Inget intresse för herdetjänsten i Vörå – ska lediganslås på nytt

Ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten i Vörå gick ut 11 september, men tjänsten fick inga sökande. I oktober blir Jari Friman tf kyrkoherde i Vörå.



Vörå församling har ett tag varit utan ordinarie kyrkoherde. När ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten gick ut i september fick den inga sökande. I september har Hans Boije, tidigare kyrkoherde i Vörå, skött tjänsten. Från oktober tar Jari Friman, tidigare kyrkoherde i den finska församlingen i Korsholm, över som tf-herde i Vörå.

– Vi kommer antagligen att ledigförklara tjänsten på nytt vid vårt följande möte, säger notarie Linus Stråhlman vid domkapitlet i Borgå stift.

– Målet är att få en ordinarie kyrkoherde så snabbt som möjligt.