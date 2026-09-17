”Jag ser mest fram emot de gäster gruppen för daglediga kommer möta under hösten”

Hej tre diakonvänner! Sonja Knuts-Söderlund är diakon i Åbos svenska församling, Nina Fabritius-Ylitalo diakon i Ingå församling och Tanja Kakko diakoniassistent, också i Ingå.





Vilken kyrka tycker ni är vackrast i stiftet?



– Hemkyrkan förstås, Pojo kyrka!, säger Sonja



– Ingo kyrka, tycker Nina.



– Degerby kyrka, säger Tanja.





Vad ser du mest fram emot i din församling i höst?



– Jag tänker på det som jag har satt mitt hjärta i. Det är Café Orchidé, som jag planerar och leder, säger Sonja.



Café Orchidé är ett öppet hus för daglediga och seniorer med aktuella gäster samt samtal kring tro och liv.



Sonja ser mest fram emot de gäster gruppen kommer möta under hösten.



– Sen också hur vår matlagningsgrupp för män utvecklas. Den startades redan i fjol men har förändrats och lever vidare.



– Vi har en öppen vardagsrumsverksamhet. Det är alltid lika roligt att se hur meningsfull verksamheten är. Sen tycker jag att det är spännande med församlingsvalet som vi har i höst, att se vem som ställer upp och vem som blir invald, säger Nina.





Vad är det bästa respektive sämsta med Borgå stift?



– Det bästa är att man snabbt lär känna människor runt omkring i stiftet, men ibland kan det också vara det sämsta. Det har sina för- och nackdelar, säger Sonja.



– Jag håller med Sonja. Det är också ett geografiskt utbrett stift. Det är en bra sak, men kan också vara svårt. Det innebär ju att alla församlingar är väldigt olika och olika församlingar representerar olika saker. Men på samma gång är det en rikedom.



– Det bästa är vänliga människor, sakkunskap, och vänligt bemötande, säger Tanja.