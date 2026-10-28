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Helena Salo vid sin arbetsstation. Nertill jobbar hon tillsammans med restauratör Jussi Hämäläinen.

Konservatorn Helena: ”Det här är mitt drömjobb”

RESTAURERING.

Uppe bland valven i Åbo domkyrka knackar Helena Salo på rappningen eller rengör fresker – allt för att Domkyrkan ska bevaras fin för kommande generationer.

 28.10.2026 kl. 14:57

Så gott som varje dag klättrar konservatorn Helena Salo upp i höjderna i Åbo domkyrkas valv och gör sitt jobb: att knacka på rappningen med knogarna. Det här kallas för bomkartering.

– Ihåliga områden låter annorlunda. Jag markerar dem i vår kartläggning.

Målet är alltså att ta reda på i vilket skick rappningen är och om den kanske måste åtgärdas.

– Om det låter ihåligt finns det ett tomrum bakom och det innebär att några rappningslager har lossnat från varandra. Om det finns sprickor och rappningen känns lös, då måste man fixa det så att rappningen inte lossnar och trillar ner. Då injicerar vi injekterinsmassa i hålrummet med en nål och spruta.





Har du höjdskräck?

– Nej, inte alls! Lyckligtvis! Men när jag jobbar tänker jag sällan på hur högt uppe jag är.


Inget ska gå förlorat

Den här kartläggningen av rappningen är alltså något av det som just nu pågår i Åbo domkyrka, medan den är stängd för renovering. Det här är Helena Salos ansvarsområde. Andra håller på med torr-rengöring av fresker. De gör också våtrengörings-prover för att få bort smutsränder som inte gått att avlägsna med torrmetoden.

– Målet är att göra den ursprungliga ytan lite klarare.

Den föregående stora renoveringen av Domkyrkan genomfördes på 1970-talet.

– I valvet i huvudkoret hittade vi årtalet 1977 skrivet med blyerts, berättar Helena Salo.

På 70-talet användes lite andra metoder än idag, exempelvis en gummiduk med små noppor. Metoden ledde till ett mer ojämnt resultat.

– När vi fått bort ytsmutsen märker vi att det är ganska randigt och fläckigt därunder.

De funderar hela tiden på hur mycket de ska göra.

– I teorin kunde vi med moderna metoder få freskerna att bli klarare och ljusare än före den nuvarande konserveringen, men vi funderar också på hur mycket vi ska göra. Vi vill inte rengöra med alltför starka medel, för då kanske också något går förlorat.

En del retuscheringar som gjordes på 70-talet har förändrats lite i färg och blivit gulare.

– Men det är lätt att avlägsna bara med vatten och en svamp, när man trycker alldeles lätt på ytan. Vi tänker alltid att om någon i framtiden kommer på en bättre metod än den vi nu använder oss av, då ska de lätt kunna avlägsna det som vi gjort, utan att det ursprungliga som finns där under skadas.


Kommer folk att märka någon skillnad när de efter renoveringen kommer in i kyrkan?

– Målet är kanske att de ska tycka det ser fint ut men utan att känna att så mycket är förändrat. Förändringarna är inte så lätta att se när man inte följt med alla faser. Men för oss som håller på med det här känns det ju att randen mellan det område vi rengjort och det vi inte rengjort är ganska tydlig.


Hur uppstår smutsen på väggarna?

– Den uppstår till exempel av människors andning och kläder, textilier, sot och gatudamm.


Är det ett drömjobb för dig att få jobba i Åbo domkyrka?

– Absolut: att få vara en del av den reparations- och restaureringsprocess som hållit på under århundraden, att vara en del av av den kontinuiteten. Det känns som ett stort privilegium att få jobba i en så historiskt betydelsefull byggnad. Men det känns också som ett stort ansvar.

Text: Sofia Torvalds

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