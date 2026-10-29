Ledare Jan-Erik Andelin

Ska Bibeln vara bekväm som en hemvan, innött dialekt?

Inkast Patrik Hagman

Träden är ett steg närmare evigheten än oss och har viktiga saker att lära oss

Albert Häggblom skrev på för Slef när Kyrkfolket rf grundades som plattform för sex väckelseorganisationer.

Det blev Förbundet Kyrkfolket – de konservativas eget paraply i kyrkan

VÄCKELSERÖRELSER.

Ett prästämbete enbart för män är en gemensam agenda för sex väckelserörelser.

 29.10.2026 kl. 14:05

Prästämbetets återgång till läget före 1986 då det enbart var till för män, och ett äktenskap enbart för heterosexuella par – det är några av de teologiska riktlinjerna för nybildade Förbundet Kyrkfolket. Den nya takorganisationen vill också hålla utrymmet för lutherskt konservativa att ha egna gudstjänster och mässgemenskaper.

Förbundet grundades på onsdagen som ett samarbetsorgan för sex finländska väckelserörelser vid ett möte i Helsingfors. Från svenskt håll var evangeli­föreningen Slef och laestadianska LFF stiftande medlemmar. Deras respektive verksamhetsledare Albert Häggblom och Stig-Erik Enkvist går in i föreningens styrelse.

"I Finland finns många som inte har hört evangeliet om Kristus Jesus, syndares Frälsare. Genom att grunda förbundet vill vi tillsammans ta ansvar och vidta konkreta åtgärder för att en Kristuscentrerad förkunnelse som bygger på Bibeln även i fortsättningen ska höras i Finland.”, säger Slefs Albert Häggblom i pressmeddelandet.

Kräver prästvigningar

Flera av de medverkande organisationer, som bland annat de laestadianska fridsföreningarnas förbund LFF har uttryckt förhoppningar om att man med samlade krafter ska kunna få till stånd prästvigningar också av präster som har den traditionella ämbetssynen som inte accepterar att ämbetet också gäller kvinnor. Folkkyrkans praxis i dag är att inte viga präster som vägrar samarbeta med kvinnor som ämbetskolleger.

Grundarna framhåller att Förbundet Kyrkfolket inte är ett nytt kyrkosamfund. Det har heller inte som mål att fusionera väckelserörelserna. Någon egen verksamhet för allmänheten utöver en årlig adventsfest har inte heller så här långt offentliggjorts. Några personalanställningar är inte heller så här långt i sikte.

Flammar direkt upp i kyrkomötet

Frågan om hur gudstjänstgemenskaper med en traditionell ämbets- och bibelsyn ska ha plats i kyrkan väcks ändå redan nästa vecka i kyrkomötet som inleds i Åbo. Frågan kommer upp enbart som ett debattinitiativ, utan att initiativtagarna ställer krav på förändringar i kyrkans stadganden. Initiativet har från svenskt håll undertecknats av ombuden Torsten Sandell och Göran Stenlund.

Medlemmar i Förbundet Kyrkfolket är de två evangeliföreningarna Slef och Sley, de svenskspråkiga laestadianernas LFF, Folkmissionen (Kansanlähetys), bedjarrörelsens LSRY och Finska bibelinstitutets stiftelse SROS. Det finska bibelinstitutet STI som stod värd för det grundande mötet kommer dock inte att gå med i förbundet, utan ska koncentrera sig på teologiskt arbete och utbildning.

De traditionella Kyrkhelg-evenemangen i Svenskfinland har samma bas inom väckelserörelserna, men är inte formellt sammankopplade med organisationen Kyrkfolket.

KP

Läs också



Mest läst

  1. En vill bli kyrkoherde i Vörå, tre vill bli sjukhuspräst i Pedersöre 
  2. Otto Svarvar: ”Ångesten var mitt bränsle”
  3. Fondtvist vid ÅA hotar teologernas globalt orienterade Polininstitut
  4. Helveteslära – kanske ingen går helt förlorad
  5. Det blev Förbundet Kyrkfolket – de konservativas eget paraply i kyrkan

UTNÄMNING. Rolf Steffansson blir ny omsorgspräst i Svenskfinland. Han valdes bland fyra sökande till tjänsten, som administrativt lyder under Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen. 30.10.2026 kl. 13:55

FREDSARBETE. Den 78-åriga journalistveteranen beklagar hur lite trovärdig information som i dag sprids om krishärdar i världen. 29.10.2026 kl. 12:28

RESTAURERING. Uppe bland valven i Åbo domkyrka knackar Helena Salo på rappningen eller rengör fresker – allt för att Domkyrkan ska bevaras fin för kommande generationer. 28.10.2026 kl. 14:57

vanda. Tomas Ray firar snart trettioårsjubileum sedan han blev prästvigd. Sedan den första september i år har han också fått en ny titel: kyrkoherde. 28.10.2026 kl. 13:58

Teologi. En söndag kliver Kari Kuula upp i predikstolen och predikar om det som nästan ingen präst idag vill predika om: helvetet. – Om nu Gud är kärleken, hur kan han slänga människor i helvetet? frågar han. Sedan berättar han hur han ser på detta kyrkans trovärdighetsproblem. 22.10.2026 kl. 16:34

FÖRSAMLINGSVALET. En nära, småskalig kyrka som stöder mission och bistånd och är aktiv i samhällsdebatten. Och som bryr sig om familjer med barn och unga. Det önskar finlandssvenska kandidater i församlingsvalet – åtminstone bland dem som har svarat. 22.10.2026 kl. 12:01

Personligt. I flera år målade Mari Vihanto varenda kväll. Hon beskriver processen som en väg genom sorgen – och mot en tro där Gud finns inom oss. 21.10.2026 kl. 09:00

PSYKISK OHÄLSA. Om du följer Otto Svarvar på Instagram är du i gott sällskap med runt 12 000 andra. Många känner igen Otto från hans underhållande videor, där han ledigt blandar finska och svenska medan han svingar sig fram och imponerar med sin kroppsstyrka. Han har gått från panikångest och kroppsdymorfi till att använda sina osäkerheter till något bra. Äran – den ger han till Gud. 20.10.2026 kl. 15:39

TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom ramen för den förlängda ansökningstiden sökts av pastor Jukka Hildén. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift. 19.10.2026 kl. 17:48

Åbo akademi. En förmögen finlandssvensk affärsman ändrade sig om sina donationer ett flertal gånger före sin död 1960. Det har gjort att Polininstitutet för teologisk forskning i Åbo lever i fortsatt osäkerhet – medan efter­världen rotat i arkiven. 19.10.2026 kl. 10:00

Personligt. Göran Ekström tror att det finns något större än det vi kan se och förstå. Samtidigt plågas han av frågorna om vad det är, och av en ångest som inte kan fångas i ord. 16.10.2026 kl. 16:19

ryssland. Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har bytt namn och heter nu Ryska lutherska kyrkan. I Rysslands sägs få längre veta vad den gamla storssvenska provinsen Ingermanland är. 16.10.2026 kl. 16:11

teater. Skådespelaren och snickaren Sampo Sarkola är aktuell som ”Bosse” i den absurda komedin De obehöriga på Lilla Teatern i Helsingfors. Pjäsen handlar om människorna i styrelsen i ett husbolag – och de obehöriga. 16.10.2026 kl. 15:04

bibelskola. Fulla av förväntan sparar många unga ihop stora summor, packar väskorna och säger adjö till vänner och familj för att åka iväg på livets äventyr. Bibelskolan. Där ska de få möta Gud, fördjupa sin tro och få minnen för livet. Men vad händer när förväntningarna möter verkligheten? 7.10.2026 kl. 14:37

NT2026. – Bara för att fader blivit far betyder det inte att Gud är nära på något sätt som det inte är meningen att han ska vara. I bönen är Gud inte omöjlig att förstå och på oändligt avstånd, säger Dan Nässelqvist, en av primäröversättarna bakom Nya testamentet 2026. 6.10.2026 kl. 19:09
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Sara George:

En helg fylld av ljus och livsberättelser

Ledare Jan-Erik Andelin

Ska Bibeln vara bekväm som en hemvan, innött dialekt?

Inkast Patrik Hagman

Träden är ett steg närmare evigheten än oss och har viktiga saker att lära oss

UTNÄMNING. Rolf Steffansson blir ny omsorgspräst i Svenskfinland. Han valdes bland fyra sökande till tjänsten, som administrativt lyder under Kyrkans central för det svenska arbetet på Kyrkostyrelsen. 30.10.2026 kl. 13:55

FREDSARBETE. Den 78-åriga journalistveteranen beklagar hur lite trovärdig information som i dag sprids om krishärdar i världen. 29.10.2026 kl. 12:28

RESTAURERING. Uppe bland valven i Åbo domkyrka knackar Helena Salo på rappningen eller rengör fresker – allt för att Domkyrkan ska bevaras fin för kommande generationer. 28.10.2026 kl. 14:57

vanda. Tomas Ray firar snart trettioårsjubileum sedan han blev prästvigd. Sedan den första september i år har han också fått en ny titel: kyrkoherde. 28.10.2026 kl. 13:58

Teologi. En söndag kliver Kari Kuula upp i predikstolen och predikar om det som nästan ingen präst idag vill predika om: helvetet. – Om nu Gud är kärleken, hur kan han slänga människor i helvetet? frågar han. Sedan berättar han hur han ser på detta kyrkans trovärdighetsproblem. 22.10.2026 kl. 16:34
Läs fler artiklar här
Slutet nått

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi