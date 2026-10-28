Du har säkert flera frågor – kom med och diskutera!

Vi får en inblick i arbetet bakom, samt perspektiv av olika kända, finlandssvenska röster. Vi hoppas på ett inspirerande samtal i ekumenisk anda, där publiken gärna får vara med och reflektera.
Onsdag 18.11 i Högbergssalen kl. 19, Högbergsgatan 10 i Johannes församling.
Inledning av Olof Brandt från Svenska bibelsällskapet
Kommentar och reflektion av:
– Mia Björnberg, litteraturvetare, förtroendevald i Johannes församling
– Claus Terlinden, omsorgspräst i evangelisk-lutherska kyrkan i Borgå stift
– Jani Edström, pastor och lärare
– Sara Torvalds, journalist och översättare
Fontana Media är på plats under kvällen med bokbord. Här har du chansen att köpa den nya översättningen ifall du önskar.