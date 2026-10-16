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Sampo Sarkola: ”En biprodukt av att man isolerar sig blir att man väljer vissa sanningar”

teater.

Skådespelaren och snickaren Sampo Sarkola är aktuell som ”Bosse” i den absurda komedin De obehöriga på Lilla Teatern i Helsingfors. Pjäsen handlar om människorna i styrelsen i ett husbolag – och de obehöriga.

 16.10.2026 kl. 15:04


Vilka är de obehöriga?

– I vår föreställning är de obehöriga någonting abstrakt. Hela begreppet kanaliseras från en känsla. En känsla av att man inte förstår hur världen omkring en förändras. En frustration över att man kanske inte själv längre hänger med, eller att ens eget liv inte motsvarar ens drömmar eller önskemål om vad man skulle vilja ha ut av sitt liv.

– Förhoppningsvis väcker det frågor hos publiken om var den här osäkerheten kommer ifrån. Föreställningen ger inga svar, den ställer enbart frågor.


Utanförskapet som ett medvetet val. Kan du öppna upp det som begrepp?

– Det handlar om att välja att inte se det som händer runt omkring en. Man kan välja att blunda för det som sker runt omkring en och koncentrera sig på en väldigt snäv livsram. När ens egen lilla cirkel blir det man lever i kan man blunda för allt annat, för att det kan kännas överväldigande att ta emot.

Med dagens medier, sociala medier och enorma informationsflöde känner han igen tendensen också hos sig själv.

– Jag känner nog igen att det finns delvis hos mig själv, men också hos andra människor, att man väljer att prioritera sig själv och sin lilla verklighet och inte ta in allt annat. Då är det ett medvetet val.

– En biprodukt av att man isolerar sig blir att man väljer vissa sanningar. Det här är ingen kritik, för det är helt okej att göra det också. Men så länge man är medveten om att det finns andra verkligheter, att det finns många sanningar.


Jag kan inte låta bli att läsa in vissa religiösa undertoner i pjäsen. Ser du också något apokalyptiskt i det som händer?

– Det ser jag. Det ser jag definitivt. Föreställningen är indelad i två delar. Den första är konkret och bygger på fördomar och det tema som presenteras där. Första akten beskriver ett ganska konkret fenomen på ett roligt sätt. Men andra akten blir en tankelek som man kan tolka på många olika sätt.


Min läsning av texten var att andra akten var en möjlighet till förnyelse. I en värld där rädslor inte längre finns.

– Rädslorna är en stor del av problemen som uppstår i första akten. Det är rädslorna som skapar konflikterna. Och andra akten försöker synliggöra det absurda i de här rädslorna, som baserar sig på fantasier eller fördomar.

– Samtidigt vill jag inte göra rädslan eller fördomarna till något enkelt ont. Det är mänskligt att vara rädd och det är mänskligt att ha fördomar. Det finns en aspekt i det att om man förbjuder människor att känna rädsla eller att uttrycka fördomar så hamnar vi också i en värld där yttrandefriheten begränsas. Det är inte heller något man skulle vilja vara med om.


I medierna har du inte velat prata så mycket om din tio år långa paus från teatervärlden.

– Jag kan säga så här: Det är svårt att förnya sig om man är inne i gamla rutiner. Man måste byta rutinerna för att kunna förnya sig och fördjupa sig.


Och vad är det bästa med att stå på scen igen?

– Det bästa med att stå på scen igen är att upptäcka nya sidor i texten som vi spelar. Att hela tiden hitta nya lager. Att få fram nya nyanser i det material som byggs upp under varje föreställning. Det är det bästa.


Pjäsen är skriven av den svenske författaren John Ajvide Lindqvist och regisserad av David Sandqvist. Det är Sandqvists första uppsättning som konstnärlig ledare för Lilla
Teatern.

Christa Mickelsson

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