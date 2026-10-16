Ingermanlands kyrka blev officiellt rysk

Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har bytt namn och heter nu Ryska lutherska kyrkan. I Rysslands sägs få längre veta vad den gamla storssvenska provinsen Ingermanland är.

Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka har bytt namn och heter nu Ryska lutherska kyrkan. Beslutet fattades i oktober 2025 av kyrkans kyrkomöte med rösterna 21–1 och är nu också fastställt av de ryska myndigheterna.

Efter ett uppsving bland finskspråkiga i Sankt Peters­burgstrakten på 1990-talet, är biskop Ivan Laptevs kyrka i dag i huvudsak ryskspråkig med ett 120-tal församlingar runtom i landet. Kyrkan har sina rötter i den nuvarande Svenska kyrkan som på 1600-talet startade en finskspråkig församling i Viborgstrakten.

Kyrkan antog samtidigt med namnbytet en ny grundstadga och enligt nordisk modell en skild kyrkoordning som reglerar interna frågor i kyrkan.

I Finland och i väst har kyrkan inte informerat om namnbytet, och dess representation i Finland kal­lar sig fortsatt ”Inkerin kirkko”.

Kyrkan har varit kontroversiell i Finland eftersom den har präst- och diakonvigt finländare, även finlandssvenskar, för bland annat den laestadianska rörelsen.