”Det som kommit upp om Herrens bön tycker jag är en storm i ett vattenglas”

NT2026.

– Bara för att fader blivit far betyder det inte att Gud är nära på något sätt som det inte är meningen att han ska vara. I bönen är Gud inte omöjlig att förstå och på oändligt avstånd, säger Dan Nässelqvist, en av primäröversättarna bakom Nya testamentet 2026.

 6.10.2026 kl. 19:09

Varför kom ordet ”grepp” in i Johannesprologen?

– Det som ligger bakom är ett grekiskt verb som handlar om att greppa något (se exempel från Johannes 1:5 nere på sidan), säger Dan Nässelqvist, en av primäröversättarna bakom Nya testamentet 2026.

Ett av målen med projektet har varit att komma lite närmare grundtexten. Det kan betyda att alla bibelställen inte känns omedelbart tillgängliga för läsaren.

– Vi vill hellre att färre saker går förlorade i översättningsprocessen än att vi förstår allt direkt. Det är en översättning som tjänar på att läsas flera gånger.

En sak som den vana bibelläsaren kanske kommer att reagera på är att ordet ”kött” (sarx på grekiska) är mer frekvent än i tidigare översättningar (se exemplet från Johannes 1:14).

– Det betyder kött bokstavligt, men används också i överförd bemärkelse. Vi har försökt visa tydligare när begreppet används. Att Gud har blivit kött är överraskande, att något är kött innebär ju också att det är bristfälligt, dödligt och kan gå under. Gud kommer så nära att han delar vår utsatthet. Ordet blev kött, inte människa.





Översättaren Dan Nässelqvist är särskilt glad över de förändringar som gjorts i Johannesprologen.


Har det funnits något i översättningsprocessen som gjort dig rädd: Hjälp, ska jag verkligen gå och ändra på det här?

– Herrens bön (Fader vår) har alltid väckt oro hos översättarna, alla som jobbat med den från 1600-talet och framåt. Alla hade velat göra mer, men så har man inte fått göra så mycket. Det har inte hållit mig vaken, men det hade jag velat göra mer med.


Om du hade fått göra mer, vad hade du gjort då?

– Jag föreslog till exempel ”må ditt namn hållas heligt” istället för ”bli helgat”. Då förstår vi att det är något som landar på oss, det är vi som ska göra det. Det var förslaget också från översättarna bakom 1917 års översättning, men de fick inte igenom det.

– Men i ett sådant här projekt måste man släppa sina egna grejer och inse att det är konsensus som gäller.


Är det något som du är särskilt nöjd med?

– Johannesprologen. Jag tycker den har fått poetiska kvaliteter som jag ser i grundtexten. Jag och en stilist jobbade mycket med den. Vi fick ställa upp den med bruten högermarginal så man läser den långsammare. Man smakar på den mer, hör rytmen, hör repetitionerna. Vi har jobbat in mer repetitioner, det blir inte slitsamt när man läser den långsamt. Den är jag jätteglad över.

Han gillar också att översättningen blivit ”mer fysisk”. Som det här stället i Johannes 1:18: ”Ingen har någonsin sett Gud. Den enda Sonen, som själv är Gud och vilar vid Faderns bröst, han har förklarat honom för oss.”

– Det är samma bild som sedan kommer om Jesus och den älskade lärjungen. Sonen vilar vid Faderns bröst precis som den älskade lärjungen ligger tätt intill Jesus bröst. Det är väldigt kroppsliga bilder som finns i texten och som används som bilder för vår relation till Gud.


Det har varit en massa stormar i olika vattenglas kring den här bibelöversättningen. Finns det någon debatt som irriterat dig särskilt?

– Det som kommit upp om Herrens bön tycker jag är en storm i ett vattenglas. Bara för att fader blivit far betyder det inte att Gud är nära på något sätt som det inte är meningen att han ska vara. I bönen är Gud inte omöjlig att förstå och på oändligt avstånd. Vi får ha den familjerelationen till honom. De här sakerna finns där i Bibeln och de måste få finnas i bibelöversättningen.

– På svenskt språkområde har bönen just faktiskt inte förändrats sedan 1526. Den har levt i 450 år, klart den satt sina spår i folkmun. Men vi klarade av en förändring i NT 81, även om vi nu lever med dubbla versioner. Vi har kunnat ta några steg till – men jag hade velat ta ännu fler steg. Den här översättningen betyder inte att bönen förändras i gudstjänsten.


Har folk blivit väldigt irriterade över något i den nya översättningen?

– Jag fick ett sms bara igår av person som skrev: ”Varför står det den förstfödda (i julevangeliet), är det en dotter, eller?” Så jag fick dra ett djupt andetag och svara att a-ändelsen i svenskan, den finns till för alla kön. Så den förstfödda kan vara både en pojke och en flicka. Och de maskulina ändelserna är på väg ut ur det litterära språket. Det är inte en teologisk fråga, det är en generationsfråga.

Sofia Torvalds

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