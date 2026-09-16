”Det bästa är alla kollegor och arbetet och min församling”

STIFTSFORUM.

– Jag aldrig varit till Borgå! Jag längtar dit! Men jag ska snart åka dit i samband med mina diakonistudier, säger Johanna Häggblom, barn- och ungdomsarbetsledare i Lempand-Lumparlands församling.

 16.9.2026 kl. 18:14


Vad är det bästa med Borgå stift? Vad är det sämsta?

– Det bästa är alla kollegor och arbetet och min församling. Det finaste med min församling är att precis idag firar jag tio år av gemenskap i Lemland-Lumparland.

– Det sämsta, jag kommer inte på någonting … förutom att jag aldrig varit till Borgå! Jag längtar dit! Men jag ska snart åka dit i samband med mina diakonistudier. Det blir i november!

Sofia Torvalds

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