Det blev Förbundet Kyrkfolket – de konservativas eget paraply i kyrkan

Prästämbetets återgång till läget före 1986 då det enbart var till för män, och ett äktenskap enbart för heterosexuella par – det är några av de teologiska riktlinjerna för nybildade Förbundet Kyrkfolket. Den nya takorganisationen vill också hålla utrymmet för lutherskt konservativa att ha egna gudstjänster och mässgemenskaper.

Förbundet grundades på onsdagen som ett samarbetsorgan för sex finländska väckelserörelser vid ett möte i Helsingfors. Från svenskt håll var evangeli­föreningen Slef och laestadianska LFF stiftande medlemmar. Deras respektive verksamhetsledare Albert Häggblom och Stig-Erik Enkvist går in i föreningens styrelse.

"I Finland finns många som inte har hört evangeliet om Kristus Jesus, syndares Frälsare. Genom att grunda förbundet vill vi tillsammans ta ansvar och vidta konkreta åtgärder för att en Kristuscentrerad förkunnelse som bygger på Bibeln även i fortsättningen ska höras i Finland.”, säger Slefs Albert Häggblom i pressmeddelandet.





Kräver prästvigningar

Flera av de medverkande organisationer, som bland annat de laestadianska fridsföreningarnas förbund LFF har uttryckt förhoppningar om att man med samlade krafter ska kunna få till stånd prästvigningar också av präster som har den traditionella ämbetssynen som inte accepterar att ämbetet också gäller kvinnor. Folkkyrkans praxis i dag är att inte viga präster som vägrar samarbeta med kvinnor som ämbetskolleger.

Grundarna framhåller att Förbundet Kyrkfolket inte är ett nytt kyrkosamfund. Det har heller inte som mål att fusionera väckelserörelserna. Någon egen verksamhet för allmänheten utöver en årlig adventsfest har inte heller så här långt offentliggjorts. Några personalanställningar är inte heller så här långt i sikte.





Flammar direkt upp i kyrkomötet

Frågan om hur gudstjänstgemenskaper med en traditionell ämbets- och bibelsyn ska ha plats i kyrkan väcks ändå redan nästa vecka i kyrkomötet som inleds i Åbo. Frågan kommer upp enbart som ett debattinitiativ, utan att initiativtagarna ställer krav på förändringar i kyrkans stadganden. Initiativet har från svenskt håll undertecknats av ombuden Torsten Sandell och Göran Stenlund.

Medlemmar i Förbundet Kyrkfolket är de två evangeliföreningarna Slef och Sley, de svenskspråkiga laestadianernas LFF, Folkmissionen (Kansanlähetys), bedjarrörelsens LSRY och Finska bibelinstitutets stiftelse SROS. Det finska bibelinstitutet STI som stod värd för det grundande mötet kommer dock inte att gå med i förbundet, utan ska koncentrera sig på teologiskt arbete och utbildning.

De traditionella Kyrkhelg-evenemangen i Svenskfinland har samma bas inom väckelserörelserna, men är inte formellt sammankopplade med organisationen Kyrkfolket.