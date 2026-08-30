Elefteria ”Ele” Apostolidou blir ny kyrkoherde i Sibbo

Med 412 röster mot motkandidaten Rolf Steffanssons 216 röster blev Elefteria ”Ele” Apostolidou vald till ny kyrkoherde i Sibbo svenska församling.



Valkvällen avslutades i Sibbo med en andakt och kungörelse av valresultatet klockan 21 på kvällen. Båda kandidaterna var på plats i kyrkan när resultatet blev klart.

Sibbo har omkring 4 000 röstberättigade, och av dem röstade 15,8 procent. Elefteria Apostolidou, nu präst i grannförsamlingen Borgå, vann med 412 röster. Rolf Steffansson, som senast varit turistpräst i Spanien men tidigare bland annat verksamhetsledare för Finska Missionssällskapet, fick 216 röster.

Elefteria tillsammans med tf kyrkoherde Helene Liljeström efter valet. (Foto: Mikael Grönroos)

Elefteria ”Ele” Apostolidou är 33 år. Hon är född i Träskända och har grekiska rötter (mamma från Finland och pappa från Grekland).

Hon bor i Träskända med sin jack russell-terrier Kapu. Hon talar svenska, finska, grekiska, tyska, engelska och nederländska. Hon har varit präst i Borgå svenska domkyrkoförsamling från år 2019. Hon var utlandspräst i södra Tyskland mars–juli 2025. År 2023 fick hon utmärkelsen årets präst 2023 (AKI-förbunden).

Hon har också en europeisk grundutbildning till diplomerad bibliodramaledare med tyngdpunkt på mångkulturella och flerspråkiga grupper och är styrelseordförande i Finlands svenska prästförbund. På fritiden är hon instruktör för gruppgymnastik på gym, promenerar i skogen med sin hund Kapu, träffar gärna vänner och reser.