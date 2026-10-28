Det handlar mycket om hur bibeltexterna motsvarar vår egen verklighet

Jag minns att en präst på 70-talet uppmanade oss att be till Gud på enkelt språk och säga Kära Pappa. Så egentligen är byte av Fader till Far bara ett litet stycke på vägen men vi har vant oss att tänka att lite gammaldags tilltal är mera vördnadsfullt.

Det är bara ett kvartssekel sedan vi fick den senaste ”nya” Bibeln. Det är raska tag av bibelöversättarna att nu komma med nyöversättning av Nya Testamentet med tanke på att Gustav Vasas bibel användes från 1541 till 1703, då Karl XII:s Bibel trycktes.

Albert Engström har tecknat en bondgumma som vänder sig till prästen med en fråga om bibelstycket där kvinnan tog 3 mått mjöl (37–40 liter) och gjorde en deg. Prästen undrade vad det var som var så svårt att förstå och då sa gumman: ”Hur kunn’ hon knå’ en så stor deg?” Det handlar alltså mycket om hur bibeltexterna motsvarar vår egen verklighet.





Jag hade glömt vanan att läsa aftonbön men när jag blev invald i församlingsrådet i Södra Svenska på 1990-talet lärde jag mig att be på nytt. Församlingsrådets uppgift är ändå inte bibelläsning utan att fatta stora praktiska och ekonomiska beslut. Vid min återkomst till församlingsrådet för fyra år sedan hade församlingen vuxit, området täcker en mycket stor del av Helsingfors.





Utmaningen, en allt trängre ekonomi, kräver nya metoder för att nå alla grupper. Bland fyra års glädjeämnen kan jag nämna Vardagsrummet i Tölö, som blivit mycket populärt och det senaste är Johannes Lounge i Arcada där ungdomarna kan komma in och ”bara vara”.

Det svåraste har varit att lösa problem inom församlingens arbetsgemenskap men vi måste ju minnas att vi har ett ansvar för att våra anställda mår bra på jobbet.