Kristna fredsrörelsen gav pris till förre krigsreportern Rauli Virtanen

Den tidigare krigskorrespondenten och författare Rauli Virtanen, 78, har fått Finlands kristna fredsrörelses fredpris. Priset överräcktes vid rörelsens 50-årsjubileum i Helsingfors på onsdagen.
Virtanen som under många år arbetade i världens krigshärdar har i offentligheten beklagat sig över att nätverket av nyhetsbyråer, utrikeskorrespondenter och nyhetsjournalistik från krisområden har minskats radikalt.
Jubileet inramades av en kyrkokonsert med artisten Arja Koriseva.
Finlands kristna fredsrörelse är en ekumeniskt ledd förening. Dess verksamhet fokuserar på fredsarbete i skolor. Svenskspråkig i föreningens styrelse är baptistpastor Jani Edström.