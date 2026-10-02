Hallå där Minna Levälahti!

– Många vårdnadshavare upplever att det saknas kunskap om hur barn med problematisk skolfrånvaro ska bemötas och klara av att återvända till skolan. De är trötta och uppgivna och känner sig ofta missförstådda. Samtidigt känner skolpersonalen och elevvården en stress över att inte räcka till, säger Minna Levälahti!.

Hon vill stöda barn och familjer som kämpar med skolfrånvaro.

Föreningen Hemmakämparna vill skapa samverkan mellan olika aktörer som jobbar med barn och unga med psykisk ohälsa och problematisk skolfrånvaro.

– Vi tror att det är möjligt att vända trenden, göra skillnad och jobba tillsammans för barnen. Därför ordnar vi hybridseminariet Ökad skolnärvaro 29.10 vid Helsingfors universitet. Tack vare bidrag är det gratis att delta för vem som helst, på plats eller på distans.



Medverkande: Forskarna Katarina Alanko och Annica Jäverby, rektor Petra Willamo och specialklassläraren Sebastian Holsti. Mera information finns på hemmakamparna.fi.