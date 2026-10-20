Otto Svarvar: ”Ångesten var mitt bränsle”

Om du följer Otto Svarvar på Instagram är du i gott sällskap med runt 12 000 andra. Många känner igen Otto från hans underhållande videor, där han ledigt blandar finska och svenska medan han svingar sig fram och imponerar med sin kroppsstyrka. Han har gått från panikångest och kroppsdymorfi till att använda sina osäkerheter till något bra. Äran – den ger han till Gud.

21-ÅRIGA OTTO SVARVAR från Larsmo tog Svenskfinland med storm med sina träningsvideor, där han kombinerar träningstips med sin charmiga personlighet och karisma. Efter att han spontant bestämde sig för att prata finska i en video steg hans följarantal till nya höjder. I dagsläget har han cirka 12 000 följare på Instagram och inspirerar andra på både finska och svenska med att kombinera sin tro med träning.

Otto tränar calisthenics, en träningsform där man använder sin egen kroppsvikt för att öka styrka, uthållighet och smidighet.

Otto växte upp i Larsmo med mamma, pappa och två systrar. Hans mamma är präst och hans pappa är musiker.

– Jag bad med mina föräldrar om kvällarna och tron fanns med. Under högstadiet var jag aktiv på ungdomssamlingar. Under gymnasiet, när jag gick på Vörå idrottsgymnasium, insåg jag kanske bördan med tron och att det också kan vara tungt att vara kristen ibland.



Tänk om jag får en panikattack?

Under gymnasietiden brottades Otto med panikångest.

– Första gymnasieåret ville jag inte delta i kyrkans samlingar. Jag visste att den som står på scenen och håller i samlingen kan säga något som triggar min ångest, och det kan resultera i en panikångestattack.

Det jobbiga för Otto var om ämnen som evighet och död kom upp, det triggade panikångesten. Som ångest ofta lurar en att tro, tänkte Otto att det är bättre att dra sig undan. Tron och speciellt bönen fanns ändå kvar.

– Jag brukar säga att Gud använde mina osäkerheter och min ångest för att göra något bra.

Idag står jag framför kameran och använder min kreativitet, min sociala sida och min kropp för att underhålla och inspirera andra. Alla de saker jag tidigare varit osäker över använder Gud nu till något bra.

Han beskriver hur han kämpade med tre stora osäkerheter: sin röst, sin kropp och sitt leende. Idag är det just de sakerna som gör att människor inspireras av hans innehåll på sociala medier.



Hur såg din panikångest ut då och hur ser den ut idag?

– Den gick i säsonger. Varenda år på sensommaren började panikångesten och höll ut till januari eller februari. Det känns som en tung börda som bara faller över en. Det är svårt att förklara panikångest, men alla som upplevt den vet exakt vad det handlar om och hur det känns.

– Jag sökte inte hjälp för min ångest. Jag har ofta tänkt att man behöver vara ensam ett tag då man inte mår bra, jag höll det mellan mig och Gud.

Det är flera månader sedan Otto har haft en panikångestattack. Och ångesten lättar mer och mer för varje år.

– Jag tror det kan bero på att jag håller igång och har mycket att göra. Jag gör mina videor och använder mina styrkor och talanger, då lättar ångesten.

Vi diskuterar hur ångestdrivna människor ofta mår bra av att ha mycket att göra.

– Om man sitter mycket ensam hinner man börja övertänka och fundera alldeles för mycket.



Ångest som bränsle

Under fjärde året i gymnasiet hade han ett samarbete gällande träningen.

– Det var väldigt roligt och jag mådde bättre. Men då började jag sakna ångesten! Den hade drivit mig framåt i träningen och varit mitt bränsle.

När den insikten landade ändrade Otto sin inställning.

– Jag tränar inte för att min ångest ska må bra, jag tränar för att min kropp är dyrbar och för att ära Gud.

Otto brukar ibland skämta med sin flickvän att om han blir hjärtekrossad kommer han träna mer än någonsin.

– Hon tycker inte att det är så kul, säger han och skrattar.



Men kroppen då? Hur tänker du med den? Känner du press att se ut på ett visst sätt, alltid bli större och starkare?

– När jag var yngre var jag väldigt smal och liten. Ibland blev jag retad av de andra grabbarna, speciellt i högstadiet. Också det blev som ett bränsle för att bli bättre.



Har du någon känt att du vill ge tillbaka till dem som retat dig?

– Absolut. Jag tror att det är helt okej att känna så, så länge det inte blir skadligt och man börjar trycka ner andra.

I takt med att musklerna växte kände Otto ibland av kroppsdysmorfi, en plågsam fixering vid en eller flera inbillade eller överdrivna brister i det egna utseendet Man kan alltid bli större, alltid bli starkare, alltid få mer.

– I Vörå idrottsgymnasium gjorde jag styrketräning några gånger i veckan, fast jag egentligen gick där för fotbollen. Jag började se lite små muskler och då kunde ibland kroppsdysmorfin komma. När jag såg mig själv i spegeln tänkte jag att det alltid kan bli mer. Jag kan alltid bli större, starkare. Men i nuläget börjar jag bli nöjd med min muskulatur.

Trots att följarna ökar känner Otto sig lugn och utan press.

– Jag hade ingen press när jag kommit upp till tusen följare och har det inte nu heller. Det har alltid varit roligt att lägga upp videor och det vill jag fortsätta känna. Varje gång jag publicerar en video så ber jag.



Vad ber du?

– ”Gud, nu har jag gjort mitt kreativa arbete. Jag har gjort allt jag kan för den här videon, nu får du ta hand om resten och leda människor till den som behöver se den.”

– Kanske någon liten tjej eller kille i högstadiet hittar till mina videor och får inspiration. Men det är Guds uppgift, jag gör det jag kan och så får han sköta algoritmerna.

Självsäkerheten är också något han fått med sig hemifrån. Ottos pappa, som jobbar som musiker, gav honom ett bra livsråd en gång i bastun.

– Jag frågade pappa om han brukar vara nervös förr när han jobbade mycket med teve. Han sa nej, han vet vad han kan och har sitt område som han är expert på. Han vet vilka styrkor han besitter och då brukar det bli bra.

– Jag tänker samma sak: jag vet att jag är social och kan underhålla människor. Då gör jag bara det jag är bra på och sedan får Gud ta hand om resten.

Han vet inte ännu vad framtiden kommer att föra med sig. Han lever inte hundra procent på sina sociala medier ännu, men målet är att kunna ha det som jobb. Han har tidigare jobbat på S-market i Larsmo och ska snart börja jobba med ungdomar i Larsmo kommun.

– Jag vill föreläsa, inspirera och hjälpamänniskor. Jag har nyligen fått min första förfrågan om att föreläsa!

Han drömmer också om att vara personlig tränare, bygga sitt varumärke och kombinera träningen med tron och sin kreativitet.

– När man själv vågar visa sig sårbar kan man i sin tur hjälpa andra.



Finns det någonting du aldrig skulle kompromissa med, oavsett hur känd du blir?

– Min tro. Jag vill inte använda min plattform till några extrema åsikter,men jag vill gärna dela min tro.