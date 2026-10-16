”Jag vet inte riktigt vem eller vad jag tackar, men det liknar en tacksägelsebön”

Göran Ekström tror att det finns något större än det vi kan se och förstå. Samtidigt plågas han av frågorna om vad det är, och av en ångest som inte kan fångas i ord.



”Det här blir svårt att prata om eftersom det saknas ord.”

Så säger Göran Ekström i sitt ombonade hem som närmast påminner om Fanny och Alexander-filmen på julafton. Här finns en massa växter och konst, röd sammet och familjehistoria. När han själv var barn och gick i lågstadiet skrev han sin första dikt om ”det där som nästan inte går att prata om”.



”Själen är en eld, kroppen är en kamin. Kaminen kan slängas bort, men elden brinner lika klart.”



Efter det har det blivit mera poesi, familjeliv, flera böcker om naturen och människans etik, och ett jobb som telefontekniker – som han trivdes med och som pågick i nästan fyrtio år. Tillvaron flöt på tills för några år sedan då något gåtfullt hände. Han vet inte exakt vad det var, men beskriver det som att både ångest och depression plötsligt gjorde sitt inträde, i en mix. De två–tre senaste åren har hans förtvivlan eskalerat och tematiskt har det även något att göra med dikten han skrev: Själen är en eld, kroppen är en kamin.

– Bland annat blev jag rädd för döden, säger Göran.



”Finns jaget och i vilken form?”

Att kroppen en dag ska förmultna bekommer honom inte, det här var något mera existentiellt. Det handlade om vad som händer med själen när vi är borta. Jaget. Om varifrån vi har kommit och vart är vi på väg. Och om vad som är själva meningen med både livet och döden.

– Jag skulle vilja vara på det klara med det här men det går inte, har jag märkt. Det finns ju ingen annan som har svaren. Och frågorna plågar mig. Vad finns kvar när det biologiska livet upphör?

Han hoppas på att både själen, anden och jaget fortsätter existera på något sätt, och att det är rofyllt.



Kontaktade en präst

Även om Göran aldrig varit så värst kyrklig av sig tog han kontakt med en präst för att samtala när krisen kom. Problematiken verkade snurra på ett mera andligt än psykologiskt plan, så valet att prata med just en präst kändes först naturligt. De hann ha flera givande sessioner, tills det en gång skar sig i Israelfrågan. Efter det blev det inga fler träffar.

– Jag kan inte omfatta tanken om ”det utvalda folket”. Den Gud jag föreställer mig har utvalt alla, han gör varken skillnad på folk eller nationsgränser. Allt biologiskt liv på jorden har sitt egenvärde.

Också det att Jesus anses vara ”Guds enfödde son” har Göran svårt att tro på rent ordagrant.

– Vi är väl alla hans barn, så vad gör då Jesus till den enda? Jag förmår inte tro att han skulle vara helt annorlunda än alla vi andra. Jesus var onekligen en både mycket klok och god person som hade mycket bra och viktigt att säga, men något utöver det varken vill eller kan jag ta till mig.



Själv kan jag haka upp mig på att Gud beskrivs som en man, som en fader. Varför just detta maskulina?

– Det är godheten och det ädla vi bör försöka ta till oss, men när Gud blir maskulin på det här konkreta sättet blir det en inskränkning. ”Hen” eller ”det” är större än så.

Göran kan inte heller välja ateismen, eftersom han verkligen vill tro. Han till och med kämpar för att göra det.

– Jag tror absolut på att det finns något stort utöver det vardagliga och jordiska livet. Jag vill nästan säga att jag vet att det finns, men vad? Det stora är så annorlunda att det inte kan beskrivas med ord och konkreta detaljer. Då är musiken ett högre språk som i bästa fall ger oss en djupare intuitiv känsla.





Vad får dig då att veta?

– Kan man kalla det logik? Och intuition? Inget kan komma ur ingenting och inget kan heller försvinna till ingenting. Då måste det ju finnas något, både över och under, före och efter.



Ett gråblått, fuktigt moln

Göran skiljer ändå mellan ångest och depression. Depressionen är orkeslöshet, andlig trötthet, att tappa initiativ och inte se någon mening. Den är också så pass tydlig att den kan definieras med vanliga ord och hos sin psykolog har han beskrivit den som en hopplöshet.

– Ångesten är däremot ett spöke. Det är skräck, förtvivlan, ett slags moln och ett läte. Den kommer ofta i vargtimmen och det enda man kan säga då är oj, oj, nej, nej, hjälp, vad är det här nu igen? Och man vet inte inte ens vad det är man uttrycker. Ångesten är ett okänt, gråblått, fuktigt och skrämmande moln man hamnat in i och det är inte möjligt att se vägen ut.



Vill ändå inte bli botad

Som en människa som alltid brytt sig om miljön och naturen blir Göran också förtvivlad varje gång han läser nyheterna och ser vilken riktning mänskligheten tar. Teknologiseringen och den eviga tillväxten till exempel – de har alltid upprört honom, men nu är det på en djupare nivå.

– Min depression beror nog på såväl mina medfödda karaktärsdrag som på den groteska och destruktiva inriktning som mänsklighetens utveckling tar nu. Det svåra och absurda är att jag faktiskt inte ens vill bli botad. Det är istället mänskligheten som borde botas från sin girighet och gränslösa ansvarslöshet. Från kapitalismen och etikens förfall.



Ånger kan ha positiv inverkan

Precis som Göran skiljer mellan begreppen ångest och depression så är även ångest och ånger två skilda fenomen. Ånger känner man när man vaknar upp efter något galet man antingen gjort eller sagt, och det är något man alltid tvingas leva med eftersom det aldrig går att få ogjort.

– Alla ångrar vi ju något. Det hör till våra liv, ingen undgår den erfarenheten och ångern är ju även god om den har inverkan. I bästa fall kan man gottgöra den. Men med ångest och förtvivlan är det värre.





På korset ropade Jesus: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?

– Ja, det är nog ord som passar även för de känslor som jag emellanåt erfar. Ändå varken kan eller vill jag jämföra min förtvivlan med bibliska händelser, de är nog på en helt annan nivå. Men utan böner och den här typen av rop på hjälp skulle jag inte stå ut.

Det hade kanske varit skönt att bara kunna kasta sig i armarna på en Gud, men Göran är samtidigt alltför kritisk i sitt tänkande för att ge sig hän på det viset. De gånger han själv försökt läsa Bibeln har han inte heller fått någon definitiv tröst. Han fördömer den inskränkthet, den offermentalitet och det självplågeri han har hittat där. Något av det värsta är när Abraham är på väg att offra sin egen son Isak på ett altare, i Första Moseboken 22. Även om Abraham blev avbruten av Gud ser Göran inte själva poängen.

– Den tilltänkta offerscenen är ju sadism. Så fungerar inte den Gud jag tror och vill tro på.

Detsamma gäller den eviga elden.

– Den eller det som ligger bakom hela skapelsen skulle inte stå bakom en eld där delar av mänskligheten plågas i evighet. Det är inte bilden av godhet och jag tror inte att Gud har anordnat det så. Jag tycker heller inte att människan ska skrämmas till godhet och tro, vi behöver vägledas till förståelse och en tro på det goda. Gott leder till gott, men vi måste också vara mycket kloka när vi väljer våra vägar och metoder.



”Allt det goda börjar på S”

Alla positiva och praktiska element i Görans vardag liv börjar på S. Spela, sjunga, skriva, snickra – och springa.

Den kropp han inte räds för att en dag ska förmultna är i full vigör och minst två gånger i veckan springer han över en halvtimme, och ju längre han springer desto skönare känns det. Och han har lagt märke till ett mönster. Ofta när han sprungit i exakt trettiotvå minuter kommer han in i ett lyckligt tillstånd samtidigt som han börjar titta på sina händer – och tacka.

– Jag vet inte riktigt vem eller vad jag tackar då, men det liknar en tacksägelsebön. Det är väl dopaminer och endorfiner som frigörs, men jag säger ändå tack, tack, tack. Till något eller någon högre. Till allt det där som är så stort att vi inte kan omfatta. Där är bönen språket.





Göran Ekström

– Gift, tre vuxna barn och fem barnbarn.

– Poet, miljöaktivist och författare – bland annat till böckerna Någonting har brustit, Tillfälligt upphängd i tillvaron och Av förtvivlad kärlek till världen och livet.

– Jobbade som telefontekniker i nästan fyrtio år.

– Pensionär.



