Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Niklas Andersson är församlingspastor i Petrus församling.

Den gode herden: om kristet ledarskap

Kolumn.

Kristet ledarskap rymmer ett spänningsfält. Kyrkan behöver ledare, samtidigt som Jesus vänder på föreställningen om vem som är störst: den som vill vara främst ska tjäna de andra.

 2.10.2026 kl. 12:04

Kanske beror en del av spänningen på vad vi menar med ledarskap. Om ledaren är den som använder sin position för att driva igenom sin egen vilja, skaver begreppet mot evangeliet. Men kyrkan behöver människor som tar ansvar. Någon leder gudstjänsten, någon vaktmästeriet, någon ungdomsarbetet och någon en grupp konfirmander.


I mitt arbete som präst har jag strävat efter att också vara en präst för arbetslivet. I min pro gradu-avhandling intervjuade jag fem företagsledare om kristet ledarskap. I deras svar återkom identitet och kallelse, etik, tro och tillit som hörnstenar. Det kristna låg inte främst i en särskild ledarskapsteknik, utan i varifrån uppdraget kommer, vem man är, hur man handlar och vilket ansvar man bär.

Här blir Jesus intressant också som ledare. Han använder inte sin position för egen vinning. Han tvättar lärjungarnas fötter, men väjer inte för svåra samtal. Han går före och visar vägen, men ger samtidigt andra ansvar och låter dem växa. Han ser den utsatta och lider med människor, men är inte rädd för att konfrontera när något är fel.

En av de starkaste bilderna är den gode herden. Herden känner sina får, går före dem, visar riktning och skyddar dem. Efter uppståndelsen säger Jesus till Petrus: ”För mina får på bete.” Uppdraget ges vidare.


Kanske finns här något väsentligt också för dagens ledarskap, i kyrkan och utanför den. Kristet ledarskap avskaffar inte makt, auktoritet eller ansvar. Det förändrar frågan om vad ledare är till för.

Vi har alla ett visst mått av inflytande. Därför är frågan inte bara om du är en ledare, utan vad du gör med det inflytande du har.

Den gode ledaren behöver både gå före och tjäna. Både visa på riktning och se människan.

Niklas Andersson är församlingspastor i Petrus församling.

Läs också



Mest läst

  1. Kyrkhelg Nord lockar besökare som längtar efter gemenskap och mindre debatt i kyrkan
  2. Råd till unga idag: ”Ge inte upp, kämpa alltid vidare”
  3. Han tog risken att förlora sin tro – för att kunna bevara den
  4. Varför är det kön och sex som splittrar kyrkor?
  5. Klaus Härö visar dilemman i vården

Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet. 2.10.2026 kl. 12:17

konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle? 29.9.2026 kl. 11:22

LIVSBERÄTTELSE. Doris Rantamäki har vantrivts i fosterfamilj, varit med om övergrepp och förlorat många nära och kära. De tunga perioderna har format henne till den hon är i dag. 25.9.2026 kl. 15:04

tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa. 24.9.2026 kl. 18:41

ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta. 24.9.2026 kl. 17:21

film. Med sin tionde långfilm tar den kristna Borgåregissören Klaus Härö upp samhälleligt brännande teman. Hur långt ska man sträcka sig i empati, när ens egna resurser är lika slut som samhällets? 22.9.2026 kl. 09:27

pris. Pastor Haroution Selimian, från staden Aleppo i Syrien, har tilldelats årets Pro Fide-pris av Martyrkyrkans vänner r.f. 21.9.2026 kl. 19:52

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. En prästvigning, två diakonvigningar, en präst beviljas avsked från prästämbetet, en pastor från Borgå stift överförs till ett annat stift, en utredning av församlingsstruktur. Bland annat det här tas upp i den senaste notisen från domkapitlet i Borgå. 23.9.2026 kl. 12:02

kampanj. Kampanj på sociala medier i samband med kyrkoherdeval är ovanligt i Borgå stift. Men Elefteria Apostolidou satsade på en grundlig kampanj inför kyrkoherdevalet i Sibbo – som hon också vann. 22.9.2026 kl. 18:39

KYRKHELG NORD. Kyrkhelg Nord samlade idag hundratals kristna till Karleby, där seminarier, mässor och umgänge står på schemat. Mindre bråk, tycker en deltagare att kyrkan behöver idag. 19.9.2026 kl. 18:44

STIFTSFORUM. Claus Terlinden är omsorgspräst med hela stiftet som ansvarsområde. Men det jobbet lämnar han om några veckor. Resorna känns betungande och de år han har kvar i arbetslivet ska han göra någonting annat. 17.9.2026 kl. 16:32

NYTÄNK. Dela ut nycklar till frivilliga även om det skulle leda till att larmet går hela tiden? Låta minst tre personer läsa predikan och stryka i den innan den hålls? Camilla Lif från Katarina församling i Stockholm väckte både entusiasm och lätt misstro bland åhörarna vid Stiftsforum. 17.9.2026 kl. 18:39

STIFTSFORUM. Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling. Hon skulle aldrig vilja vara utan de gruppsamtal där man får möta människor på djupet. 16.9.2026 kl. 15:04

STIFTSFORUM. – Jag tänker på det som jag har satt mitt hjärta i. Det är Café Orchidé, som jag planerar och leder, säger Sonja Knuts-Söderlund som är diakon i Åbos svenska församling. 17.9.2026 kl. 13:22

STIFTSFORUM. – Vi är alla del av samma uppdrag, allt från kyrkvaktmästare till fastighetsskötare. Också det arbetet är andligt arbete, säger Daniel Björk, blivande kyrkoherde i Larsmo. 17.9.2026 kl. 12:20
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Paulina Westin:

Ett tryggt hem för de äldre?

Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet. 2.10.2026 kl. 12:17

konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle? 29.9.2026 kl. 11:22

LIVSBERÄTTELSE. Doris Rantamäki har vantrivts i fosterfamilj, varit med om övergrepp och förlorat många nära och kära. De tunga perioderna har format henne till den hon är i dag. 25.9.2026 kl. 15:04

tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa. 24.9.2026 kl. 18:41

ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta. 24.9.2026 kl. 17:21
Läs fler artiklar här
Slutet nått

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi