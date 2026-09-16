”Självmordsförsöket var ett sånt mirakel att jag blivit öppen för kristen tro”



Under stiftsforum valde du att berätta din historia som överlevare efter ett självmordsförsök. Vad fick dig att vilja berätta storyn i en kristen miljö?

– Det här var första gången och jag tror inte att jag hade gjort det förut. Men självmordsförsöket resulterade i ett sånt mirakel att jag nu drygt tio år senare blivit öppen för kristen tro.





Fick den traumatiska upplevelsen någon typ av religiös dimension för dig?

– När jag hittades efter olyckan låg jag femton meter från min bil som brann. Räddningspersonalen sa att det var som att en hand hade burit mig. Ingen annan av de inblandade kom heller till skada.



Vilken låt lyssnar du på när du vill ha tröst, eller bara annars må bra?



– “Spirits will collide” med Devin Townsend. Den handlar om gemenskap i mörka tider.