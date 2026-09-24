Hallå där Mari Bergman!

– Jag har arbetat inom kyrkan redan ett tag, både med diakoni på svenska och engelska, men även med ungdomar, konfirmandarbete och gudstjänstliv, säger Mari Bergman. Hon är ny diakon i Petrus församling.

Då något skaver i livet, ekonomin, relationer, arbete eller studier, så får man gärna ta kontakt med församlingens diakoniarbete.

– Ju tidigare desto bättre, innan problemen hunnit växa sig alltför stora. Vi diakoner lyssnar och finns här för dig. Du är inte ensam.

Hösten är en speciell tid för Mari Bergman.

– Jag njuter av en bra bok under en filt och tänder levande ljus för att lysa upp höstmörkret. Jag uppskattar också de härliga höstfärgerna utomhus och tycker om att vandra i naturen.



Du når diakoniarbetare Mari Bergman både på e-post, telefon och Whatsapp: mari.bergman@evl.fi / +358 40 352 4653