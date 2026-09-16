1. När livet varit svårt, hur har du känt dig hjälpt av Borgå stift?
Det är varierande, jag har oftast fått stöd utanför stiftet.
2. Vad är det roligaste som händer i er församling nu?
Vi har alltid roligt! Med engagerade församlingsmedlemmar blir det mycket humor, värme och kärlek i alla våra samlingar – oberoende åldersgrupper.
3. Vilken verksamhet skulle du aldrig vilja vara utan?
Hela gudstjänstlivet och alla mindre gruppsamtal där man får möta människor på djupet. Jag önskar att all byråkrati skulle ersättas med flera människomöten.