Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Per Westerlund, ordförande i Leschestiftelsen, och Pia Kummel-Myrskog, kyrkoherde i Petrus församling, är glada över det nya samarbetet.

Tvåårigt diakoniprojekt ska nå ensamma äldre

petrus.

Leschestiftelsen inleder ett samarbete med Petrus församling. Det ger möjlighet att söka upp den som är ensam.

2.10.2026 kl. 12:00

Leschestiftelsens mål är att minska ensamhet och stöda vardagen för äldre personer i Helsingfors. Genom att finansiera en tvåårig projekttjänst inom diakoni hoppas man på ett effektivt sätt nå många äldre helsingforsare genom församlingen.

– Styrelsen tror att det här är ett lämpligt och fungerande sätt att nå mycket människor, säger Per Westerlund, ordförande i Leschestiftelsen, när han undertecknade avtalet tillsammans med kyrkoherde Pia Kummel-Myrskog.

Församlingsrådet beslutade att anställa Annette Ståhl för tjänsten, hon inledde arbetet i september.




Diakoniarbetare Annette Ståhl: Telefontid mån 10–11.30, tfn 040 706 7270. Det går också att ringa andra tider. Lämna då gärna ett meddelande på telefonsvararen ifall jag inte har möjlighet att svara.


– Jag har jobbat inom diakonin i nästan 18 år och sett hur de ekonomiska klienterna tar allt mer tid. Det har tyvärr lett till att de resurser vi har haft för de äldre har minskat, säger Annette Ståhl.

Inom projektet i Petrus församling kommer hon att få lägga sin tid helt på de äldre genom hembesök, samtal och gemenskapsskapande verksamhet.

– Jag är jätteglad över möjligheten att få satsa på närvaro och människomöten för de äldre. Det behövs verkligen.


Fokus på människan

Stiftelsen Leschehemmet går tillbaka till 1940-talet och Oscar Lesches donation till Södra svenska församlingen för grundandet av ett äldreboende. Fram till 2024 drev stiftelsen Leschehemmet i södra Helsingfors. I dag är fastigheten såld och avkastningen efter försäljningen möjliggör utdelning av medel.

– Södra svenska församlingen, det vill säga dagens Johannes församling, har fortfarande en styrelseplats i Leschestiftelsen. Men styrelsen ville gärna utvidga och därför är vi glada över det nya samarbetet med Petrus församling, säger Per Westerlund.

Han hoppas församlingarna fortsätter besöka äldreboenden och söka upp ensamma äldre i behov av stöd.

– Man får gärna ta kontakt ifall man vill ha besök, mitt fokus kommer ligga speciellt på dem som inte klarar att komma med i verksamheten, säger Ståhl, som också hoppas på ett bra samarbete med de många äldreboendena på församlingens område. Anhöriga får också gärna ta kontakt.

Enligt Annette Ståhl är det en sak att komma och hålla en andakt på ett boende, och en annan att ha möjlighet att stanna kvar och samtala med människorna på boendet.

– Ensamhet är en subjektiv upplevelse, man kan känna sig ensam fast man har många människor omkring sig dagligen. Jag hoppas att personalen på våra äldreboenden kan tipsa och hjälpa mig hitta dem som skulle behöva få en pratstund. Alla har ju inte heller möjlighet att komma med på andakterna.


Tisdagscafé och besöksvänner

Utöver hembesök kommer Annette Ståhl att leda en samling för äldre i Petrus församling. Tisdagscafé i Petruskyrkan återkommer varannan vecka med syftet att bygga gemenskap bland äldre.

– Vårt mål är också att bygga nätverk med andra kommunala och privata aktörer, och att utveckla verksamhetsmodeller och förnyad praxis inom församlingens diakoniarbete, särskilt bland äldre, säger Pia Kummel-Myrskog.

Också frivilliga som kunde ge av sin tid för att besöka ensamma välkomnas inom projektet.

– Det viktigaste är ofta att finnas där och lyssna till en annan människas berättelse. Man behöver inte ha alla svar. Men det att någon verkligen tar sig tid att lyssna hjälper en bit på vägen, säger Annette Ståhl.

Text: Nina Österholm

Läs också



Mest läst

  1. Kyrkhelg Nord lockar besökare som längtar efter gemenskap och mindre debatt i kyrkan
  2. Råd till unga idag: ”Ge inte upp, kämpa alltid vidare”
  3. Han tog risken att förlora sin tro – för att kunna bevara den
  4. Varför är det kön och sex som splittrar kyrkor?
  5. Klaus Härö visar dilemman i vården

Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet. 2.10.2026 kl. 12:17

konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle? 29.9.2026 kl. 11:22

LIVSBERÄTTELSE. Doris Rantamäki har vantrivts i fosterfamilj, varit med om övergrepp och förlorat många nära och kära. De tunga perioderna har format henne till den hon är i dag. 25.9.2026 kl. 15:04

tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa. 24.9.2026 kl. 18:41

ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta. 24.9.2026 kl. 17:21

film. Med sin tionde långfilm tar den kristna Borgåregissören Klaus Härö upp samhälleligt brännande teman. Hur långt ska man sträcka sig i empati, när ens egna resurser är lika slut som samhällets? 22.9.2026 kl. 09:27

pris. Pastor Haroution Selimian, från staden Aleppo i Syrien, har tilldelats årets Pro Fide-pris av Martyrkyrkans vänner r.f. 21.9.2026 kl. 19:52

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. En prästvigning, två diakonvigningar, en präst beviljas avsked från prästämbetet, en pastor från Borgå stift överförs till ett annat stift, en utredning av församlingsstruktur. Bland annat det här tas upp i den senaste notisen från domkapitlet i Borgå. 23.9.2026 kl. 12:02

kampanj. Kampanj på sociala medier i samband med kyrkoherdeval är ovanligt i Borgå stift. Men Elefteria Apostolidou satsade på en grundlig kampanj inför kyrkoherdevalet i Sibbo – som hon också vann. 22.9.2026 kl. 18:39

KYRKHELG NORD. Kyrkhelg Nord samlade idag hundratals kristna till Karleby, där seminarier, mässor och umgänge står på schemat. Mindre bråk, tycker en deltagare att kyrkan behöver idag. 19.9.2026 kl. 18:44

STIFTSFORUM. Claus Terlinden är omsorgspräst med hela stiftet som ansvarsområde. Men det jobbet lämnar han om några veckor. Resorna känns betungande och de år han har kvar i arbetslivet ska han göra någonting annat. 17.9.2026 kl. 16:32

NYTÄNK. Dela ut nycklar till frivilliga även om det skulle leda till att larmet går hela tiden? Låta minst tre personer läsa predikan och stryka i den innan den hålls? Camilla Lif från Katarina församling i Stockholm väckte både entusiasm och lätt misstro bland åhörarna vid Stiftsforum. 17.9.2026 kl. 18:39

STIFTSFORUM. Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling. Hon skulle aldrig vilja vara utan de gruppsamtal där man får möta människor på djupet. 16.9.2026 kl. 15:04

STIFTSFORUM. – Jag tänker på det som jag har satt mitt hjärta i. Det är Café Orchidé, som jag planerar och leder, säger Sonja Knuts-Söderlund som är diakon i Åbos svenska församling. 17.9.2026 kl. 13:22

STIFTSFORUM. – Vi är alla del av samma uppdrag, allt från kyrkvaktmästare till fastighetsskötare. Också det arbetet är andligt arbete, säger Daniel Björk, blivande kyrkoherde i Larsmo. 17.9.2026 kl. 12:20
Läs fler artiklar här
Slutet nått

Paulina Westin:

Ett tryggt hem för de äldre?

Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Åland. Noomi Äng och Ester Lindeman är vana kyrkobesökare. De vet hur man dukar ett nattvardsbord och hur man svingar ett rökelsekar – och har koll på vad som finns i kyrktornet. 2.10.2026 kl. 12:17

konflikt. Debatten om hur man ska läsa och lyda Bibeln tycks koka ner till denna fråga till branten där fler och fler kyrkor splittras. Varför tål kyrkorna så mycket mer olikhet i andra tunga frågor i vardag och samhälle? 29.9.2026 kl. 11:22

LIVSBERÄTTELSE. Doris Rantamäki har vantrivts i fosterfamilj, varit med om övergrepp och förlorat många nära och kära. De tunga perioderna har format henne till den hon är i dag. 25.9.2026 kl. 15:04

tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa. 24.9.2026 kl. 18:41

ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta. 24.9.2026 kl. 17:21
Läs fler artiklar här
Slutet nått

I samarbete med Kyrkans central för det svenska arbetet

Något bortom bergen

Sixten Ekstrand
Andlighet är inne igen.

Kontinentalplattorna glider isär

Sixten Ekstrand
För några veckor sedan valde den anglikanska kyrkan Sarah Mullally till ny ärkebiskop i Canterbury.

Kyrkpressen är en kristen debatt- och kulturtidning som ges ut av Fontana Media. Fontana Media ägs i sin tur av Församlingsförbundet.
Ansvarig utgivare är Nicklas Storbjörk. nicklas.storbjork@kyrkpressen.fi