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Benjamin Häggblom sadlar om från sjukhuspräst till kyrkoherde.

Benjamin Häggblom valdes till kyrkoherde i Kvevlax – med stark majoritet

kyrkoherdeval.

Med 201 röster av 229 valdes Benjamin Häggblom idag till kyrkoherde i Kvevlax församling.

 6.9.2026 kl. 21:13


12,3 procent av de röstberättigade i Kvevlax församling röstade i dagens kyrkoherdeval.

– Jag hade kanske hoppats på en lite högre röstningsprocent, men den var ändå högre än i församlingsvalet senast, säger valnämndens ordförande Ulla-Maj Salin.

Hela 88,5 procent av rösterna gick till Benjamin Häggblom, 11,5 procent till motkandidaten Camilla Svevar. Häggblom fick 201 röster, Svevar fick 26. Två röstade blankt.


Benjamin Häggblom är för tillfället sjukhuspräst vid Vasa kyrkliga samfällighet. Han är född år 1996. Han blev prästvigd i juni 2021. Han har tidigare jobbat som församlingspastor i Replots församling, Kvevlax församling, i Solfs församling, i Korsholms församling och i Åbo svenska församling.

Benjamin kommer från Karleby. Han var i många år stiftets yngsta präst. I en intervju för Kyrkpressen år 2022 uppgav han som en framtidsdröm att någon dag få jobba som kyrkoherde.

Sofia Torvalds

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