade hon i musiken.

– Jag kunde ungefär tre ackord på gitarr. Jag spelade för dem och så småningom började de slappna av och skratta.



Hur påverkade det dig psykiskt att se allt detta?

– Jag grät hela nätterna den första tiden. Min man sa att det här inte går, du kan inte fortsätta. Men jag bara önskade att det skulle bli morgon så att jag skulle få gå tillbaka.



Så du fick på nåt sätt mer motivation?

– Ja, exakt. Jag får sådan kraft av att hjälpa barn i nöd. Fast det är tungt att se får jag kraft och motivation att bara hjälpa mer och mer.

Två år gick i Azerbadjan. Gunillas man gick i pension och kom med ett förslag: de åker tillbaka till Finland en tid och kommer sedan tillbaka till barnhemmet tillsammans. Och så blev det.





Gunilla Luther-Lindqvist har varit på tjugofyra hjälpresor tillsammans med Nada Nord.



“Jag ska ge dem Guds kärlek"

– Jag kommer speciellt ihåg en 11-årig pojke. Hans armar och ben var helt förvridna i kramper och han var blind. Egentligen var det förbjudet att be på grund av den muslimska kulturen i landet. Men jag tog pojken till ett enskilt rum, bad för honom och sjöng Du kära lilla med ögon klara. Hans armar och ben löste sakta, sakta upp sig. Kan du tänka dig?

Gunilla beskriver barnen på barnhemmet som avhumaniserade. De behandlades som djur. Trots tårar och sorg hade rädslan ingen plats i henne.



Pantertanterna på Nada Nord

När Gunilla berättar om sitt liv sitter hon i det mysigt inredda köket på Nada Nord, ett loppis i Jakobstad. Den här platsen betyder mycket för henne och har varit en stor del av den besvarade bönen.

Året var 2013 när Gunilla blev ordförande för Nada Nord. Förutom att hjälpa människor i närregionen åker Nada ut på internationella uppdrag och hjälper till i krigsdrabbade länder. De så kallade Pantertanterna stickar sockor och tröjor som åker med över landsgränserna och värmer kalla fötter.

Tillsammans med Nada har Gunilla åkt på tjugofyra hjälpresor. 2013, året hon blev ordförande, stod hon vid turkiska gränsen och tog emot människor som flytt genom vägtunnlar.

– En mamma hade sprungit genom skogen höggravid, fött sitt barn i skogen och sedan flytt med sin nyfödda över gränsen. Barnet överlevde!

2015 kom hundratals människor i gummibåtar i land på ön Samos i Grekland. På stranden stod Nada Nord redo med mat, kläder och omsorg.



En nådegåva som gör att hon aldrig blir rädd

Att besluten tas snabbt är viktigt. När Ryssland förklarade krig mot Ukraina ordnades en stor manifestation på Jakobstads torg. Tre veckor senare åkte bilarna från Nada Nord ner till Warszawa.

– Jag tror att jag har en nådegåva som gör att jag aldrig blir rädd. Några uppdrag har varit väldigt farliga, på grund av isis och andra hot mot oss som hjälper människor i nöd. En gång var vi tvungna att packa ihop våra tält och fly mitt i natten för vår egen säkerhet. Men jag får sådan kraft. Tänk att jag får göra det här!

Men när hon återvänder hem till Finland är den första veckan tung.

– Jag ligger ofta en vecka och mest gråter.

– Sist vi åkte ner till Ukraina hade vi ca 100 000 euro med oss. Det behövs alltid mera pengar till mat och medicin, men vi är så glada över det stöd vi får.

Innan jul är det dags för den tjugofemte resan ner till ett krigsdrabbat land. Och dagen efter vår intervju är det de hemlösas natt i Jakobstad. Gunilla visar kläder som hänger på galgar i taket inför natten.

– Jag är glad att jag får vara frisk och göra det här. Tänk att min bön blev besvarad till slut.

Gunillas föräldrar hann aldrig se hennes passion och arbete ute vid krigsfronten.



De är säkert väldigt stolta över dig, att du går i deras fotspår?

– Ja, det är en fin tanke. Jag får berätta för dem när vi träffas igen.