Helveteslära – kanske ingen går helt förlorad

Kari Kuula har alltid varit intresserad av såväl djävulen som helvetet – så intresserad att han skrivit flera böcker om ämnet.

En söndag kliver Kari Kuula upp i predikstolen och predikar om det som nästan ingen präst idag vill predika om: helvetet. – Om nu Gud är kärleken, hur kan han slänga människor i helvetet? frågar han. Sedan berättar han hur han ser på detta kyrkans trovärdighetsproblem.

En söndag i Grankulla kyrka stiger prästen och forskaren Kari Kuula upp i predikstolen och gör något som händer väldigt sällan: predikar om helvetet. Församlingen ser intresserad ut.

– Varför måste straffet vara evigt? undrar han.

– Problemet är att straffet inte leder till något gott och Gud verkar skoningslös och hård.

Han går igenom olika helvetesteorier. Församlingen verkar fortfarande vänligt intresserad.

– Varför ska människans vilja – att säga ja eller nej till Gud – låsas vid dödsstunden? undrar han.

Efteråt kan åhörarna gå fram och bläddra i en hög med teologiska böcker om helvetet som Kari Kuula ställt fram på stolarna längst framme. Många gör det. Kanske en predikan om helvetet inte är så skrämmande ändå?



Ett trovärdighetsproblem

Kari Kuula har alltid varit intresserad av såväl djävulen som helvetet – så intresserad att han skrivit flera böcker om ämnet. Han beklagar finländska teologers svala intresse för frågan. Det har knappt skrivits några avhandlingar om det alls! Men ute i världen är helvetet en het fråga.

– Akademiskt orienterade teologer gillar att forska i frågor som är intellektuellt svåra, och just helvetet är ett apologetiskt problem. Alltså ett trovärdighetsproblem.

– Om nu Gud är kärlek, hur kan han slänga nån i helvetet? Helvetets proportioner är dessutom så fruktansvärda: du lever här i kanske nittio år och sedan ska du plågas i en evighet.

De forskare som försvarar helvetestanken letar efter intellektuellt övertygande motiveringar för helvetet.

– Då vill man gärna mildra bilden av en själ som lider i all evighet. Också i evangelikala kretsar i USA får annihilationsteorin allt mer stöd.

Annihilationsteorin innebär att istället för att hamna i helvetet upphör den som inte kommer till himlen helt enkelt att existera.

– Tanken är då att när vi dör så finns vi inte mer, men livet fortsätter på det villkoret att vi står i kontakt med krafter som är större än livet, det vill säga Gud. Så om du tror på Gud, så slutar du inte existera utan Gud tar emot dig efter din död. Till annihilationstanken hör också att människan efter döden möter det onda hon åsamkat och får ett straff eller feedback.

Sedan finns tanken om naturlagshelvetet. Just nu ger Gud dig sina välsignelser, han håller dig på gott humör, det är en nådatid. Givetvis önskar Gud att du skulle vilja tacka honom och vilja lära känna honom bättre, men han hoppas på ett ganska passivt sätt. Men på andra sidan dödens gräns blir det annorlunda.

– Välsignelsen upphör efter döden. Så om du avvisar Gud, då avvisar du också allt det goda som flödar från Gud, och när nu avvisar den lyckan, då skapar du åt dig själv det som är motsatsen till det goda.

Han kommer med en analogi:

– Vi antar att min kropp skulle ha förmågan att avvisa den värme som strålar från elementet i det här rummet. Jag avvisar alltså värmen bestämt och väljer att frysa. Men jag kan inte beskylla den som byggt huset eller ingenjören eller gårdskarlen, för det är ju jag själv som avvisar värmen. Och tillslut förvandlas jag till en iskub.

Då väljer vi så att säga vår egen undergång.

– Det här är en lite förmildrad helvetesversion, inte så att Gud straffar oss, utan för att livet nu bara fungerar så att om jag vägrar dricka kommer jag att törsta ihjäl.



Kan vi bli övertalade?

Men den här tanken väcker ändå frågor – som Kari Kuula också kom in på under sin predikan.

– Man frågar sig om Gud ändå inte kunde övertyga själarna att ta emot honom? Om vi ursprungligen blivit skapade till Guds avbild, då betyder det att vi liknar Gud, att vi söker oss till Gud och har en tendens att rikta oss mot Honom, en tendens som i och för sig är skadad. Men Gud kan reparera vår skadade längtan, och det är inte våld att tvinga den på människan. Det är att återställa människans grundläggande väsen.

Man kan också fråga: Skulle inte Gud på andra sidan gränsen kunna sätta oss i ett fullkomligt informationstillstånd i relation till Honom?

– Skulle inte själen då säga till Gud: Ja! Så det finns också ökat stöd för den så kallade universalismen, det vill säga att alla själar har möjlighet till frälsning.



Om purgatorium

I slutet av sin bok Helvetin historia beskriver Kari Kuula sin bild av himlen. Så här sen den ut: I mörket lyser en klar sol. Det är Gud. Solens strålar symboliserar Jesus och det ljus som träffar alla som nås av strålarna är den heliga Anden. Alla vi människor, allt skapat, omger solen (som är Gud) som små mikropartiklar. Ju längre bort vi svävar från solen, desto större blir mörkret omkring oss. En del av partiklarna har svävat så långt bort från ljuskällan att de traditionellt kunde anses vara förtappade.

Men ingen är helt utesluten från ljuset. Alla kan sväva närmare Gud. Den här tanken – att ingen går helt förlorad, att alla har en chans till räddning – kallas alltså universalism.

– Ja, det är en vacker bild, abstrakt. Det finns mycket i mig som lutar åt universalismen. Men jag tänker att det finns en billig universalism – att om Gud finns så räddar han alla. Det tycker jag är en teologiskt alltför lätt lösning.

– Men det finns en sådan universalism där man omfattar alla klassiska punkter i den kristna tron. Man tänker att den kristna läran berättar om vad Gud gör för att rädda människan, och sedan tänker man att den slutliga lösningen är att Gud lyckas. Då håller man fast vid teologin.

Själv dras Kari Kuula till läran om skärselden, en renande eld som vi måste igenom innan vi kommer till himlen.

– När du dör så dör du som en ganska vresig, ofullständig människa. Så är det med oss alla. Guds helgelse är liksom halvvägs på gång i oss. Men hur blir livet efter detta sedan en himmel? Jag tänker att vi måste helas på andra sidan gränsen. Helandet kan innebära att jag lite i taget vågar se på mina sår, och när jag ser på såren tillsammans med Jesus så helas de. Då vågar jag se lite mer, sen blir jag ännu lite friskare och sen vågar jag bli ännu friskare efter det. Jag tänker att vi redan i det här livet blir helade från mycket ont, men det helandet fortsätter efter döden. Purgatorium (skärselden) handlar för mig om att det fortfarande finns sådant i mig som måste helas och förnyas. Det gör ont ibland, men i Kristus famn går vi med på det, på samma vis som vi går med på ett ingrepp hos tandläkaren även om vi vet att det är otrevligt. Vi vet att tandläkaren är på vår sida.





Varför valde du egentligen att predika om helvetet?

– Helvetet ett viktigt tema, för folk frågar om det: gör inte tanken om helvetet kristendomen till en icke-trovärdig religion? Det är teologiskt förståndigt att forska i det. Jag förundras över utsiktslösheten i den finska teologiska forskningen: att man forskar mycket i den egna organisationens historia, men man verkar inte ha något intresse för stora frågor som lidandets problem eller infernologi (läran om helvetet).

Samtidigt tycker han att kristna inte ska sitta och bekymra sig för helvetet så mycket.

– Det är bara vissa saker som det är meningen att vi ska se i förklarat ljus. Om vi skulle sitta i mörker och jag hade en ficklampa och lyste på det här bordet: det lyser på det här lilla stället. Det ljuset kan vi jämföra med hur Gud i Bibeln och i den kristna tron berättar det viktigaste om människan och människans kontakt med Gud. Men ljuset avslöjar inte hur många änglar det finns, vad änglarna gör, om det finns liv annanstans i universum eller hur djuren ber. På kanten finns det områden som ligger lite i skymning. Och till det område som finns på kanten hör till exempel helvetestematiken.

Vi har inte hört annat om himlen än att vi är där tillsammans med Kristus och änglarna, och att det är helande att vara där.

– Nu har jag berättat allt den kristna teologin vet om himlen! Himlen känns främmande för oss, för vi vet så lite. Och när vi med vårt begränsade förstånd tänker på en verklighet med så stora proportioner, då är också himlen på sätt och vis något som ger oss ångest. Vi ställer kanske då också fel frågor: att börjar inte också choklad smaka illa om man äter det i en evighet? Det är den begränsade människans frågor. Därför får vi rådet att inte tänka så mycket på himlen utan istället tänka på den himmelske fadern.