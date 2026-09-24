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Hallå där Mari Bergman!

Helsingfors.

– Jag har arbetat inom kyrkan redan ett tag, både med diakoni på svenska och engelska, men även med ungdomar, konfirmandarbete och gudstjänstliv, säger Mari Bergman. Hon är ny diakon i Petrus församling.

 24.9.2026 kl. 19:11

Då något skaver i livet, ekonomin, relationer, arbete eller studier, så får man gärna ta kontakt med församlingens diakoniarbete.

– Ju tidigare desto bättre, innan problemen hunnit växa sig alltför stora. Vi diakoner lyssnar och finns här för dig. Du är inte ensam.

Hösten är en speciell tid för Mari Bergman.

– Jag njuter av en bra bok under en filt och tänder levande ljus för att lysa upp höstmörkret. Jag uppskattar också de härliga höstfärgerna utomhus och tycker om att vandra i naturen.


Du når diakoniarbetare Mari Bergman både på e-post, telefon och Whatsapp: mari.bergman@evl.fi / +358 40 352 4653

Text och foto: Nina Österholm

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tvivel. Att tappa sin tro kan vara en smärtsam och ensam process. Särskilt när det man börjar tvivla på är själva grunden för livet. Matti Aspvik gick igenom en sådan resa. 24.9.2026 kl. 18:41

ÖVERSÄTTNING. När Svenska Bibelsällskapets nyöversättning av Nya testamentet lanserades idag vid bokmässan i Göteborg var det så fullt i foajén att alla inte rymdes in. En del ord och begrepp i Nya testamentet är nya: otukt har blivit horeri och hedningarna är borta. 24.9.2026 kl. 17:21

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pris. Pastor Haroution Selimian, från staden Aleppo i Syrien, har tilldelats årets Pro Fide-pris av Martyrkyrkans vänner r.f. 21.9.2026 kl. 19:52

NYTT FRÅN DOMKAPITLET. En prästvigning, två diakonvigningar, en präst beviljas avsked från prästämbetet, en pastor från Borgå stift överförs till ett annat stift, en utredning av församlingsstruktur. Bland annat det här tas upp i den senaste notisen från domkapitlet i Borgå. 23.9.2026 kl. 12:02
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