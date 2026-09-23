Kolumn Maria Sundblom Lindberg

”Jag känner att det skulle finnas behov av ett Små sorgers sällskap”

Ledare Jan-Erik Andelin

Där två eller tre kan avgöra ett val

Lågskär fyr i norra Östersjön utanför inloppet till Mariehamn.

Ska Lemland, Lumparland och skärgården bli en enda församling?

NYTT FRÅN DOMKAPITLET.

En prästvigning, två diakonvigningar, en präst beviljas avsked från prästämbetet, en pastor från Borgå stift överförs till ett annat stift, en utredning av församlingsstruktur. Bland annat det här tas upp i den senaste notisen från domkapitlet i Borgå.

 23.9.2026 kl. 12:02


Församlingsstrukturer i Ålands prosteri

Domkapitlet har tillsatt prosten Clas Abrahamsson att utföra en utredning av församlingsstrukturen i Lemland-Lumparlands församling och Ålands södra skärgårdsförsamling.


Personer till tjänst i kyrkan

Söndagen den 25 oktober 2026 kl 12.15 vigs och välsignas i Borgå domkyrka följande personer till tjänst i kyrkan:

Domkapitlet har godkänt TM Ilona Blumgrund för vigning till prästämbetet. Ilona Blumgrund förordnas sköta en församlingspastorstjänst i Agricola svenska församling.

Biskop Bo-Göran Åstrand har godkänt Mikaela Björk och Kaisa Nyroos för vigning till diakonins ämbete. Mikaela Björk sköter en tjänst i Pedersöre församling och Kaisa Nyroos sköter en tjänst i Korsholms svenska församling.

Johanna Häggblom i Nykarleby församling och Malin Lind i Vasa svenska församling välsignas till tjänst som ungdomsarbetsledare.


Beviljas avsked från prästämbetet

Domkapitlet konstaterar att Peter Lassus har lämnat kyrkans medlemskap och därmed uppfyller han inte längre villkoren för att inneha prästämbetet i den Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Peter Lassus beviljas avsked från prästämbetet.


Pedersöre församling

Daniel Björk avgår från kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling på egen begäran så att hans sista dag på tjänsten är den 31 oktober 2026.

Kaplanen i Pedersöre församling Tomas Portin förordnas som tf kyrkoherde i samma församling på viss tid den 1 oktober till den 31 mars 2027.

Prosten Boris Salo förordnas som församlingspastor i Pedersöre församling på viss tid den 1 oktober till den 31 december 2026.

Domkapitlet har inlett en process för att ledigförklara kyrkoherdetjänsten i Pedersöre församling.


Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling förklaras på nytt ledig att sökas eftersom den efter den första ansökningstiden inte fick någon sökande.

Pastor Hans Boije förordnas som tf kyrkoherde i Vörå församling på viss tid den 1-30 september 2026.

Pastor Jari Friman förordnas som tf kyrkoherde i Vörå församling på viss tid den 1 oktober 2026 till den 31 mars 2027.


Förordnanden

Kaplanen i Karis-Pojo svenska församling Maria Repo-Rostedt beviljas partiell tjänstledighet motsvarande 25 procent av heltid från den 1 november 2026 tills vidare.

Kaplanen i Jakobstads svenska församling Jakob Edman beviljas tjänstledighet den 23 oktober till den 31 december 2026.

Församlingspastorn i Jakobstads svenska församling Åsa Turpeinen förordnas som tf kaplan i samma församling på viss tid den 23 oktober till den 31 december 2026.

Pastor Anna-Pia Svarvar förordnas som församlingspastor på viss tid den 23 oktober till den 31 december 2026 i Jakobstads svenska församling.

Pastor Ann-Mari Audas-Willman förordnas som tf sjukhuspräst i Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet på deltid (25 procent och viss tid den 1 september till den 31 december 2026.

Församlingspastorn i Kyrkslätts svenska församling Iida Kettunen beviljas tjänstledighet den 10 oktober 2026 till den 10 januari 2027.

Kaplanen i Ekenäsnejdens svenska församling Markus Kallatsa beviljas tjänstledighet den 28 september 2026 till den 3 januari 2027.

Kontraktsprosten och kyrkoherden i Lemland-Lumparlands församling Benny Andersson förordnas som tf kyrkoherde vid sidan av egen tjänst i Brändö-Kumlinge församling den 1 till 30 september 2026.

Pastor Gunilla Teir förordnas som församlingspastor på deltid (60 procent), viss tid den19 september till den 30 november 2026 i Kristinestads svenska församling.

Kaplanen i Kronoby församling Ville Kavilo beviljas partiell tjänstledighet motsvarande 20 prosent av heltid för tiden den 1 november 2026 till den 31 juli 2027.

Borgå domkapitel utser Karl af Hällström till ordförande för gemensamma kyrkorådet i Hangö kyrkliga samfällighet för den resterande valperioden.


Kontraktsprost för Raseborgs prosteri

Karl af Hällström utses till kontraktsprost för tiden den 1 oktober 2026 till 30 september 2030 i Raseborgs prosteri.


Dimission

Pastor Kristian Willis överförs till Borgå stift till Åbo ärkestift.


Lansering en översättning av nya testamentet

Svenska Bibelsällskapet lanserar en översättning av nya testamentet den 24 september 2026. Översättningen heter NT2026.

I Finland ordnas även flera evenemang med anledning av detta. På bokmässan i Helsingfors i oktober blir det en del scenprogram och på Hanaholmen ett heldagsevenemang den 17 november 2026. Läs mer på https://www.borgastift.fi/nt2026/ och på Hanaholmens hemsida.


Lediga tjänster i stiftet

En tjänst som ledande sjukhuspräst i vid Pedersöre kyrkliga samfällighet förklaras ledig att sökas.

Borgå svenska domkyrkoförsamling söker en församlingspastor.

Kyrkoherdetjänsten i Vörå församling förklaras på nytt ledig att sökas eftersom den efter den första ansökningstiden inte fick någon sökande.


Nästa möte

Domkapitlet följande sammanträde äger rum den 27 oktober 2026.

Christa Mickelsson

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Där två eller tre kan avgöra ett val

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pris. Pastor Haroution Selimian, från staden Aleppo i Syrien, har tilldelats årets Pro Fide-pris av Martyrkyrkans vänner r.f. 21.9.2026 kl. 19:52

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