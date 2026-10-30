Steffansson efterträder Terlinden

Omsorgsprästen arbetar för att stärka församlingsgemenskapen bland församlingsmedlemmar med kognitiva funktionshinder och för att funktionshindret inte skall bli till ett handikapp i församlingssammanhang. De viktigaste arbetsformerna är konfirmandarbete, gudstjänster, andakter och själavård.
Rolf Steffansson efterträder Claus Terlinden som har jobbat som omsorgspräst sedan hösten 2018.
Rolf Steffansson jobbade under många år på Finska missionssällskapet och fungerade åren 2018–2023 som dess verksamhetsledare. Sedan 2023 har han via Finska Sjömanskyrkan jobbat som utlandspräst i Fuengirola i Spanien.