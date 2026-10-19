Fondtvist vid ÅA hotar teologernas globalt orienterade Polininstitut

En miljonfond i Åbo har hittills gjort Polininstitutet möjligt. Nu skruvas kranarna åt.

En förmögen finlandssvensk affärsman ändrade sig om sina donationer ett flertal gånger före sin död 1960. Det har gjort att Polininstitutet för teologisk forskning i Åbo lever i fortsatt osäkerhet – medan efter­världen rotat i arkiven.

Det åtta år gamla Polininstitutet vid Åbo Akademi har efter en tvist om affärsmannen Julius Polins kvarlämnade miljoner vid Stiftelsen för Åbo Akademi fortfarande en oklar framtid.

– Allt är huller om buller i budgeteringen, säger ÅA-professorn i kyrkohistoria, Päivi Salmes­vuori, som leder institutets direktion.

I budgetarbetet vid ÅA för nästa år ser det internationellt orienterade teologiska forsknings­institutet ut att få en årsbudget som kraftigt skärs ner från 1,2 miljoner till 800 000 euro – som ÅA-ledningen dessutom sägs hoppas att institutet till stora delar ska hitta på annat håll.

– Ett år sade man att man använder Polinpengar för löner (vid fakulteten för bland annat teologi), ett annat år gavs samma summa för att reformera utbildningen. Det är inte alls konsekvent, klagar Päivi Salmesvuori.





Kyrkohistorikern Päivi Salmesvuori leder direktionen. Foto: privat





Forskningschefen gav upp

Den oklara finansieringen ledde tidigare i år till att institutets forskningschef Mika Vähäkangas ansåg att allt, inklusive hans eget jobb, stod på så lös grund att han tog ett annat jobb i Norge.

Institutet profilerades från 2021 tydligt av Mika Vähäkangas kring ”världskristendom”, ekumenik och mission. Enheten har fått höga betyg i en utom­stående akademisk utvärdering och är erkänd och etablerad bland annat i det europeiska forskarsamarbetet Hera.

"Allt är huller om buller i budgeteringen."

En av teologiprofessorerna vid ÅA, Pamela Slotte Russo, har nu utsetts till Vähäkangas efterträdare. Men utöver det är signalerna enligt Päivi Salmesvuori att institutets personal ska hållas på ett minimum.

Kring den väl tilltagna finlandssvenska fond där pengarna hittills har tagits har det under året svallat ett gräl om vad donatorn vid sin död för snart 70 år sedan egentligen ville.





En andra Amos Anderson

Julius Polin är en andra Amos Anderson i det svenska Finland; båda lyckades från en rätt blygsam start jobba upp sig till att bli förmögna herrar innan de båda gick bort i början av 1960-talet.

Julius Polin satt aldrig på mer än en tjänstemans lön, i årtionden som en av mellancheferna vid Kymmene pappersbruk. Men han var skicklig på aktier och fastigheter och gjorde sig en förmögenhet under 1930-talets goda år i Finland. Vid fyllda sextio grundade han och hustrun Inez redan 1930 en fond som skulle stöda Folkhälsan, Svenska litteratursällskapet SLS och Åbo Akademi.

Medlen vid ÅA skulle fördelas på att utbilda ingenjörer och kemister i hans egen bransch – och teologer. I ett grenverk av fonder och dotterfonder ville Julius Polin hedra präster bak i sin släkt som utbildats på 1600- och 1700-talet i Åbo. Samuel, Jacob och Mathias Polin var alla i varsitt släktled kyrkoherdar i sydöstra Finland, från Mörs­kom till Viborg.

År 1940, under krigshotet från Sovjetunionen, ändrar Polin sig. Han stryker begränsningarna för hur Åbo Akademi får använda pengarna; först av allt gäller nu att hela akademin ska överleva.

"Via Folkhälsan och SLS fick jag nys om de här pengarna. Varför hade man då inte berättat om att de fanns att söka?"

Efteråt, i början av 1950-talet, skriver Polin memoarer och gör om stadgarna för sina donationer. År 1952 har kapitalet vid ÅA ökat till 44 miljoner mark, eller närmare två miljoner euro i dagens valuta, plus fastigheter. De krigs­tida skrivningarna vill Polin annullera och snabba på utdelningen ur fonderna.

Men efter att paret Polin har dött glömdes löftet om pengar till teologin vid ÅA bort vid Stiftelsen för Åbo Akademi i ett halvsekel.

Gåtan: hur tydligt förordnade Julius Polin, död 1960, om sin kvarlåtenskap?





”Glömdes”, anser teologen och emeritus­biskopen Gustav Björkstrand, med citationstecken.

Först på 2010-talet hör han via de två andra samfund som får Polinmedel, Folkhälsan och Svenska litteratursällskapet, om den teologifond som har stått och samlat damm.

– Så fick jag nys om de här pengarna, säger han. Varför hade man då inte berättat om att sådana här pengar fanns att söka? frågar han, själv med en egen lång karriär som teologiprofessor, dekan och åtta år som rektor vid Åbo Akademi.





Goda dagar medan andra sparar

Efter fyndet i arkivens gömmor fanns därefter 2018 medel att öppna Polin­institutet med stöd av ”Julius Polins förfäders minnesfond”, som i dag uppges avkasta över två miljoner euro per år.

Institutet öppnar ändå mitt i en period av stora sparkrav på det övriga ÅA. Kraven har under historien balanserats upp av Stiftelsen för Åbo Akademi och dess fonder och förmögenhet med omkring 16 miljoner euro som årligen pumpas in i ÅA. Trots det skärs andra läro­ämnen som musikvetenskap och ryska nu ner vid akademin.

– Men det var inte fråga om att retroaktivt börja betala ut pengar som fanns anslagna, säger Gustav Björkstrand.

Polininstitutet har lyckats locka ledande forskare i teologi från hela världen. Många av dem kan för en period få förfoga över en bostad i Åbo för att jobba med att skriva böcker eller med större forskningsarbeten, vilket också har berikat ÅA-teologernas studie- och forskningsmiljö.

De relativt få teologistuderandena vid Åbo Akademi – i år skrevs sjutton nya in – har också fått del av Polinmedel som få andra. Blivande präster och religionslärare har gjort studieresor där det mesta är betalt; till Valamo, Wittenberg, Rom, Sydafrika ...

– Det är lyxigt, säger Päivi Salmesvuori.

Forskare, doktorander och lärare har kunnat få stipendier, vilket också enligt henne också kommer undervisningen till godo.





Stiftelsen: ”Vi har utrett tillräckligt”

Femton lädermappar med handskrifter har Julius Polin efterlämnat i arkiven vid Åbo Akademi. Dem har Päivi Salmesvuori med kyrko­historikerns yrkesiver och rutin dykt ner i.

Vad hon nu på institutets vägnar är oense med stiftelsen om är huruvida Polin 1951–52, sedan han flyttat till Helsingfors, då styrde medel till teologerna så som han ursprungligen avsett på 1930-talet.

Kyrkpressen ber om en intervju med ekonomidirektör Marian Westerlund vid Stiftelsen för Åbo Akademi. Den tackar hon nej till. Hur Polinmedlen, enligt medieuppgifter fyra miljoner per år, ska fördelas mellan Åbo Akademi i stort och teologerna förblir utåt en hemlighet, som stiftelsens styrelse förvaltar.

Stiftelsen stöder sig på utredningar av de två utom­stående stiftelsejuristerna Martin Löfman och Oili Kela som enligt Salmesvuori har bekantat sig bara ytligt med Julius Polins material från 1950-talet.

Till Kyrkpressen skriver Marian Westerlund i en e-post att det överlag är en grundläggande förutsättning för ÅA-stiftelsen att donatorernas vilja hedras. Där ska man enligt henne ha gjort ”en mer än skälig insats” för att utreda vad Julius Polin ville, och att ärendet nu ”är tillräckligt utrett”.

Stiftelser i Finland övervakas av Patent- och registerstyrelsen PRS. Polininstitutet har enligt Päivi Salmesvuori varit i kontakt med myndigheten om tvisten. Hittills har den ändå inte formellt anmälts till PRS.