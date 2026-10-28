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Olof Brandt har under de senaste åren varit projektledare och haft en central roll i arbetet med kommunikation kring den nya svenska översättningen av Nya testamentet, NT 2026.

Blev Bibeln lättare att förstå nu?

Helsingfors.

Låter Jesus annorlunda nu? – Det kan man kanske säga. Jesus tilltalar till exempel Gud med ”Far” i Herrens bön. Ett byte som fått en del att reagera och tycka att det känns för nära eller för relationellt, men det menar vi nog är poängen i Jesus val av ord också, säger Olof Brandt.

 28.10.2026 kl. 11:27

Nya testamentet har översatts på nytt. Olof Brandt, som är projektkommunikatör för NT 2026 på Svenska bibelsällskapet. Arbetet med översättningen har tagit närmare tio år.


Blev Nya testamentet lättare att förstå med en ny översättning?

– Både ja och nej. På grund av principerna om att ligga ”lite närmare grekiskan” så lämnar den mer tolkningsarbete åt läsaren. Samtidigt så har den ett uppdaterat språk, så det blir helt enkelt lite både ock.


Finns det något känt bibelställe som låter helt annorlunda nu?

– Nej, jag tror du kommer känna igen dig väl i Nya testamentet även i fortsättningen. Men det är klart en del ord kanske är nya för läsaren, som ”mager” istället för ”österländska stjärntydare” eller ”rummet för gäster” istället för ”härbärget” i julevangeliet.


Jag trodde Bibeln var helig, får man verkligen komma med nya översättningar?

– Det är viktigt att skilja på den grekiska grundtexten och översättningar. Alla översättningar gör val och tolkar grekiskan, därför är det viktigt att bläddra i flera olika översättningar om man inte läser grekiskan. Så Bibeln kan fortfarande vara en helig bok där vi får möta Gud och lära oss mer om oss själva, men varje översättning är samtidigt ett barn av sin tid. Guds ord blir så att säga inkarnerat på nytt.


Kan man läsa Bibeln som en vanlig bok, även om man inte är troende?

– Självklart kan man läsa Bibeln med många olika ingångar. Det är en av världens viktigaste böcker och den har format så mycket av vår historia. Även om man inte är troende så kan man också fundera kring de stora frågorna som gott och ont, mitt ansvar för medmänniskor och skapelsen och min plats på jorden. Det finns många anledningar att läsa Bibeln.


Finns det någon bibeltext som känns relevant i Helsingfors 2026?

– Många, men spontant tänker jag på pingsten (Apostlagärningarna 2) där människor fick höra budskapet på sina språk vilket ju är aktuellt med en ny översättning. Men också Matteus 5:9 som nu lyder ”Saliga är de som skapar fred, de ska kallas Guds barn.”. Ett bibelord som känns särskilt aktuellt i en polariserad tid.

Text: Nina Österholm

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