Tomas Ray: ”Att leda en församling på bästa sätt är leva med den”

Tomas Ray firar snart trettioårsjubileum sedan han blev prästvigd. Sedan den första september i år har han också fått en ny titel: kyrkoherde.

Vanda svenska församling har fått en splitterny kyrkoherde: Tomas Ray.

I sexton år har Tomas jobbat som präst i Helsingfors. Han har också varit kaplan i Esbo svenska församling, församlingspastor i Kyrkslätt, stiftssekreterare för mission och internationellt arbete vid Borgå stift och lärare vid Åbo Akademi.

– Jag blev prästvigd 1997, så snart är det trettioårsjubileum!

Den första september började en ny resa: hans tjänst som kyrkoherde i Vanda svenska församling.

– Det har varit en intensiv start. September är början på höstterminen, även om vi inte har skolterminer i kyrkan så fungerar samhället på många sätt som skola och utbildning. Vi går in i höst- och vårtermin.

– Om bytet mellan Kyrkslätt och Esbo var stort är nog bytet mellan församlingspastor och kyrkoherde en helt annan grej.





Vad är den största skillnaden?

– Som kyrkoherde ligger fokuset mycket på det administrativa. Man möjliggör för de andra att kunna jobba och har det egna arbetslaget i centrum. Man ser till att allt fungerar, att folk har arbetsredskap och kunskap om vilka utbildningar som finns och så vidare.

Fast Tomas var inställd på den administrativa biten, var omställningen kraftigare än förväntat. Han antar ändå utmaningen med positivitet.

– Vanda svenska församling håller på med mycket egen verksamhet, men jag jobbar också mycket ”ett snäpp uppåt”, med domkapitel till exempel.

En dimension som också kom till är att Tomas numera är assessor vid domkapitlet.

– Då fungerar man som en hjälpande hand till biskopen. Vi är två stycken med den rollen och man sitter tre år åt gången. Man ansvarar för en del utbildning, är med på biskopsvisitationer och tillsättande av präster och kaplaner.



Kyrkoherdar leder på väldigt olika sätt. Vad är din ledarstil och hur vill du föra församlingen framåt?

– Jag tänker att församlingen har två centrum. Det ena är den demokratiska biten, med förtroendevalda och församlingsrådet. Det andra är medlemmarna. För mig är det viktigt att de förtroendevalda möts regelbundet. Medarbetarna träffar jag varje onsdag när vi har möte. Vi är en liten församling och det är viktigt att vara närvarande och ha koll på vad de andra gör.

Tomas känner sig väl mottagen i Vanda.

– Det är mycket jag får fråga ännu, men medarbetarna har varit hemskt hjälpsamma. Min inställning just nu är att jag följer med och ser hur församlingen fungerar.

– Gudstjänstlivet kan vara utmanande. Det är inte alltid så stora skaror på gudstjänsterna och det bör vi fundera på hur vi tacklar. Vi har också den engelskspråkiga församlingen under oss, där pastorn gör en stor insats som jag vill stöda.

Helsinge kyrka S:t Lars, den medeltida gråstenskyrkan, är Vanda svenska församlings huvudkyrka. Den engelska delen av församlingen håller till i Dickursby kyrka.





Hur tror du att man leder en församling på bäst sätt?

– Man lever med den. Man kommer ut i församlingen, går ut i olika grupper, firar mässa och lever i gudstjänstlivet.





Har du en favoritförrättning att hålla i?

– Det kan låta bisarrt, men jordfästning. Man får summera en människas liv.