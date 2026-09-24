Gud är närvarande i leken

Pauliina Kittilä har under de två senaste åren bott och studerat i Danmark. I våras blev hon färdig med sina magisterstudier i Play Design and Visual Communication , och i sitt slutarbete har hon utforskat hur lek och design kan skapa utrymme för inre reflektion.



Här berättar Pauliina Kittilä om sin utbildning – som hon var väldigt nöjd med.



Play Design

Jag har en kandidatexamen i grafisk design och hade länge velat avlägga en magisterexamen, gärna inom ett annat område. När jag råkade hitta utbildningen i Play Design i Kolding kände jag genast att det var rätt för mig. Jag sökte in, fick plats och har varit väldigt nöjd med studierna.

Det är en bred utbildning som även gett möjlighet till fördjupning inom egna intresseområden. Medan många av mina studiekompisar intresserat sig för design kopplat till exempelvis LEGO, ville jag utforska hur lekfull design kan användas inom olika samhällssektorer. Att värna om lekfullheten, även i vuxnas vardag, är något som kan skapa samhörighet och öppna för nya perspektiv.



En inre lek

Medan den yttre leken handlar om att till exempel bygga, gunga eller klättra, handlar den inre leken om våra berättelser, känslor och vår fantasi. Konceptet ”inre lek” fascinerade både mig och min klasskompis Moe Miyahara, och vi valde att skriva vår magisteravhandling inom det området.

Genom skolan kom vi i kontakt med Danska Folkekirken, som driver plattformen Sjælesorg på Nettet, där människor anonymt kan samtala med en präst. Mötet med deras verksamhet väckte frågan: Hur kan lek och design skapa utrymme för reflektion och själavård?



Lek och ritual

Samarbetet med kyrkan fick oss att upptäcka likheter mellan lek och ritual. Leken ger frihet att utforska känslor och kreativitet, medan kyrkans ritualer, som bön, sång och nattvard, erbjuder struktur och utrymme för reflektion. Genom att koppla samman dessa element utvecklade vi konceptet The Inner Garden – ett kit som hjälper en att reflektera genom att kombinera lek och ritual.



Den inre trädgården

Konceptet är utvecklat för ungdomar och görs i grupp genom en övning som kan ledas av en präst eller ungdomsledare. Övningen består av fyra olika steg som hjälper deltagarna att reflektera över det inre måendet genom olika sinnesupplevelser.

Steg 1. Audioupplevelse. Deltagarna får en ögonbindel och lyssnar på en berättelse om en trädgård som öppnar för reflektion kring den egna ”inre trädgården”. Vad växer, vad har torkat och vilka frön har just såtts?

Steg 2. Brev från en präst. Därefter får deltagarna ett personligt brev som påminner om att det är okej, oavsett hur den inre trädgården ser ut eller i vilken livsfas man befinner sig just nu.

Steg 3. Reflektionskort. Deltagarna väljer några frågor som de svarar på. Till exempel ”Vilken sång beskriver ditt liv just nu?” eller ”Vad skulle ditt framtida jag skriva till dig?”

Steg 4. Ett ord av styrka. Övningen avslutas med att varje deltagare väljer ett ord som ger styrka just nu och skapar ett personligt armband. Det valda ordet formas av pärlor med bokstavsmönster som påminner om morsekod. På så sätt blir armbandet en personlig bön att bära med sig, utan att andra behöver se vad det står.







Genom att testa konceptet med olika grupper av ungdomar kunde vi utveckla övningen, och fick också fin respons. Många upplevde att övningen skapade ett tryggt och sårbart rum i närvaron av andra. Trots att uppgifterna gjordes individuellt kunde deltagarna känna stöd i gemenskapen.



En lekfull tro

Ju mer jag har studerat den här tematiken, desto tydligare har jag sett kopplingen mellan Gud och lek. Gud är skaparen själv, och jag tror att lekfullheten har en viktig plats i tron. Att leka handlar inte bara om att låtsas, utan också om att närma sig världen med öppenhet och lätthet. Vi skapar verklighet genom lek, och på samma sätt kan den andliga erfarenheten bli verklig när vi ber eller tänder ett ljus och litar på att Gud är närvarande.