”Jag vill tacka den person i kyrkan som syns mera sällan och som får minst tack för sitt jobb”

– Vi är alla del av samma uppdrag, allt från kyrkvaktmästare till fastighetsskötare. Också det arbetet är andligt arbete, säger Daniel Björk, blivande kyrkoherde i Larsmo.

1. Vilken person i kyrkan skulle du vilja tacka för något?

– Den person som syns mera sällan och som får minst tack för sitt jobb. Vi är alla del av samma uppdrag, allt från kyrkvaktmästare till fastighetsskötare. Också det arbetet är andligt arbete.



2. Vad borde vi prata mer om i kyrkan?

– Att följa Jesus i vardagen. Vi har många åsikter om klimatfrågor, social rättvisa och jämställdhet, men mera sällan om Jesus. Han hör inte hemma bara på söndag – utan även på måndag och tisdag och onsdag…





3. Vilket är ditt favoritbibelord?



– 2 Timoteus 2: 2. “Vad du har hört av mig … skall du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur kan undervisa andra.” Jag tycker om tanken på att det inte enbart är proffsen som har uppgiften att berätta om vår tro.