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45 procent av kandidaterna i församlingarna har inte svarat.

Österbottniska kandidater i församlingsvalet svarar lojt i valkompassen

FÖRSAMLINGSVALET.

En nära, småskalig kyrka som stöder mission och bistånd och är aktiv i samhällsdebatten. Och som bryr sig om familjer med barn och unga. Det önskar finlandssvenska kandidater i församlingsvalet – åtminstone bland dem som har svarat.

 22.10.2026 kl. 12:01

Bara omkring 500 av drygt 900 finlandssvenska kandidater har svarat på frågorna i kyrkans valkompass inför församlingsvalet i november. Vald kan man i Svenskfinland kanske bli ändå, på basen av sitt namn, med hjälp av sitt nätverk och sitt rykte – mer än på grund av sina åsikter.

Mest har kandidater i små församlingar och i församlingar i Österbotten låtit bli att svara. I Pedersöre, Kronoby eller Sjundeå har mindre än hälften svarat.

I södra Finland och i de större städerna där valkompassen är täckande är en finlandssvensk fråga allra tydligast: Slå inte samman församlingar och deras funktioner för att spara. Det anser man tydligast i kandidatfältet i Åbo och Esbo.

Två av tre finskspråkiga kandidater runtom i landet säger däremot ja till samarbete och fusioner. Plus Åland där man också i centralförsamlingen i Mariehamn önskar samarbete och sammanslagningar, mitt bland sina många små församlingsgrannar i öriket.

Vi tänker på familjer med barn och unga

Barn, unga och familjer står också högt i prioritet i Borgå stift, där som kyrkan i det övriga landet mera ställer det allmänna andliga livet och gudstjänsterna först. Ett rungande ja för barn och unga ger Helsingforsförsamlingen Matteus kandidater, likaså grannförsamlingen, stora Johannes församling.

Borde församlingen ge mer än tre procent av sina intäkter till mission och internationell diakoni? Ja, det vill man i det svenska Finland. Så tänker närmare 80 procent av kandidaterna i Borgå, med ett stort stöd för detsamma också i Vasa och Mariehamn.

Väckelserna mindre kategoriska om hbtq

I den sega frågan om regnbågsvigsel i församlingen är kandidaterna i Borgå stift liberalare än i det det övriga landet. Av alla som svarat stöder 73 procent lösningar för det, mot 55 procent i hela landet. I Ekenäsnejdens och Mariehamns församlingar säger ingen av de svarande kandidaterna nej till samkönad vigsel. På många håll anser kandidaterna ändå att präster personligen ska ha möjligheten att avstå från att viga.

En ny trend syns bland kandidater som uppger sig stå nära någon väckelserörelse. Där ställer man sig inte heller kategoriskt i äktenskapsfrågan. Bland dem som uppger sig sympatisera med evangeliföreningen Slef stöder mer än var tredje kandidat i dag att samkönade par ska kunna få vigsel i alla församlingar. Kring Kyrkans Ungdom stöder 60 procent av kandidaterna regnbågsvigslar.

Mest tydligt nej till samkönad vigsel säger laestadianska kandidater, eller de som i politiska val säger sig sympatisera med Kristdemokraterna.

Vad är kyrkan och Bibeln, kandidater?

I valkompassen tillfrågas kandidaterna också om folkkyrkan ska ses mera också som en folkets kulturella och samhälleliga gemenskap, eller som ett samfund mest för dem som är aktivt troende. Här skiljer de finlandssvenska kandidaterna sig inte från det övriga landet: kyrkan är en öppen gemenskap för alla. På en skala från ett till fem är siffersvaret en tvåa.

En fråga i valkompassen gäller bibelsyn: Är Bibeln är ett tidsbundet verk som behöver tolkas utifrån de villkoren, eller mera Guds ord givet en gång för alla? Här har de finlandssvenska kandidaterna överlag svarat mera liberalt än det övriga landet.

En vändning på värdeskalan finns i Esbo svenska församling. Här, i stiftets största församling, torkade valet 2022 in i brist på kandidater. Nu har den urbana metropolförsamlingen fått en tillströmning av milt värdekonservativare kandidater, som bland annat står nära Studentmissionen och de svensk- och finskspråkiga evangeliska rörelserna i huvudstadsregionen. Och det blir nu också ett val igen.

Den här artiklen handlar också givetvis bara om en översikt över kandidaterna. Det är valet som avgör.

Valkompassen uppdateras med sent anlända svar den 2 november.

Jan-Erik Andelin

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