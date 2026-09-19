Kyrkhelg Nord lockar besökare som längtar efter gemenskap och mindre debatt i kyrkan

Kyrkhelg Nord samlade idag hundratals kristna till Karleby, där seminarier, mässor och umgänge står på schemat. Mindre bråk, tycker en deltagare att kyrkan behöver idag.



Kyrkhelg Nord, ett evenemang som samlar många kristna, ordnas i samarbete mellan ett par olika väckelserörelser och Karleby svenska församling. Under helgen fylls Karleby stadskyrka med tillhörande lokaler av människor, seminarier och festmässor.

Ester Heikkinen och Johan Holmäng tycker att det finns bra program för unga vuxna.



Vad är det mest intressanta eller tankeväckande du hört eller upplevt hittills under Kyrkhelgen?

– Ungdomspanelen idag var väldigt intressant. De reflekterade över begreppet skam. Det är ett väldigt viktigt ämne och man kunde känna igen sig. Det var intressant att höra om vilka förväntningar samhället lägger på oss ungdomar, vilka förväntningar människor runtom oss har och vad Gud förväntar sig av oss. Väldigt lärorikt. Ingen ska behöva skämmas ensam, säger Ester och fortsätter:

– Kul att se många ungdomar och att det finns så många unga kristna!

– Det bästa hittills är paneldiskussionen om skam idag. Man behöver inte skämmas inför Gud och Jesus. De tycker lika mycket om en oavsett, säger Johan.



Om du hade fått lägga till något till Kyrkhelg, vad hade det varit?

– Mjölk till kaffet!

– Svårt att säga. Lite fler evenemang där man lär känna människor och träffar trevliga typer kanske.

Johan Holmäng och Ester Heikkinen.





David Forsblom är på kyrkhelgen både för jobb och gemenskap.

– Jag har hand om Slef Medias bokbord, men sen har jag också varit här utan att jobba. Jag tycker det är fint, man träffar många bekanta, vissa som man ser oftare och vissa mer sällan. Det är givande innehåll och ett luftigt program som ger tid för människomöten.



Vad tycker du att kyrkan behöver mer respektive mindre av idag?

– Mer att vi kommer samman, får byggas upp och höra relevant undervisning som kan appliceras på livet. Jag var på ett seminarium med en pastor från Syrien som pratade om att det finns bara en procent kristna där, men de har ändå ett stort engagemang. De ger mycket praktisk hjälp, som skolgång och sjukvård. Det får vi ta med oss hit.

– Om det bara blir debatter tror jag ingen blir glad och upplyft.

David Forsblom.





Malin Holmborg besöker evenemanget för första gången.



Hur kändes det för dig att komma hit som förstagångsbesökare?

– Det kändes som att man ville komma tillsammans med någon, inte själv. Det finns mycket att ta del av på många olika ställen. Vi kom hit för att min man spelar i lovsångsbandet som uppträdde igår. Vi ville komma och se vad detta är!



Vem tycker du Kyrkhelg riktar sig till?

– Alla som söker Gud.



Finns det något särskilt du ser fram emot under helgen?

– Festmässan ikväll.

Malin Holmborg.





Kia Tiainen besöker Kyrkhelg för gemenskap och undervisning.



Vad tycker du att kyrkan behöver mer respektive mindre av idag?

– Mer grundundervining, bibelundervisning och gemenskap. Mindre bråk.

Kia Tiainen.