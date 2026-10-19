En vill bli kyrkoherde i Vörå, tre vill bli sjukhuspräst i Pedersöre 

Fondtvist vid ÅA hotar teologernas globalt orienterade Polininstitut Åbo akademi. En förmögen finlandssvensk affärsman ändrade sig om sina donationer ett flertal gånger före sin död 1960. Det har gjort att Polininstitutet för teologisk forskning i Åbo lever i fortsatt osäkerhet – medan efter­världen rotat i arkiven.

”Jag vet inte riktigt vem eller vad jag tackar, men det liknar en tacksägelsebön” Personligt. Göran Ekström tror att det finns något större än det vi kan se och förstå. Samtidigt plågas han av frågorna om vad det är, och av en ångest som inte kan fångas i ord.

Ingermanlands kyrka blev officiellt rysk ryssland. Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har bytt namn och heter nu Ryska lutherska kyrkan. I Rysslands sägs få längre veta vad den gamla storssvenska provinsen Ingermanland är.

Sampo Sarkola: ”En biprodukt av att man isolerar sig blir att man väljer vissa sanningar” teater. Skådespelaren och snickaren Sampo Sarkola är aktuell som ”Bosse” i den absurda komedin De obehöriga på Lilla Teatern i Helsingfors. Pjäsen handlar om människorna i styrelsen i ett husbolag – och de obehöriga.

”Jag var övervakad och levde i rädsla” – en frisk miljö bör tåla frågor och tvivel bibelskola. Fulla av förväntan sparar många unga ihop stora summor, packar väskorna och säger adjö till vänner och familj för att åka iväg på livets äventyr. Bibelskolan. Där ska de få möta Gud, fördjupa sin tro och få minnen för livet. Men vad händer när förväntningarna möter verkligheten?

”Det som kommit upp om Herrens bön tycker jag är en storm i ett vattenglas” NT2026. – Bara för att fader blivit far betyder det inte att Gud är nära på något sätt som det inte är meningen att han ska vara. I bönen är Gud inte omöjlig att förstå och på oändligt avstånd, säger Dan Nässelqvist, en av primäröversättarna bakom Nya testamentet 2026.

Hälften av församlingarna där valet ställs in finns i Borgå stift, men fler unga kandidater ger hopp FÖRSAMLINGSVAL. Kandidatnomineringen har lyckats bättre i årets församlingsval än 2022. Det är fler unga kandidater i kyrkan och färre sämjoval. Inför valet i november är hela 29 procent av kandidaterna i Matteus församling under 30 år, vilket närmar sig ett rekord i hela landet.

Coolare att vara prästbarn idag Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet.

Varför är det kön och sex som splittrar kyrkor? konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle?

Råd till unga idag: ”Ge inte upp, kämpa alltid vidare” LIVSBERÄTTELSE. Doris Rantamäki har vantrivts i fosterfamilj, varit med om övergrepp och förlorat många nära och kära. De tunga perioderna har format henne till den hon är i dag.

Han tog risken att förlora sin tro – för att kunna bevara den tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa.

Nu finns inget härbärge i julevangeliet längre, i stället ett rum för gäster ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta.

Klaus Härö visar dilemman i vården film. Med sin tionde långfilm tar den kristna Borgåregissören Klaus Härö upp samhälleligt brännande teman. Hur långt ska man sträcka sig i empati, när ens egna resurser är lika slut som samhällets?