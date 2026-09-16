Vad är det bästa med Borgå stift? Vad är det sämsta?
– Det bästa är ett kollegialt stöd. När man jobbar i en liten församling blir man lätt i en liten bubbla så det är jättehälsosamt att komma ut och märka att andra funderar på samma saker som jag själv. Jag har jobbat snart tjugo år i kyrkan och jag har många bekanta, så det är kära återseenden.
– Det sämsta är geografin, den är en utmaning. För oss som jobbar med barn och familjer är utbildningarna ofta i Nykarleby, och det kan jag bli lite sur på. Det tar en arbetsdag att ta sig dit och tillbaka.
”I Borgå stift är geografin en utmaning – det bästa är ett kollegialt stöd”
STIFTSFORUM.
– När man jobbar i en liten församling blir man lätt i en liten bubbla så det är jättehälsosamt att komma ut och märka att andra funderar på samma saker som jag själv, säger Daniela Hildén, familjearbetare i Grankulla svenska församling.16.9.2026 kl. 20:57
Sofia Torvalds