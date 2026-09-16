”Vi ska tala om livet, med dess alla aspekter – både det goda och det tunga”



När känner du dig som mest hemma i Borgå stift?







– Jag är från Missionskyrkan men har rört mig mycket i olika sammanhang. För mig är det ingen skillnad vilken skylt man har på kyrkan. Det som vi tror på är grejen, tycker Egon.









– Ja, det stämmer! Där är man hemma direkt, svarar Egon.





Vad tycker du att församlingarna och kyrkan borde prata mer om?

– Om livet, med dess alla aspekter. Både det goda och det tunga. Båda sidorna finns och man ska kunna prata om allt. Man behöver inte visa upp att man bara har det bra. Ärlighet eller genomskinlighet, säger Egon.







– Amen broder, bra talat, säger Egon.



– Prata om allt och var och en med sitt, tycker Victor.

– Jag tror att jag ännu håller på att växa mig in i att vara hemma i Borgå stift. Jag var ganska långt vuxen innan jag skrev in mig i en församling och blev lutheran. Det är en process att växa in i och det får ta sin tid, säger Mikael.– Ska jag säga var du är mest hemma? säger Mikael. Jacob gospel!– Jag tänker på flera röster som hörs. Att ha dialog och våga möta obekväma röster och diskutera tillsammans. Det finns så mycket polarisering idag och kyrkan ska vara en motkraft till det. Man har sin trygghet och därför vågar man också bjuda in andra, säger Mikael.