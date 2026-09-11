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Inget intresse för herdetjänsten i Vörå – ska lediganslås på nytt

TJÄNST.

Ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten i Vörå gick ut 11 september, men tjänsten fick inga sökande. I oktober blir Jari Friman tf kyrkoherde i Vörå.

 11.9.2026 kl. 14:17


Vörå församling har ett tag varit utan ordinarie kyrkoherde. När ansökningstiden för kyrkoherdetjänsten gick ut i september fick den inga sökande. I september har Hans Boije, tidigare kyrkoherde i Vörå, skött tjänsten. Från oktober tar Jari Friman, tidigare kyrkoherde i den finska församlingen i Korsholm, över som tf-herde i Vörå.

– Vi kommer antagligen att ledigförklara tjänsten på nytt vid vårt följande möte, säger notarie Linus Stråhlman vid domkapitlet i Borgå stift.

– Målet är att få en ordinarie kyrkoherde så snabbt som möjligt.

Sofia Torvalds

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