Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Församlingar åläggs att ha påverkansgrupper för unga. I församlingar som Matteus i Helsingfors kan det ha stött unga som vill kandidera i valet i höst.

Hälften av församlingarna där valet ställs in finns i Borgå stift, men fler unga kandidater ger hopp

FÖRSAMLINGSVAL.

Kandidatnomineringen har lyckats bättre i årets församlingsval än 2022. Det är fler unga kandidater i kyrkan och färre sämjoval. Inför valet i november är hela 29 procent av kandidaterna i Matteus församling under 30 år, vilket närmar sig ett rekord i hela landet.

 5.10.2026 kl. 12:55


Bland närmare 11 000 kandidater i valet inovember fördelas 6 300 platser som förtroendevalda i drygt 300 församlingar.

Varje lott vinner brukar det heta vid det trivsammaste bordet på tivolit. Och praktiskt taget alla uppställda i församlingsvalet blir statistiskt invalda, fast någon bara som suppleant.

I var elfte församling i landet blir det inget församlingsval alls i år i brist på kandidater. Över hälften av de församlingarna ligger i Borgå stift. Till det bidrar särskilt de många små församlingarna på Åland, som ibland har under tusen medlemmar.

Där blir det val i Mariehamn, Jomala och i nyligen sammanslagna Norra Ålands församling, men sämjoval i de övriga.


Esbo och metropolen kommer igen

I valet 2022 väckte det uppmärksamhet att landets största svenskspråkiga församling, Esbo svenska inte fick tillräckligt med kandidater. Men där blir det val i år, likaså i grannförsamlingarna i Gran­kulla och Vanda som också hade sämjoval förra gången.

Samtidigt har stora Domkyrkoförsamlingen i Borgå den här gången överraskande inte val till ortens gemensamma kyrkofullmäktige i höst.

De 21 kandidaterna i Borgå kom sins­emellan överens om vilka femton som blir ordinarie fullmäktige och vilka som blir suppleanter. Valet gäller nu enbart församlingsrådet.

I Österbotten är valet inställt i Nykarleby, Vörå och Malax. I Solf blir det inget val till samfällighetens fullmäktige.

I Nyland blir det sämjoval för tredje gången i rad i Hangö och den här gången också i Sjundeå. Också språköarna Tammerfors svenska, rikssvenska Olaus Petri och tyska Deutsche Gemeinde får sämjoval

I Österbotten är valet inställt i Nykarleby, Vörå och Malax. I Nyland blir det sämjoval för tredje gången i rad i Hangö och den här gången också i Sjundeå.


De unga täcker upp

Det glädjande i den stora helheten är ändå att de unga kandidaterna i hela landet är tydligt fler än i föregående församlingsval. De omkring 600 kandidater nationellt som är under 30 år lättar upp åldersstatistiken, fast de flesta fortfarande är i åldersgruppen 60–69 år.

I församlingsvalet får man rösta redan som sextonåring. Det är nu det femte församlingsvalet med åldersgränsen som sänktes 2010. Kandidaterna behöver ha fyllt aderton.

I Matteus församling i östra Helsingfors ska det i år ha varit svårt att rekrytera kandidater. Men där drar de unga i församlingens omfattande ungdomsarbete sitt strå till stacken. Inför valet i november är hela 29 procent av kandidaterna i Matteus under 30 år, vilket närmar sig ett rekord i hela landet.

– Det är vår påverkansgrupp som gör att de unga och unga vuxna intresserar sig för de här frågorna, säger Daniel Jakobsson, ungdomsarbetsledare i församlingen.

”Det är vår påverkansgrupp som gör att de unga och unga vuxna intresserar sig för de här frågorna”, säger Daniel Jakobsson.

Ur församlingens fyra hjälpledarkullar samt ur Matteus grupp för unga vuxna bildas påverkansgruppen om för närvarande tretton personer.

Gruppen får titta på ärenden som rör de unga i församlingen och har en egen ordförande som bereder mötena. Gruppens representant kan vara närvarande vid församlingsrådets möten.

Påverkansgrupperna infördes i kyrkoordningen 2023. Det är däremot inte överallt lika lyckligt som i Matteus att församlingen över huvud taget har en sådan grupp. Kyrkans senaste fyra­årsberättelse visar att två av tre församlingar i Borgå stift ännu för något år sedan inte hade någon sådan grupp.

Däremot har Ungdomens kyrkodagar (UK) som en gemensam ”ungdomsriksdag” i stiftet ofta lyfts upp inom rikskyrkan som en före­bild för de andra stiften.


Kyrkoherdar som kandiderar

Bland intressanta namn i församlingsvalet finns bland andra två tidigare kyrkoherdar. I Larsmo kandiderar församlingens kyrkoherde under 22 års tid, Max-Olav Lassila, som en församlingsmedlem i ledet i den kyrkliga demokratin. Han är numera pensionerad men är en ofta anlitad präst bland annat i ortens laestadianska föreningar.

– Först ska jag förstås bli invald, säger han, men säger sig också stå till förfogande för den inre krets som fattar besluten i kyrko­rådet.

Ortens nya kyrkoherde som tillträder i höst har han inte diskuterat sin kandidatur med, men hoppas kunna vara till ”stöd och hjälp” för honom.

I Petrus församling i Helsingfors kandiderar Monica Cleve efter att alldeles nyss ha pensionerat sig som kyrkoherde i Hangö.

Petrus har ändå hela tiden varit hennes hemförsamling i över 20 år där hon har haft sin andra­bostad på samma gata som kyrkan. Innan hon ett stycke in i livet blev präst var hon aktiv här som medlem bland annat med att leda smågrupper.

Präster får i kyrkan, även som pensionerade, sitt eget unika inflytande genom att de fortsatt får få rösta i stifts-, kyrkomötes- och biskopsval. Varken Cleve eller Lassila ser särskilt dramatiskt på att de samtidigt tävlar om mandat som i kyrkan inrättats för lekmän.

– Så är det, ja, säger Max-Olav Lassila kort.


Kända namn på listorna

I Helsingfors kandiderar Jakobstads tidigare stadsdirektör Anne Ekstrand, liksom också SFP:s långvariga partisekreterare Fredrik Gu­seff, vardera i Johannes församling.

Martina Harms-Aalto, som har mandat på riksnivå i både kyrkomötet och Kyrkostyrelsen, ställer där­emot inte upp på nytt för församlingsrådet i Johannes, där hon varit viceordförande.

I Borgå går Tommy Mård, teknikchef vid Svenska Yle in i kyrkofullmäktige – utan val.

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Korrigerat måndag, kl. 15: I Solf församling blir det val till församlingsrådet, medan fullmäktigevalet löses som sämjoval.



Kandidatnomineringen 2026

– Unga under 30 år är dubbelt fler än i tidigare val.

– Största gruppen är 60–69-åringar.

– Sämjoval i 15 församlingar: Borgå (fullmäktige), Sjundeå, Hangö, Ålands södra, Lemland-Lumparland, Eckerö-Ham­mar­land, Saltvik, Brändö-Kumlinge, Tammerfors, Malax, Solf (fullmäktige), Vörå, Nykarleby, Olaus Petri och Deutsche Gemeinde.

Jan-Erik Andelin

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