”I Borgå stift är geografin en utmaning – det bästa är ett kollegialt stöd”

”Varför är ni så rädda? Släpp rodret” NYTÄNK. Dela ut nycklar till frivilliga även om det skulle leda till att larmet går hela tiden? Låta minst tre personer läsa predikan och stryka i den innan den hålls? Camilla Lif från Katarina församling i Stockholm väckte både entusiasm och lätt misstro bland åhörarna vid Stiftsforum.

"Det bästa stödet har jag fått av diakoniarbetarna i stiftet" STIFTSFORUM. Claus Terlinden är omsorgspräst med hela stiftet som ansvarsområde. Men det jobbet lämnar han om några veckor. Resorna känns betungande och de år han har kvar i arbetslivet ska han göra någonting annat.

”Jag ser mest fram emot de gäster gruppen för daglediga kommer möta under hösten” STIFTSFORUM. – Jag tänker på det som jag har satt mitt hjärta i. Det är Café Orchidé, som jag planerar och leder, säger Sonja Knuts-Söderlund som är diakon i Åbos svenska församling.

”Vi är mest ute efter att få nya idéer till barn- och familjeverksamheten” STIFTSFORUM. – Att träffa folk från andra yrkesområden från olika håll i Svenskfinland är givande, oftast träffar man ju andra barnledare, säger Sandra Rönnqvist, barnledare i Jakobstads svenska församling.

”Det bästa är alla kollegor och arbetet och min församling” STIFTSFORUM. – Jag aldrig varit till Borgå! Jag längtar dit! Men jag ska snart åka dit i samband med mina diakonistudier, säger Johanna Häggblom, barn- och ungdomsarbetsledare i Lempand-Lumparlands församling.

”Vi ska tala om livet, med dess alla aspekter – både det goda och det tunga” STIFTSFORUM. Vi fick en pratstund med stiftforumets egna band! – Jag tror att jag ännu håller på att växa mig in i att vara hemma i Borgå stift. Jag var ganska långt vuxen innan jag skrev in mig i en församling och blev lutheran. Det är en process att växa in i och det får ta sin tid, säger Mikael Svarvar.

”Jag önskar att all byråkrati skulle ersättas med flera människomöten” STIFTSFORUM. Helena Rönnberg är kaplan i Sibbo svenska församling. Hon skulle aldrig vilja vara utan de gruppsamtal där man får möta människor på djupet.

Det första Stiftsforum någonsin: ”Tänk att vi är så här många!” STIFTSFORUM. Stiftsforumet samlar omkring 500 personer i Tammerfors under temat ”Ett himla liv!”. Tanken är att anställda från församlingar i Borgå stift ska få nätverka över yrkesgränser.

Inget intresse för herdetjänsten i Vörå – ska lediganslås på nytt TJÄNST. Ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten i Vörå gick ut 11 september, men tjänsten fick inga sökande. I oktober blir Jari Friman tf kyrkoherde i Vörå.

Hur vår familj gör oss till det vi är familj. Det var otroligt förvirrande att växa upp med de två människorna, säger Nina Kihlman om sina föräldrar. Den ena var den självutlämnande författaren Christer Kihlman, den andra hans olyckliga fru Selinda – inlåsta i en äktenskapskris som aldrig tog slut. Boken ”Familjen som skalv” har Nina Kihlman skrivit för att föra en dialog som aldrig fick rum. – Ibland frågar jag mig varför det är så svårt att älska.

Benjamin Häggblom valdes till kyrkoherde i Kvevlax – med stark majoritet kyrkoherdeval. Med 201 röster av 229 valdes Benjamin Häggblom idag till kyrkoherde i Kvevlax församling.