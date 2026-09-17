”Vi är mest ute efter att få nya idéer till barn- och familjeverksamheten”

– Att träffa folk från andra yrkesområden från olika håll i Svenskfinland är givande, oftast träffar man ju andra barnledare, säger Sandra Rönnqvist, barnledare i Jakobstads svenska församling.



Hej Annette Tallgren, ledare för familjeverksamhet i Jakobstads svenska församling och Sandra Rönnqvist, barnledare i Jakobstads svenska församling!





Vad ser ni mest fram emot på Stiftsforum?



– Kanalerna jag ska delta i, jag är särskilt nyfiken på den som handlar om barn och sorg, säger Annette.



– Jag är mest ute efter att få nya idéer till jobbet. Idag ser jag fram emot en kanal som handlar om helig lek, säger Sandra.





Vad är det trevligaste med Borgå stift?



– Med forumdagar är det roligaste att träffa folk från andra delar av stiftet, säger Annette.



– Också att träffa folk från andra yrkesområden från olika håll i Svenskfinland, oftast träffar man ju andra barnledare, säger Sandra.





Vad är det roligaste ni har på gång i jobbet just nu?



– Det som kanske ligger överst är att vi har börjat med Familjeskoj, det har vi nästa vecka för första gången den här hösten. Den är en träffpunkt för barnfamiljer, med olika teman varje gång, säger Annette.



– Att vara kreativ med barnen och se deras kreativitet, och att få stöda dem, säger Sandra.



(Artikeln gjordes på onsdagen den 16 septemer.)