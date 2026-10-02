Tvåårigt diakoniprojekt ska nå ensamma äldre

Per Westerlund, ordförande i Leschestiftelsen, och Pia Kummel-Myrskog, kyrkoherde i Petrus församling, är glada över det nya samarbetet.

Leschestiftelsen inleder ett samarbete med Petrus församling. Det ger möjlighet att söka upp den som är ensam.

Leschestiftelsens mål är att minska ensamhet och stöda vardagen för äldre personer i Helsingfors. Genom att finansiera en tvåårig projekttjänst inom diakoni hoppas man på ett effektivt sätt nå många äldre helsingforsare genom församlingen.

– Styrelsen tror att det här är ett lämpligt och fungerande sätt att nå mycket människor, säger Per Westerlund, ordförande i Leschestiftelsen, när han undertecknade avtalet tillsammans med kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog.

Församlingsrådet beslutade att anställa Annette Ståhl för tjänsten, hon inledde arbetet i september.











Diakoniarbetare Annette Ståhl: Telefontid mån 10–11.30, tfn 040 706 7270. Det går också att ringa andra tider. Lämna då gärna ett meddelande på telefonsvararen ifall jag inte har möjlighet att svara.



– Jag har jobbat inom diakonin i nästan 18 år och sett hur de ekonomiska klienterna tar allt mer tid. Det har tyvärr lett till att de resurser vi har haft för de äldre har minskat, säger Annette Ståhl.

Inom projektet i Petrus församling kommer hon att få lägga sin tid helt på de äldre genom hembesök, samtal och gemenskapsskapande verksamhet.

– Jag är jätteglad över möjligheten att få satsa på närvaro och människomöten för de äldre. Det behövs verkligen.





Fokus på människan

Stiftelsen Leschehemmet går tillbaka till 1940-talet och Oscar Lesches donation till Södra svenska församlingen för grundandet av ett äldreboende. Fram till 2024 drev stiftelsen Leschehemmet i södra Helsingfors. I dag är fastigheten såld och avkastningen efter försäljningen möjliggör utdelning av medel.

– Södra svenska församlingen, det vill säga dagens Johannes församling, har fortfarande en styrelseplats i Leschestiftelsen. Men styrelsen ville gärna utvidga och därför är vi glada över det nya samarbetet med Petrus församling, säger Per Westerlund.

Han hoppas församlingarna fortsätter besöka äldreboenden och söka upp ensamma äldre i behov av stöd.

– Man får gärna ta kontakt ifall man vill ha besök, mitt fokus kommer ligga speciellt på dem som inte klarar att komma med i verksamheten, säger Ståhl, som också hoppas på ett bra samarbete med de många äldreboendena på församlingens område. Anhöriga får också gärna ta kontakt.

Enligt Annette Ståhl är det en sak att komma och hålla en andakt på ett boende, och en annan att ha möjlighet att stanna kvar och samtala med människorna på boendet.

– Ensamhet är en subjektiv upplevelse, man kan känna sig ensam fast man har många människor omkring sig dagligen. Jag hoppas att personalen på våra äldreboenden kan tipsa och hjälpa mig hitta dem som skulle behöva få en pratstund. Alla har ju inte heller möjlighet att komma med på andakterna.





Tisdagscafé och besöksvänner

Utöver hembesök kommer Annette Ståhl att leda en samling för äldre i Petrus församling. Tisdagscafé i Petruskyrkan återkommer varannan vecka med syftet att bygga gemenskap bland äldre.

– Vårt mål är också att bygga nätverk med andra kommunala och privata aktörer, och att utveckla verksamhetsmodeller och förnyad praxis inom församlingens diakoniarbete, särskilt bland äldre, säger Pia Kummel-Myrskog.

Också frivilliga som kunde ge av sin tid för att besöka ensamma välkomnas inom projektet.

– Det viktigaste är ofta att finnas där och lyssna till en annan människas berättelse. Man behöver inte ha alla svar. Men det att någon verkligen tar sig tid att lyssna hjälper en bit på vägen, säger Annette Ståhl.