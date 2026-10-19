Domkapitlet i Borgå har också tagit emot ansökningar till den ledigförklarade tjänsten som sjukhuspräst i Pedersöre kyrkliga samfällighet. Den har, inom utsatt tid, sökts av Miika Tolonen, Camilla Skrifvars-Koskinen och Ida Edman.
Domkapitlet ledigförklarar prästtjänster i kyrkliga samfälligheter och utfärdar tjänsteförordnanden. Det är sedan samfälligheten som bedömer de sökandes behörighet och väljer vem som får tjänsten.
En vill bli kyrkoherde i Vörå, tre vill bli sjukhuspräst i Pedersöre
Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling har inom ramen för den förlängda ansökningstiden sökts av pastor Jukka Hildén. Det meddelar domkapitlet i Borgå stift.19.10.2026 kl. 17:48
Domkapitlet i Borgå har också tagit emot ansökningar till den ledigförklarade tjänsten som sjukhuspräst i Pedersöre kyrkliga samfällighet. Den har, inom utsatt tid, sökts av Miika Tolonen, Camilla Skrifvars-Koskinen och Ida Edman.