”Jag bär på erfarenheter som jag inte har kunnat förlåta”

– Att spela militärpräst var på många sätt en ära, säger lapplandsfödde Peter Franzén.

Militärprästernas uppgifter var både psykiskt och fysiskt krävande. – De tvättade liken och lade dem i kistorna, berättar skådespelaren Peter Franzén som spelar prästen Vainio i storfilmen Lapin sota.



Den internationellt upplyfta skådespelaren Peter Franzén hade aldrig spelat en präst förut. Så kom rollen prästen Vainio.

– Att spela militärpräst var på många sätt en ära, säger lapplandsfödde Franzén.

Filmen Lapin Sota skildrar finländska soldater som förflyttas från Karelska näset till Lappland 1944. Deras uppdrag är att driva bort de tidigare vapenbröderna, de tyska trupperna.

Militärprästen Vainio är en av filmens huvudroller, kanske den största.

Peter Franzén berättar om förberedelserna inför inspelningen. Han läste på intensivt och fick samtala med forskare. Två historiker fanns också på plats under inspelningarna för att se till att de historiska detaljerna stämde.

– Militärprästerna arbetade nära fronten och till och med i skyttegravarna. Deras uppgifter var både psykiskt och fysiskt krävande.

Prästerna talade med sårade soldater, skrev ner deras sista ord och skickade brev till familjerna när någon hade dött.

– De tvättade liken. Lade dem i kistorna.

Även om döden ständigt var närvarande handlade prästens uppgift också om att rikta blicken mot framtiden.

– Prästerna var också studiehandledare när allt annat i samhället pausade på grund av kriget.









– Regissören Aku Louhimies ville att förlåtelse skulle vara ett genomgående tema i filmen, säger Peter Franzén. Foto: Linus Mickelsson





Förlåtelse mitt i kriget

Hur människan försöker hitta mening och bevara sin medmänsklighet mitt i kriget är ett centralt tema i filmen.

Han börjar tala mer personligt om förlåtelse.

– Jag bär på erfarenheter, speciellt från barndomen, som jag inte har kunnat förlåta. Men jag har lärt mig att leva med dem.

Han fortsätter.

– Men det hindrar mig inte från att gå vidare, älska eller lita på någon. Om oförmågan att förlåta börjar stå i vägen för ens liv borde man nog bearbeta det som har hänt. För sin egen skull och för andras.



Onda och goda präster

I många filmer skildras präster som onda eller maktfullkomliga. I den här filmen möter biopubliken i stället en präst som bär på många goda egenskaper. Men helt god är prästen Vainio inte. Eller?

– Det var intressant att utforskaen rollfigur vars tankar och känslor inte alltid är lättlästa. Regissören Aku Louhimies och jag funderade mycket på hur vi skulle göra. Man vet inte riktigt var man har honom, berättar Peter Franzén.

Aku Louhimies ville inte förklara allt för publiken, utan låta tittarna själva upptäcka vad som rör sig inom prästen. Show, don’t tell.

– Det är intressant att spela med hans dolda känslor och tankar och låta publiken upptäcka dem. Att få följa med honom och fundera på hur man själv hade gjort i hans ställe.









Prästen Vainios roll är mångfasetterad. FOTO: JONAS LUNDQVIST





Fader vår

Filmen har tydliga kristna teman. Soldaterna och prästen ber bönen Fader vår otaliga gånger.

Franzén beskriver sin rollfigur som en förmedlande kraft mellan människorna mitt i krigets brutalitet.

– Han är på något sätt en katalysator mellan människorna. Jag hoppas att det syns i filmen.





Har också tron en plats i ditt privata liv?

– Ja, jag tror på något större än mig själv. Naturen är min kyrka på många sätt. Om naturen är Guds skapelse, så är han närmare där. Vi hör samman med naturen – vi står inte utanför den.

– Jag går inte i kyrkan, men jag hör till kyrkan och försöker ta vara på det goda som finns där.



Tror du att människan behöver en tro att hålla fast vid när kriget rasar?

– Det hjälper säkert. Alla behöver tröst, säger han eftertänksamt.

– Vi människor behöver någon att vända sig till när tillvaron blir svår.

Peter Franzén berättar om hur han själv har upplevt både allvarliga och våldsamma situationer.

– Det är viktigt att ha någon som man kan lita på och prata med om saker.



Kvinnornas krig

Den finlandssvenska skådespelaren Sannah Nedergård spelar prästen Vainos fru. I filmen får vi möta kvinnor i Rovaniemi vars uppgift har varit att arbeta för tyska soldater i det tyska krigsmaskineriet i Finland. När maktförhållandena förändras och de finländska trupperna rycker in ställs kvinnorna inför en ny och svår verklighet. Många av kvinnorna kallades tyskarnas horor.

– I krig är allt absurt, säger han utan att spoila för mycket av handlingen.







När tyskarna drevs bort från Lappland ställs kvinnorna som jobbade med dem inför en svår verklighet. FOTO: JUULI ASCHAN SVEINS





Alla bär på kriget på olika sätt

I slutet av filmen kommer soldaterna hem, de som inte har stupat. En del kan inte prata om kriget.

– Vissa kan inte tala om sina upplevelser efter ett krig, de väljer att tiga. Andra vill prata om det. Vi är alla olika.

För en del är det viktigaste att försöka glömma.

– Andra vill berätta om vad de har varit med om, men då är det inte alltid lätt att veta hur mycket omgivningen klarar av att höra.

Krig rymmer erfarenheter som är svåra att ens föreställa sig.

– Men mitt i det hemska kan också goda saker hända och det är också en av filmens poänger. Om vi överlever finns det alltid någonting kvar.







Militärpräster under krigen

– Militärprästerna hade en viktig roll under Finlands vinterkrig, fortsättningskrig och Lapplandskrig.

– Under vinterkriget tjänstgjorde omkring 300 lutherska präster. Under fortsättningskriget var de cirka 500, därtill ett tiotal ortodoxa präster.

– En del militärpräster var församlingspräster i fredstid, medan andra också hade militär utbildning och bar vapen. Två historiker deltog i arbetet med filmen Lapin Sota för att säkerställa att de historiska detaljerna stämde.





Korrrigering 4.11.2026: Regissören Aku Louhimies namn ändrat.

