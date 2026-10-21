Helveteslära – kanske ingen går helt förlorad Teologi. En söndag kliver Kari Kuula upp i predikstolen och predikar om det som nästan ingen präst idag vill predika om: helvetet. – Om nu Gud är kärleken, hur kan han slänga människor i helvetet? frågar han. Sedan berättar han hur han ser på detta kyrkans trovärdighetsproblem.

Österbottniska kandidater i församlingsvalet svarar lojt i valkompassen FÖRSAMLINGSVALET. En nära, småskalig kyrka som stöder mission och bistånd och är aktiv i samhällsdebatten. Och som bryr sig om familjer med barn och unga. Det önskar finlandssvenska kandidater i församlingsvalet – åtminstone bland dem som har svarat.

”Gud och kärleken finns redan inom oss” Personligt. I flera år målade Mari Vihanto varenda kväll. Hon beskriver processen som en väg genom sorgen – och mot en tro där Gud finns inom oss.

Otto Svarvar: ”Ångesten var mitt bränsle” PSYKISK OHÄLSA. Om du följer Otto Svarvar på Instagram är du i gott sällskap med runt 12 000 andra. Många känner igen Otto från hans underhållande videor, där han ledigt blandar finska och svenska medan han svingar sig fram och imponerar med sin kroppsstyrka. Han har gått från panikångest och kroppsdymorfi till att använda sina osäkerheter till något bra. Äran – den ger han till Gud.

En vill bli kyrkoherde i Vörå, tre vill bli sjukhuspräst i Pedersöre TJÄNSTER. Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom ramen för den förlängda ansökningstiden sökts av pastor Jukka Hildén. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.

Fondtvist vid ÅA hotar teologernas globalt orienterade Polininstitut Åbo akademi. En förmögen finlandssvensk affärsman ändrade sig om sina donationer ett flertal gånger före sin död 1960. Det har gjort att Polininstitutet för teologisk forskning i Åbo lever i fortsatt osäkerhet – medan efter­världen rotat i arkiven.

”Jag vet inte riktigt vem eller vad jag tackar, men det liknar en tacksägelsebön” Personligt. Göran Ekström tror att det finns något större än det vi kan se och förstå. Samtidigt plågas han av frågorna om vad det är, och av en ångest som inte kan fångas i ord.

Ingermanlands kyrka blev officiellt rysk ryssland. Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har bytt namn och heter nu Ryska lutherska kyrkan. I Rysslands sägs få längre veta vad den gamla storssvenska provinsen Ingermanland är.

Sampo Sarkola: ”En biprodukt av att man isolerar sig blir att man väljer vissa sanningar” teater. Skådespelaren och snickaren Sampo Sarkola är aktuell som ”Bosse” i den absurda komedin De obehöriga på Lilla Teatern i Helsingfors. Pjäsen handlar om människorna i styrelsen i ett husbolag – och de obehöriga.

”Jag var övervakad och levde i rädsla” – en frisk miljö bör tåla frågor och tvivel bibelskola. Fulla av förväntan sparar många unga ihop stora summor, packar väskorna och säger adjö till vänner och familj för att åka iväg på livets äventyr. Bibelskolan. Där ska de få möta Gud, fördjupa sin tro och få minnen för livet. Men vad händer när förväntningarna möter verkligheten?

”Det som kommit upp om Herrens bön tycker jag är en storm i ett vattenglas” NT2026. – Bara för att fader blivit far betyder det inte att Gud är nära på något sätt som det inte är meningen att han ska vara. I bönen är Gud inte omöjlig att förstå och på oändligt avstånd, säger Dan Nässelqvist, en av primäröversättarna bakom Nya testamentet 2026.

Hälften av församlingarna där valet ställs in finns i Borgå stift, men fler unga kandidater ger hopp FÖRSAMLINGSVAL. Kandidatnomineringen har lyckats bättre i årets församlingsval än 2022. Det är fler unga kandidater i kyrkan och färre sämjoval. Inför valet i november är hela 29 procent av kandidaterna i Matteus församling under 30 år, vilket närmar sig ett rekord i hela landet.

Coolare att vara prästbarn idag Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet.

Varför är det kön och sex som splittrar kyrkor? konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle?